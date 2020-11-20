В Дубне запущен первый сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео) «Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5... 10 малоизвестных фактов о советских актерах 10 малоизвестных фактов о советских актерах 15 человек, доказывающих, что жизнь - сложная штука 15 человек, доказывающих, что жизнь - сложная штука Когда хотел просто сделать фото, а получилась картина эпохи Ренессанса Когда хотел просто сделать фото, а получилась картина эпохи Ренессанса О бедном артисте замолвите слово О бедном артисте замолвите слово Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни Полезно и весело: Житейские хитрости от пользователей соцсетей Полезно и весело: Житейские хитрости от пользователей соцсетей Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в Запорожье попала на видео Скрытность 80 lvl: "филигранная" кража антисептика из кафе в... Фотожабы художника, в которых смешались персонажи разных фильмов Фотожабы художника, в которых смешались персонажи разных фильмов Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску Противник масочного режима убил мужчину из-за требования надеть маску О наших кредитах с юмором. Ситуации, которые так всем близки О наших кредитах с юмором. Ситуации, которые так всем близки В поимке похитителя российского первоклассника помог Интерпол В поимке похитителя российского первоклассника помог Интерпол Голосовой помощник плохого не посоветует Голосовой помощник плохого не посоветует В России задумали сделать продукты для россиян еще дороже В России задумали сделать продукты для россиян еще дороже В ГосДуму внесли закон о блокировке YouTube, Twitter и Facebook В ГосДуму внесли закон о блокировке YouTube, Twitter и Facebook В Петербурге осудили компьютерного мастера, обобравшего пенсионера В Петербурге осудили компьютерного мастера, обобравшего пенсионера Клиент банка получил смертельное ранение, когда попытался отобрать оружие у грабителя Клиент банка получил смертельное ранение, когда попытался отобрать... Отличный улов, которому позавидуют многие рыбаки Отличный улов, которому позавидуют многие рыбаки "Саундтрек к 2020": жители Москвы стали свидетелями жутких звуков "из преисподней" "Саундтрек к 2020": жители Москвы стали свидетелями жутких звуков...
Главная > Фото 
В Дубне запущен первый сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов

В Дубне запущен первый сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов (1 фото)

Автор:
20 ноября 2020 19:20
Метки: Ница   Синхрофазотрон   дубна   коллайдер   наука   ускоритель частиц   физика   физика высоких энергий   
533
1
В подмосковной Дубне запущен в работу первый сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов проекта Nuclotron-based Ion Collider Faсility (NICA). На церемонии запуска в Объединенном институте ядерных исследований присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, который и осуществил запуск.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Ница   Синхрофазотрон   дубна   коллайдер   наука   ускоритель частиц   физика   физика высоких энергий   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Ya 9 часов назад
Да не может быть, нам же "демократы" мира объяснили что Россия просто бензоколонка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−107
Максим 2 часа назад
говорят бабки бюджетные хорошо магнитит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кыся 5 часов назад
С одной стороны я рад за Россию. А с другой обидно - сделано-то в Италии!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Вальдемар 5 часов назад
Снимали на Мосфильме, а если нет то строили хохлы и планы они рисовали и вообще....
Меня опять за "хохлов" на факбуке забанили. Как хрень нести так они первые, да и жаловаться они первые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Сучков 9 часов назад
Картинка, скорее всего, из тупых яндекс-новостей))) Там идиоты, которые постят новости, вообще не смотрят, что выкладывают полную шляпу. А многие авторы на фишках- тупы. Вот одно из изображений этого ускорителя.
Картинка, скорее всего, из тупых яндекс-новостей))) Там идиоты, которые постят новости, вообще не смотрят, что выкладывают полную шляпу. А многие авторы на фишках- тупы. Вот одно из изображений этого ускорителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
Атомный Крот Александр Сучков 7 часов назад
Меня вот это изображение больше заинтересовало. И оператора 1-го канала тоже.
Теплая такая, ламповая изолента.
Цвет, правда, не канонический, но, вероятно, итальянцы под свой флаг подбирали.


А так-то - новость хорошая, пущай покажут швицам, как коллайдеры правильно строить надо.


Меня вот это изображение больше заинтересовало. И оператора 1-го канала тоже. Теплая такая, ламповая изолента. Цвет, правда, не канонический, но, вероятно, итальянцы под свой флаг подбирали. А так-то - новость хорошая, пущай покажут швицам, как коллайдеры правильно строить надо.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михалыч Атомный Крот 7 часов назад
Оператор - мдак, ну а ты обыкновенное боточмо. Погугли хоть, если у тебя ума хватит хоть на это, что это за объект. Такие мдаки, как ты, реально думают, что учёные будут приглашать промдизайнеров для своих объектов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko 10 часов назад
Фото совершенно другой приблуду, притянуто за уши

Фото совершенно другой приблуду, притянуто за уши
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Taras Kozalupko 10 часов назад
А что это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko RomaXz 6 часов назад
Могу ошибиться, но это старый синхрофазотрон. Наследство "Берии".
Хотя они работают в паре с новым.
Не знаю, что мишустин там "включал", если окончание стройки года через два.
Магнит наверное, в 120 тонн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Taras Kozalupko 5 часов назад
Интересно, спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
евгений 10 часов назад
Кажется, я знаю чего ждать в 21-ом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
6k
Перст Указующий евгений 10 часов назад
думаешь, е*анёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
евгений Перст Указующий 10 часов назад
Надеюсь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
евгений Fat boy slim is * in a heaven 10 часов назад
Скорее все идиоты объединятся и дружно остановят ее вращение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
Атомный Крот евгений 7 часов назад
В 2008 тоже ждали. Когда под Женевой БАК запускали.
Вроде пронесло тогда, может и сейчас пронесет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Куликов евгений 6 часов назад
В Дубне запущен первый сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? 10 невероятных изобретений женщин 10 невероятных изобретений женщин Большой адронный коллайдер: конец света ближе, чем мы думали Большой адронный коллайдер: конец света ближе, чем мы думали В Германии выявили редкий случай передачи хантавируса от домашней крысы к человеку В Германии выявили редкий случай передачи хантавируса от домашней крысы к человеку Что говорит человек науки о фантастических блокбастерах Что говорит человек науки о фантастических блокбастерах Причины затухания свободных колебаний Причины затухания свободных колебаний
Jeugeny Tretyakov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

838



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
0
127
"Надо мужику подствольник подарить": пенсионер обстрелял машину за громкую музыку
"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым
2
191
"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым
﻿
Набирающие популярность
Это лольно: как слово «лол» стало частью интернет-сленга?
0
7
Это лольно: как слово «лол» стало частью интернет-сленга?
Обязательное чипирование всех животных с 1 января 2021 года
0
48
Обязательное чипирование всех животных с 1 января 2021 года
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#интересное#подборка#автомобили#прикольные#позитив#автомир#искусство
#юмор#животные#кино#авария#авто авария#картинки#актеры#разное#авария дня#кошки
#прикол#интересно#россия#дтп#СССР#спорт#в мире#ретро#знаменитости#люди

На что жалуетесь?

Вернуться