«Карпаты-4» — последний серийный мопед Львовского мотозавода

И теперь этот ЛМЗ-2.163 Карпаты-4 снова на ходу. А мы все можем видеть, каким же сошел с конвейера последний львовский мопед Карпаты-4. Тем более, что это был и самый последний мопед украинского производства. Вот почему так важно было зафиксировать для истории именно эту модель.



А как звучит и едет Карпаты-4 можно посмотреть в этом видео.