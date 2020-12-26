В машине у депутата был обнаружен килограмм амфетамина

В Самаре были задержаны два адвоката, у которых в машине полицейские нашли запас амфетамина в особо крупных размерах.
Региональное управление СКР сообщило о двух предприимчивых мужчинах, один из которых является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва. Как утверждает следствие, он приобрел такое количество наркотика для последующей продажи. А это, между прочим, крупный размер.
Но вот продать они его не успели, 24 декабря сотрудники МВД по Самарской области произвели досмотр адвокатской машины и изъяли запас.
Возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 228.1 ("Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере").
Но вот продать они его не успели, 24 декабря сотрудники МВД по Самарской области произвели досмотр адвокатской машины и изъяли запас.
Возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 228.1 ("Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере").
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Там находки поинтереснее будут....
- Оправдан.