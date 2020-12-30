«Карпаты-4» — последний серийный мопед Львовского мотозавода

Самый последний серийный мопед Львовского мотозавода ЛМЗ-2.163 «Карпаты-4» 1995 года. Эта модель появилась на ЛМЗ, как последняя надежда на спасение тонущего предприятия.
Многолетний поставщик двигателей для ЛМЗ литовский завод Вайрас к 94 году свернул их поставки. Львовский мотозавод был вынужден срочно искать им замену и нашел ее в соседней Польше. Но под установку двигателей Dezamet Type 023 потребовалось полностью изменить раму, ведь приводная цепь у польского двигателя слева, а не справа, как у прибалтийского мотора.
ЛМЗ-2.163 получил верхний выхлоп, как у Карпаты-Спорт
Это потребовало изменения многих узлов Карпат, поэтому фактически была создана новая модель, которая и получила индекс ЛМЗ-2.163 и имя Карпаты-4.
Из Польши поступила партия в 200 моторов, за которые завод рассчитался поставкой 400 экипажных частей. Не забываем, что 90-е — это время бартерных схем. Но это была единственная возможность хоть как-то ритмично организовать закупку импортных силовых агрегатов, ведь все остатки на считал обесценивала гиперинфляция.
Из Польши поступила партия в 200 моторов, за которые завод рассчитался поставкой 400 экипажных частей. Не забываем, что 90-е — это время бартерных схем. Но это была единственная возможность хоть как-то ритмично организовать закупку импортных силовых агрегатов, ведь все остатки на считал обесценивала гиперинфляция.
Двигатель Dezamet 023 имел 2-скорости, объем 50 см3 и 2 л.с.
Карпаты-4 для завода получались слишком дорогими, а сам двигатель Dezamet 023 имел объем 50 см3 и мощность 2 л.с, хоть и был немного лучше прибалтийского V501M, но кардинально характер Карпат так и не изменил.
Цена Карпаты-4 доходила до $400. На баке самый последний вариант заводских наклеек
Заводу было не просто продавать сильно подорожавшие Карпаты-4 еще и фактически в прежнем дизайне. Цифра "4" и иностранное слово Dezamet ситуацию не спасали.
ЛМЗ всего выпустил около 300 таких мопедов и окончательно остановился в 1997 году. Без запчастей Карпаты-4 быстро выходили из эксплуатации.
ЛМЗ всего выпустил около 300 таких мопедов и окончательно остановился в 1997 году. Без запчастей Карпаты-4 быстро выходили из эксплуатации.
Восстановить его до рабочего состояния было крайне сложно. Но помог случай. Во время поездки на ЛМЗ обнаружили остатки тех самых бартерных комплектов, которые не успели отгрузить в Польшу. И удалось собрать ЛМЗ-2.163 из новых агрегатов еще в заводской краске.
И теперь этот ЛМЗ-2.163 Карпаты-4 снова на ходу. А мы все можем видеть, каким же сошел с конвейера последний львовский мопед Карпаты-4. Тем более, что это был и самый последний мопед украинского производства. Вот почему так важно было зафиксировать для истории именно эту модель.
А как звучит и едет Карпаты-4 можно посмотреть в этом видео.
А как звучит и едет Карпаты-4 можно посмотреть в этом видео.
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