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В машине у депутата был обнаружен килограмм амфетамина

В машине у депутата был обнаружен килограмм амфетамина (1 фото)

Автор:
26 декабря 2020 16:42
Сообщество : Жить в России
Метки: депутаты   жить в россии   криминал   новости   преступление   россии   чиновники   
979
1
В Самаре были задержаны два адвоката, у которых в машине полицейские нашли запас амфетамина в особо крупных размерах.

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Метки: депутаты   жить в россии   криминал   новости   преступление   россии   чиновники   
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16  комментариев
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189
Борис Час назад
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10k
net 5 минут назад
Дутерте на них нет
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10k
Великий Кормчий 11 минут назад
Интересно, а если проверить машину любого депутата Госдумы?
Там находки поинтереснее будут....
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863
zu4ara 12 минут назад
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4k
Bartello 14 минут назад
- Это на новый год!
- Оправдан.
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366
Serg Dex 20 минут назад
Не Армянского горсовета а горсовет г.Армянска
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3k
Dmitry_61rus 45 минут назад
Крымчанам еще долго привыкать, что в РФ какой никакой но Закон есть. Взятки-гладки время прошло.
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Bartello Dmitry_61rus 13 минут назад
Крымчанам ещё долго привыкать что у нас тарифы другие.
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2k
System 46 минут назад
Где пруфы, Билли?
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7k
Агент Безопасной Национальности 50 минут назад
Шума, как будто задержали депутата Госдумы, а не мелкую сошку из городка с населением 20 тыс. жителей
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8k
Кыся 54 минуты назад
Какой крупный размер?! Это ж на весь горсовет! А то они от усталости засыпают на заседаниях, а надо бдеть денно и нощно, о народе заботиться. Приходится применять сильные средства, пропадет же народ без них!
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7k
Barachek_Obachek 58 минут назад
Они говорили что будут заботиться о народе. Забота бывает разная
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219
Alexander Час назад
не удивили.
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4k
просто Дмитрий Час назад
А вот за такое.....СУДИТЬ ПО "ДВОЙНОМУ ТАРИФУ"
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32k
parallax просто Дмитрий 14 минут назад
Согласен. Для служителей народа сроки надо удваивать, дабы другим неповадно было.
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18k
ПаганецЪ parallax Минуту назад
Вот только получится опять как всегда.
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