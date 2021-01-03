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Список лекарств, которые нельзя принимать за рулем!

Список лекарств, которые нельзя принимать за рулем! (1 фото)

Автор:
03 января 2021 13:45
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: автомир   за рулем   лекарства   
974
1
На сегодняшний день существует большой перечень заболеваний, с которым категорически запрещено садиться за руль. В этот перечень входят различные травмы ног и рук (деформация, частичное или полное отсутствие конечностей), сильное нарушение зрения и заболевания нервной системы. Но, даже если у человека нет каких-либо серьезных заболеваний, он может принимать какие-то медицинские препараты в силу каких-то обстоятельств.

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Метки: автомир   за рулем   лекарства   
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8k
Александр 3 часа назад
Ну вот болит голова, надо ехать на работу. С таким больничный не дадут, всякие аспирины не помогают.
Что делать?
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389
arcush 38 минут назад
Вот смотрю эту гаишную бредятину и диву даюсь! Ведь все ЭТО вовсе не для безопасности движения! Это для сбора бабла! Есть тесты для проверки водителя на адекватность управления. Пройди ровно, устойчив в позе Ромберга еще пара тройка тестов. Адекватен при разговоре. Всё! Садись за руль! Зачем эти дурацкие списки?! Зачем эти воровские промилле?! Почему я не могу выпить кофе с коньяком и сесть за руль? Не литр, а 25 грамм!!! Зачем вообще ГАИ? Простите гибдд? В чем смысл их работы? Обирать водителей? Кошмарить газелистов? Увеличивать стоимость пробега дальнобоев? Видеокамеры и суды вместо гибдд! Нет прав и совершил ДТП - 10 лет! Пьян, совершил ДТП 10 лет и конфискация машины! Нет страховки, плати по суду за себя и того парня! Ну, а камеры не дремлют... Соберут свою виру с нарушителей. Зачем вот это гбдд? Там же подонок на подонке и подонком погоняет!
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5k
Горец Ю 54 минуты назад
Принято к сведению.
Спасибо.
Продолжайте.
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19k
Влад 2 часа назад
У дальнобойщика заболел зуб. Что опаснее: таблетка кетанова или ошалевший от боли водитель? Как обычно у нас все довели до абсурда.
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2k
Voland Bondik Час назад
А вот хрена лысого: для начала должны быть предпосылки (законные основания) для проведения какой-либо проверки (медэкспертизы). Далее: мази не обнаруживаются в крови (концентрации не хватает и именно поэтому они носят название "местных"). Если еще дальше, то многие препараты (из того же списка, например достоверно мне известно о прегабалине, габапентине и циклодоле) просто не обнаруживаются простыми тестами, а только с использованием дорогой хроматографии, да и то - нужно знать, что искать. Более того, даже если можно обнаружить какое-то вещество простым методом, то это будет лишь качественная реакция на наличие и не более: о концентрациях, если не упарывать бесконтрольно овердозами, даже говорить нечего, а качественная реакция не имеет отношения к праву, так как организм настолько сложная штука, что может показать что угодно: куча веществ и метаболитов образуется самим организмом (в крови любого человека можно найти этанол, но вот если человек не пил - его уровень будет раз в 50 ниже, чем минимально допустимый, например).
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1k
Bondik Автор поста Voland Час назад
Основаниями для проведения освидетельствования на состояние опьянения являются признаки:
-запах алкоголя изо рта,
-неустойчивость позы,
-нарушение речи,
-резкое изменение окраски кожных покровов лица,
-тремор конечностей,
-поведение, не соответствующее обстановке.

Можете отказаться. По закону водитель обязан оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, также ему грозит лишение прав за отказ от освидетельствования на срок от 1,5 до 2-х лет.
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2k
Voland Bondik 50 минут назад
Вот именно. И сколько из перечисленных Вами препаратов в рекомендуемой дозировке вызывает хоть что-то из списка (НЛ, транки и опиойдные анальгетики сразу не считаем и берем выборку из оставшихся)?
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1k
Bondik Автор поста Voland 19 минут назад
Понятия не имею, у всех людей реакция разная. Цель статьи ознакомить водителей с запрещенными препаратами, чтобы они исключили их прием пред или во время управления автомобилем, так как у нас в стране можно попасть на освидетельствование в любой момент и без явных на то оснований.
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2k
Voland Bondik 8 минут назад
Нельзя попасть на освидетельствование без явных, тем более не перечисленных в законе, оснований. Ибо медосвидетельствование - это не только формальный забор крови или иной жидкости, но еще и предварительный визуальный осмотр и физиологические тесты: если показаний для забора проб у врача/врачей нет, то никто их и брать не будет - напишут заключение, что на основании визуального осмотра и проведенных таких-то тестов оснований для взятия проб нет и все. То есть если вы там коленку диклофенаком намазали или выпили парацитомолку и сами об этом не сказали, то и проверять вас никто не будет на это, так как **еще раз!** - это дорого и нужно знать что именно искать (а некоторые даже не найти без оборудования, которое есть не в каждом областном центре!).
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999
DrKlizmi 2 часа назад
Ну,раз лекарства за рулем принимать нельзя,здоровья всем!
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2k
Voland 2 часа назад
На другие препараты инструкций нет, увы, но подозреваю, что там ситуация схожая (исключая, конечно, опиоидные анальгетики, транквилизаторы и антипсихотики - у них как раз противопоказания абсолютные, но там и само состояние, если необходимы такие препараты, как бы не предполагает управление чем-либо, кроме самоката и велосипеда). Так что не стоит обобщать: лечащий врач дал добро - значит можно.
На другие препараты инструкций нет, увы, но подозреваю, что там ситуация схожая (исключая, конечно, опиоидные анальгетики, транквилизаторы и антипсихотики - у них как раз противопоказания абсолютные, но там и само состояние, если необходимы такие препараты, как бы не предполагает управление чем-либо, кроме самоката и велосипеда). Так что не стоит обобщать: лечащий врач дал добро - значит можно.
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2k
Агасфер 4 часа назад
И так спаслось человечество - и водители и пешеходы
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