Список лекарств, которые нельзя принимать за рулем!

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Некоторые из этих препаратов запрещено принимать водителям. По закону запрещена даже незначительная концентрация вещества. Законопроект о допустимой дозировке того или иного лекарственного препарата находится на стадии разработки. Если в организме водителя обнаружат даже небольшую концентрацию, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение водительских прав.Есть целый перечень препаратов, которые нельзя принимать людям, проводящим много времени за рулем автомобиля. В этот перечень входят обезболивающие, лекарства от простуды, повышенного давления и кашля.ВалокординВалосердинДимедролКетанов !!!Кларитин !!!Коделак !!!Колдрекс !!!КорвалолНуроферонПенталгин !!!Солпадеин !!!Супрастин !!!Тизин !!!Терафлю !!!Тавегил !!!ТетралгинЦетиризинФеназепамФервекс !!!ФенобарбиталФеназепамКодеинДифенгидраминФенилэфринФенираминКеторолака трометаминХлоропираминКлемастина гидрофумаратКарфедонТрамадолДицикловеринДоксиламинФлупиртинБуторфанолТианептинХлорфенаминПрегабалинКарбамазепинАмитриптилинДекстрометорфанКветиапинАмантадинБаклофенХлорпротиксенГалоперидолМексидолАминазинМапротилинМиртазапинАминазинТиоридазинЦиклодолГабапентинЛамотриджинСелегилинЦиталопрамФенибутНалбуфинКлопиксол.Даже если вы уверены, что лекарственный препарат, приписанный врачом совершенно безобиден, нужно знать запрещенные вещества, входящие в его состав. Поскольку список лекарств, которые запрещено принимать за рулем, достаточно большой и его сложно запомнить, необходимо просто внимательно читать инструкцию к препарату.