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Шесть привычек немцев, которые нас бесят

Шесть привычек немцев, которые нас бесят (1 фото)

Автор:
08 января 2021 15:20
Метки: Культура   немцы   туризм   
579
1
Рациональные, практичные и законопослушные немцы просчитывают каждый шаг, встречаются с друзьями по расписанию и даже на рыбалку ходят только после обучения на специальных курсах. Обладателям широкой славянской души понять их непросто: в наших глазах их бережливость граничит со скупостью, прямота — с грубостью, а обстоятельность — с занудством. Чем еще немцы раздражают русских?

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Метки: Культура   немцы   туризм   
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4
DS Час назад
>Шесть привычек немцев, которые нас бесят

Кого вас?
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33k
parallax Минуту назад
6.
Про стирку пакетов, это конечно бред. Если кто-то сильно экономит, то он не покупает пакеты, он берёт с собой многоразовую сумку.
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0
Васек повесил трубача 3 минуты назад
Дранг нах Остен (Натиск на Восток) - цивилизационный тренд немцев (германцев) возникший еще в 8 веке н.э. В результате этого под чистую были загеноцидлены многие славянские племена - Борусы, Лютичи и т.д. Вначале приходили войска (в условиях "военной демократии" - почти все половозрелые мужчины), которые заставляли местное население строить укрепления, после чего переселяли туда остальных, а местных под чистую вырезали. То, что произошло в 20 веке говорит лишь о том, что за более чем тысячу лет немцы не изменились. Так что меня они бесят самим своим существованием.
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33k
parallax 5 минут назад
3.
Не вижу в этом ничего плохого. Зато: в подъездах не нассано, мусор не боосают мимо контейнера, ни кто не паркуется на газонах и не бросает окурки с балкона.
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33k
parallax 8 минут назад
1. Это советская армия.
Подушка кирпичиком, одеяло с кантиком, обувь по линеечке... бордюры побелены.
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890
Йожык 11 минут назад
Не надо обобщать. Меня не бесит. Я с немцами не контактирую.
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6k
Прохожий3 19 минут назад
У каждого свои привычки и это нормально. Помнится лет тридцать назад кто-то из японцев или корейцев мне высказывал удивление - почему в России пользуются носовыми платками из ткани, а не разовыми бумажными (их тогда не особо продавали в россии)). И на мой вопрос - Нуачотакова? ответили - это как же можно сопли заворачивать в тряпочку и прятать в карман, чтобы потом воспользоваться сопливой тряпочкой опять? И тогда у меня не возникало никаких сомнений, что все нормально.
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2k
RoseM Прохожий3 8 минут назад
Сейчас возникают сомнения?
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11k
Алекс Полчаса назад
Ссылка coub.com
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1k
Макс Юпитер Полчаса назад
Как-то так.
Как-то так.
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9k
котегRUS Полчаса назад
Шесть привычек немцев, которые нас бесят
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95
bylbatarasich 40 минут назад
я я натюрлих
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2k
Александр 50 минут назад
Редко попадается подобный бред. Бред идиота.
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2k
RoseM Александр 8 минут назад
Редко?

Вы на фишках очень редко бываете?

Тут на дню по 10 раз такое.
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717
Тамара Коршунова 59 минут назад
Резать хлеб и мясо удобнее разными ножами. У них и лезвия разные. И размеры. И Ножиком для чистки овощей вряд ли нарежешь нормально мясо. У овощного ножа лезвие короткое.
У русской хозяйки есть пакет с пакетами. Над этим постоянно все смеются. Но - это просто практично и удобно. Следить за соседями тоже могут. Всегда есть особо бдительные бабульки у подъездов. Особенно в Средней полосе. У нас,на Крайнем Севере, особо у подъезда не посидишь. Замёрзнешь ....
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12k
Иван Тамара Коршунова 36 минут назад
для овощей, обычно, удобнее нож с волнистым лезвием, длинна, ИМХО, зависит от того, что именно режешь (ту же капусту удобнее шинковать длинным ножом). Следить за соседями? Дык, это не чисто немецкая черта, бдительные граждане везде есть, и даже не готов сказать, плохо ли это, скорее, плюс (бывают перегибы, согласен). А насчет планирования закупок, то, это, опять же, интернационально, и не зависит даже от размеров дохода. Так удобнее. У меня, например, "дурацкая" привычка немного зарабатывать на процентах по текущему счету, в сочетании с планированием расходов, дополнительный ежемесячный бонус "на пиво"
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2k
Max Lu Час назад
о боги, больлшего бреда я ещё не читал! причём по всем пунктам
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2k
RoseM Max Lu 7 минут назад
На фишках не давно?

Или читаете что-либо редко?
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4k
Алексей Час назад
Типичные немцы сегодня
Типичные немцы сегодня
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12k
Иван Алексей Полчаса назад
понаехавшие - повсеместное явление

понаехавшие - повсеместное явление
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18k
ПаганецЪ Иван 5 минут назад
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