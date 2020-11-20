В Дубне запущен первый сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов

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''Мы присутствуем сегодня при уникальном событии, и это было бы невозможно без сильной фундаментальной науки''– заявил глава российского правительства.Премьер пояснил, что за комплексом NICA в Дубне последует реализация мегапроекта СКИФ в Новосибирске и целого ряда установок в рамках федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейронных исследований.''Без таких экспериментальных баз движение современной науки просто невозможно. Именно благодаря им Россия станет одним из лидеров в области фундаментальных исследований в ядерной физике.(...)''- добавил Мишустин.В начале ноября институт в Дубне получил первый магнит для NICA. Он весит около 120 тонн и является ключевым элементом устройства. Изготовили элемент по проекту российских ученых на итальянском предприятии ASG superconductors, а затем переправили в Дубну.Ускоритель тяжелых ионов NICA построен в рамках российских mega-science проектов. Длина основного кольца ускорителя – 336 метров. В пятницу прошел запуск второй ступени ускорительного комплекса NICA — сверхпроводящего промежуточного синхротрона бустер, который будет разгонять ионы золота до энергий 578 мегаэлектронвольт на нуклон. Это предпоследний крупный элемент ускорительного комплекса, после его запуска останется запустить только большое кольцо коллайдера.Весь коллайдерный комплекс, как ожидается, будет достроен к 2022 году, но уже сейчас на установке идут эксперименты. Основная задача комплекса - изучение физики высоких энергий и других направлений, включая изучение структуры Вселенной сразу же после Большого взрыва, который произошел порядка 13 миллиардов лет назад.