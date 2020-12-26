В машине у депутата был обнаружен килограмм амфетамина

Региональное управление СКР сообщило о двух предприимчивых мужчинах, один из которых является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва. Как утверждает следствие, он приобрел такое количество наркотика для последующей продажи. А это, между прочим, крупный размер.



Но вот продать они его не успели, 24 декабря сотрудники МВД по Самарской области произвели досмотр адвокатской машины и изъяли запас.



Возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 228.1 ("Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере").