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«Карпаты-4» — последний серийный мопед Львовского мотозавода

«Карпаты-4» — последний серийный мопед Львовского мотозавода (6 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 13:50
Сообщество : Мото
Метки: Карпаты   авто   автомир   лмз   моккик   мопед   мото   мототехника   
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Самый последний серийный мопед Львовского мотозавода ЛМЗ-2.163 «Карпаты-4» 1995 года. Эта модель появилась на ЛМЗ, как последняя надежда на спасение тонущего предприятия.

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Метки: Карпаты   авто   автомир   лмз   моккик   мопед   мото   мототехника   
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8  комментариев
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2k
Детектор Брехни 2 часа назад
В 90 за 400 баксов можно было из Японии привезти Короллу или Спринтера. А если моряк, то и пошлину платить не надо было. Можно было почти новый мотоцикл там взять за эти деньги.
А в детстве о Карпатах только мечтал. Так и не довелось покататься. Подарил мне батя на 16 лет, в 90м,новую Планету 5...
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28k
LEPA 10 минут назад
Вспоминая "Верховину 2",хочется послать этот завод очень далеко!
Вот жаль многие заводы,которые разорились в 90-е,но только не этот.
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3k
ваня панкин 2 часа назад
слава хохлошумерии!!!
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713
Al gor 2 часа назад
Катался на версии 2, зелёного цвета, пока не зжег сцепление ))).
Остались приятные воспоминания о мопеде и одноклассницах которых катал на нем.
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729
pitsilver 3 часа назад
для того времени мопед был таки не плохим, но вот ломался очень даже часто. поршневую надо было менять как минимум раз за сезон. цепная звездочка очень часто выходила из строя, пару раз даже приваривал. из советских мопедов все таки Рига был лучше
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11k
Serg2001 3 часа назад
Был такой аппарат. Только ранешней версии.
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67
Gunter 4 часа назад
В своё время гонял на корпаче. Зачётный аграгат ))
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