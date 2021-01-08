Шесть привычек немцев, которые нас бесят

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1. Маниакальная аккуратностьЗнаменитая немецкая любовь к порядку порой доходит до крайностей. Все по полочкам и каждая вещь на своем месте — далеко не предел совершенства. Обувь в коридоре должна быть выставлена по линеечке, выстиранное белье надлежит развешивать строго по размеру, а резать хлеб, масло и овощи нужно разными ножами.2. Жизнь по плануВ такой упорядоченной действительности нет места спонтанности, так что лучший друг типичного немца — ежедневник со списком дел. Дружеские посиделки здесь планируют заранее, когда появится «окно» в плотном графике встреч и событий. Самые дисциплинированные принимают по часам даже родственников, а тем, кому взбредет в голову заскочить в гости без предупреждения, могут просто не открыть дверь.3. Соседская бдительностьНемцы пристально следят не только за собой, но и за соседями: они всегда заметят, что ваш газон подстрижен недостаточно ровно, окна не блещут чистотой, а мусор — о ужас! — выброшен не в тот контейнер. О нарушениях добропорядочные бюргеры сообщают куда следует: у них это называется не тем словом, которое наверняка пришло вам в голову, а — социальным контролем.С особым трепетом в Германии относятся к соблюдению норм тишины: в воскресенье нельзя шуметь весь день, в будни — с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 7:00. И даже не пытайтесь принимать душ позже 22:00 — вдруг соседей разбудит плеск воды!4. Ничего кроме правдыНа правду в Германии обижаться не принято: ее говорят исключительно с благими намерениями — чтобы помочь вам осознать свое несовершенство и стать лучше. Если изюма в штоллене маловато, хозяйка узнает об этом первой, а заодно получит пару ценных кулинарных советов. В ресторане посетители обстоятельно поделятся с официантом впечатлениями об ужине, даже не самыми приятными. Отметим, что прямолинейные немцы делают это совершенно беззлобно, но недостаточно закаленным натурам такая критика покажется бестактной.5. Избыточная серьезностьНемцы лидируют в рейтингах самых скучных жителей планеты и даже сами признают: они так заняты делами, что им не до шуток. Ну разве что в строго отведенное время — по выходным и праздникам, и ни в коем случае не на работе!Главные герои местных анекдотов — ленивые мужчины, недалекие блондинки и странные жители местной «глубинки». Если вдруг вы не поняли, где смеяться, не переживайте: немцы все разъяснят, подробно и на полном серьезе.6. Жесткая экономия«Я не жадный, я домовитый!» — говорил домовенок Кузя из одноименной сказки, вот и о немцах можно сказать то же самое. Все покупки и расходы планируются заранее, отопление — статья экономии, а чаевые — непростительное транжирство. Из бережливости немцы даже, бывает, стирают полиэтиленовые пакеты (прямо как мы в советском прошлом), ведь в супермаркетах они стоят 0,15–0,60 EUR.