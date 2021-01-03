Список лекарств, которые нельзя принимать за рулем!

На сегодняшний день существует большой перечень заболеваний, с которым категорически запрещено садиться за руль. В этот перечень входят различные травмы ног и рук (деформация, частичное или полное отсутствие конечностей), сильное нарушение зрения и заболевания нервной системы. Но, даже если у человека нет каких-либо серьезных заболеваний, он может принимать какие-то медицинские препараты в силу каких-то обстоятельств.
Некоторые из этих препаратов запрещено принимать водителям. По закону запрещена даже незначительная концентрация вещества. Законопроект о допустимой дозировке того или иного лекарственного препарата находится на стадии разработки. Если в организме водителя обнаружат даже небольшую концентрацию, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение водительских прав.
Есть целый перечень препаратов, которые нельзя принимать людям, проводящим много времени за рулем автомобиля. В этот перечень входят обезболивающие, лекарства от простуды, повышенного давления и кашля.
Валокордин
Валосердин
Димедрол
Кетанов !!!
Кларитин !!!
Коделак !!!
Колдрекс !!!
Корвалол
Нуроферон
Пенталгин !!!
Солпадеин !!!
Супрастин !!!
Тизин !!!
Терафлю !!!
Тавегил !!!
Тетралгин
Цетиризин
Феназепам
Фервекс !!!
Фенобарбитал
Феназепам
Кодеин
Дифенгидрамин
Фенилэфрин
Фенирамин
Кеторолака трометамин
Хлоропирамин
Клемастина гидрофумарат
Карфедон
Трамадол
Дицикловерин
Доксиламин
Флупиртин
Буторфанол
Тианептин
Хлорфенамин
Прегабалин
Карбамазепин
Амитриптилин
Декстрометорфан
Кветиапин
Амантадин
Баклофен
Хлорпротиксен
Галоперидол
Мексидол
Аминазин
Мапротилин
Миртазапин
Аминазин
Тиоридазин
Циклодол
Габапентин
Ламотриджин
Селегилин
Циталопрам
Фенибут
Налбуфин
Клопиксол.
Даже если вы уверены, что лекарственный препарат, приписанный врачом совершенно безобиден, нужно знать запрещенные вещества, входящие в его состав. Поскольку список лекарств, которые запрещено принимать за рулем, достаточно большой и его сложно запомнить, необходимо просто внимательно читать инструкцию к препарату.
×
Есть целый перечень препаратов, которые нельзя принимать людям, проводящим много времени за рулем автомобиля. В этот перечень входят обезболивающие, лекарства от простуды, повышенного давления и кашля.
Валокордин
Валосердин
Димедрол
Кетанов !!!
Кларитин !!!
Коделак !!!
Колдрекс !!!
Корвалол
Нуроферон
Пенталгин !!!
Солпадеин !!!
Супрастин !!!
Тизин !!!
Терафлю !!!
Тавегил !!!
Тетралгин
Цетиризин
Феназепам
Фервекс !!!
Фенобарбитал
Феназепам
Кодеин
Дифенгидрамин
Фенилэфрин
Фенирамин
Кеторолака трометамин
Хлоропирамин
Клемастина гидрофумарат
Карфедон
Трамадол
Дицикловерин
Доксиламин
Флупиртин
Буторфанол
Тианептин
Хлорфенамин
Прегабалин
Карбамазепин
Амитриптилин
Декстрометорфан
Кветиапин
Амантадин
Баклофен
Хлорпротиксен
Галоперидол
Мексидол
Аминазин
Мапротилин
Миртазапин
Аминазин
Тиоридазин
Циклодол
Габапентин
Ламотриджин
Селегилин
Циталопрам
Фенибут
Налбуфин
Клопиксол.
Даже если вы уверены, что лекарственный препарат, приписанный врачом совершенно безобиден, нужно знать запрещенные вещества, входящие в его состав. Поскольку список лекарств, которые запрещено принимать за рулем, достаточно большой и его сложно запомнить, необходимо просто внимательно читать инструкцию к препарату.
Источник:
Ссылки по теме:
- Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей
- В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками
- Аптечные приключения
- «Карпаты-4» — последний серийный мопед Львовского мотозавода
- С наступающим Новым годом! Ferrari 330 GT 2+2 на фоне рождественского Амстердама
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
Что делать?
Спасибо.
Продолжайте.
-запах алкоголя изо рта,
-неустойчивость позы,
-нарушение речи,
-резкое изменение окраски кожных покровов лица,
-тремор конечностей,
-поведение, не соответствующее обстановке.
Можете отказаться. По закону водитель обязан оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, также ему грозит лишение прав за отказ от освидетельствования на срок от 1,5 до 2-х лет.