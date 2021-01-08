Шесть привычек немцев, которые нас бесят

Рациональные, практичные и законопослушные немцы просчитывают каждый шаг, встречаются с друзьями по расписанию и даже на рыбалку ходят только после обучения на специальных курсах. Обладателям широкой славянской души понять их непросто: в наших глазах их бережливость граничит со скупостью, прямота — с грубостью, а обстоятельность — с занудством. Чем еще немцы раздражают русских?
1. Маниакальная аккуратность
Знаменитая немецкая любовь к порядку порой доходит до крайностей. Все по полочкам и каждая вещь на своем месте — далеко не предел совершенства. Обувь в коридоре должна быть выставлена по линеечке, выстиранное белье надлежит развешивать строго по размеру, а резать хлеб, масло и овощи нужно разными ножами.
2. Жизнь по плану
В такой упорядоченной действительности нет места спонтанности, так что лучший друг типичного немца — ежедневник со списком дел. Дружеские посиделки здесь планируют заранее, когда появится «окно» в плотном графике встреч и событий. Самые дисциплинированные принимают по часам даже родственников, а тем, кому взбредет в голову заскочить в гости без предупреждения, могут просто не открыть дверь.
3. Соседская бдительность
Немцы пристально следят не только за собой, но и за соседями: они всегда заметят, что ваш газон подстрижен недостаточно ровно, окна не блещут чистотой, а мусор — о ужас! — выброшен не в тот контейнер. О нарушениях добропорядочные бюргеры сообщают куда следует: у них это называется не тем словом, которое наверняка пришло вам в голову, а — социальным контролем.
С особым трепетом в Германии относятся к соблюдению норм тишины: в воскресенье нельзя шуметь весь день, в будни — с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 7:00. И даже не пытайтесь принимать душ позже 22:00 — вдруг соседей разбудит плеск воды!
4. Ничего кроме правды
На правду в Германии обижаться не принято: ее говорят исключительно с благими намерениями — чтобы помочь вам осознать свое несовершенство и стать лучше. Если изюма в штоллене маловато, хозяйка узнает об этом первой, а заодно получит пару ценных кулинарных советов. В ресторане посетители обстоятельно поделятся с официантом впечатлениями об ужине, даже не самыми приятными. Отметим, что прямолинейные немцы делают это совершенно беззлобно, но недостаточно закаленным натурам такая критика покажется бестактной.
5. Избыточная серьезность
Немцы лидируют в рейтингах самых скучных жителей планеты и даже сами признают: они так заняты делами, что им не до шуток. Ну разве что в строго отведенное время — по выходным и праздникам, и ни в коем случае не на работе!
Главные герои местных анекдотов — ленивые мужчины, недалекие блондинки и странные жители местной «глубинки». Если вдруг вы не поняли, где смеяться, не переживайте: немцы все разъяснят, подробно и на полном серьезе.
6. Жесткая экономия
«Я не жадный, я домовитый!» — говорил домовенок Кузя из одноименной сказки, вот и о немцах можно сказать то же самое. Все покупки и расходы планируются заранее, отопление — статья экономии, а чаевые — непростительное транжирство. Из бережливости немцы даже, бывает, стирают полиэтиленовые пакеты (прямо как мы в советском прошлом), ведь в супермаркетах они стоят 0,15–0,60 EUR.
Знаменитая немецкая любовь к порядку порой доходит до крайностей. Все по полочкам и каждая вещь на своем месте — далеко не предел совершенства. Обувь в коридоре должна быть выставлена по линеечке, выстиранное белье надлежит развешивать строго по размеру, а резать хлеб, масло и овощи нужно разными ножами.
2. Жизнь по плану
В такой упорядоченной действительности нет места спонтанности, так что лучший друг типичного немца — ежедневник со списком дел. Дружеские посиделки здесь планируют заранее, когда появится «окно» в плотном графике встреч и событий. Самые дисциплинированные принимают по часам даже родственников, а тем, кому взбредет в голову заскочить в гости без предупреждения, могут просто не открыть дверь.
3. Соседская бдительность
Немцы пристально следят не только за собой, но и за соседями: они всегда заметят, что ваш газон подстрижен недостаточно ровно, окна не блещут чистотой, а мусор — о ужас! — выброшен не в тот контейнер. О нарушениях добропорядочные бюргеры сообщают куда следует: у них это называется не тем словом, которое наверняка пришло вам в голову, а — социальным контролем.
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С особым трепетом в Германии относятся к соблюдению норм тишины: в воскресенье нельзя шуметь весь день, в будни — с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 7:00. И даже не пытайтесь принимать душ позже 22:00 — вдруг соседей разбудит плеск воды!
4. Ничего кроме правды
На правду в Германии обижаться не принято: ее говорят исключительно с благими намерениями — чтобы помочь вам осознать свое несовершенство и стать лучше. Если изюма в штоллене маловато, хозяйка узнает об этом первой, а заодно получит пару ценных кулинарных советов. В ресторане посетители обстоятельно поделятся с официантом впечатлениями об ужине, даже не самыми приятными. Отметим, что прямолинейные немцы делают это совершенно беззлобно, но недостаточно закаленным натурам такая критика покажется бестактной.
5. Избыточная серьезность
Немцы лидируют в рейтингах самых скучных жителей планеты и даже сами признают: они так заняты делами, что им не до шуток. Ну разве что в строго отведенное время — по выходным и праздникам, и ни в коем случае не на работе!
Главные герои местных анекдотов — ленивые мужчины, недалекие блондинки и странные жители местной «глубинки». Если вдруг вы не поняли, где смеяться, не переживайте: немцы все разъяснят, подробно и на полном серьезе.
6. Жесткая экономия
«Я не жадный, я домовитый!» — говорил домовенок Кузя из одноименной сказки, вот и о немцах можно сказать то же самое. Все покупки и расходы планируются заранее, отопление — статья экономии, а чаевые — непростительное транжирство. Из бережливости немцы даже, бывает, стирают полиэтиленовые пакеты (прямо как мы в советском прошлом), ведь в супермаркетах они стоят 0,15–0,60 EUR.
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Про стирку пакетов, это конечно бред. Если кто-то сильно экономит, то он не покупает пакеты, он берёт с собой многоразовую сумку.
Не вижу в этом ничего плохого. Зато: в подъездах не нассано, мусор не боосают мимо контейнера, ни кто не паркуется на газонах и не бросает окурки с балкона.
Подушка кирпичиком, одеяло с кантиком, обувь по линеечке... бордюры побелены.
Вы на фишках очень редко бываете?
Тут на дню по 10 раз такое.
У русской хозяйки есть пакет с пакетами. Над этим постоянно все смеются. Но - это просто практично и удобно. Следить за соседями тоже могут. Всегда есть особо бдительные бабульки у подъездов. Особенно в Средней полосе. У нас,на Крайнем Севере, особо у подъезда не посидишь. Замёрзнешь ....
Или читаете что-либо редко?