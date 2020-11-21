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Фото-факт

Фото-факт (1 фото)

Автор:
21 ноября 2020 11:37
Метки: звезды российского шоу-бизнеса   пандемия   россия   шоу бизнес   
341
1
Начала свою работу первая бесплатная столовая для звезд российского шоу-бизнеса.

Авторский пост

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Метки: звезды российского шоу-бизнеса   пандемия   россия   шоу бизнес   
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14  комментариев
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Боярского в шляпе сказали не будет - у него сын миллиардер
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286
МИХАН 49 минут назад
Может вымрут эти и новые звезды появятся ..А они ведь есть в России матушке ,просто мафия кабзоно-пугачевская и прочих космополитов засела в наших СМИ ..Никого не пускают !
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3k
TirAn 58 минут назад
Прикольно конечно, но для отдельного поста - не тянет.
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2k
Frank Borman Час назад
Надо еще бесплатную ночлежку открыть, а то некоторым звездунам и звездушкам негде голову преклонить - пентхаусы банки отобрали за долги.
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4k
CruelAsm Час назад
Как я задолбался листать эту простыню! Хоть бы на главы разбил, что ли...
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660
Тамара Коршунова CruelAsm 43 минуты назад
Ой, и не говори. Многа букаффф.Не осилилааа.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Zazhralis ...
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Пост из одной картинки и 3 слов, это, конечно, моветон. К тому же не указаны адрес и режим работы, как бедные артисты его найдут?

Но смешно
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3k
buracho Автор поста ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Компот только для Тимати и Баскова.
Так что, рассчитывайте там сильно.))))
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4k
Александр Иванов buracho Полчаса назад
А как же бедные Меладзе и Вафлерия? С голоду помрут ведь!
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5k
Крот 2 часа назад
Вам что, "Солянки" уже мало? Ведь она для того и существует, чтобы такие "мегапосты" там оставлять...


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4k
Бу 2 часа назад
Посмеялся от души
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3k
buracho Автор поста 2 часа назад
Компот только для Тимати и Баскова!
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