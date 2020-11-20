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В ГосДуму внесли закон о блокировке YouTube, Twitter и Facebook

В ГосДуму внесли закон о блокировке YouTube, Twitter и Facebook (1 фото)

Автор:
20 ноября 2020 09:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: facebook   twitter   youtube   чебурнет   
1096
1
В ГосДуму внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ, ограничивающих доступ к материалам российских СМИ.

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Метки: facebook   twitter   youtube   чебурнет   
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44  комментария
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40k
Andrey 4 часа назад
В ГосДуму внесли закон о блокировке YouTube, Twitter и Facebook
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31
маленький вовочка 14 минут назад
у этих маразматиков других проблем нет ?!
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−46
ШАЛОМЫ БЬЮ 17 минут назад
сцыт путлеровская под[мат] ...
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4k
Роман 52 минуты назад
Да пфф... При наличии прямых рук собирается точка доступа со встроенным tor-ом со сменой ip по всему шарику каждые 5 минут и всё. Или людям просто уже нечего запрещать? Пздц товарищи... Докатились. Нет, как я уже сказал, технически всё решаемо, но надо нашими с вами деньгами кормить пачку дармоедов, думающих как нас еще ограничить? Сомнительное удовольствие однако...
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3k
Bhaal Час назад
Да только весь мир насмешат. Будет такой же конфуз как и с телегой. Просто ставим tor и продолжаем смотреть ютуб. А Соловьева в ближайшее время "отключат" от счетов и домов в Италии.
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779
ZloyPupsik Час назад

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29k
Alex 2 часа назад
face и twit давно пора заблочить.
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Да пусть отключают, у нас они уже "отключили" Телеграмм и торренты)) Просто в очередной раз кому то в госдуме надо отчитаться к концу года что не зря штаны просиживали весь год, вот и пыхтят натужно, высасывая из пальца, как в мультике про Чиполлино про налог на дождь.
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680
Алексей Игошин 2 часа назад
А создать свой аналог ютуба видно слабо!
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3k
Bhaal Алексей 47 минут назад
Ну у яндекса, кстати может и получиться. По навигации они гугл уделали. Как поисковик они тоже лучше гугла, ну по крайней мере в русскоязычном сегменте инета.
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1k
Алексей Bhaal Полчаса назад
---по крайней мере в русскоязычном сегменте инета.---

=================
В том-то и дело. Россиянам и без того мозги промывают хорошо. В данном случае пропагандисты хотят распространять свою пропаганду и за пределы страны.
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1k
DoCk Bhaal Полчаса назад
Так как раз для Соловьева
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31
маленький вовочка Алексей Игошин 12 минут назад
создадут ,там киселёв вещать будет
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3k
Bhaal Алексей 4 минуты назад
Да не выйдет. Кому они там нужны?
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Заблочат и замечательно. Еще бы гугловский GGC выпилили к х...ям, натуральная сеть зондов, встроенная непосредственно в операторские инфраструктуры.
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17k
kamanch 2 часа назад
В ГосДуму внесли закон о блокировке YouTube, Twitter и Facebook
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−17
Николай 3 часа назад
Вконтакт, Живой журнал, Яндекс Дзен просто переполнен пропагандой ненависти к другому полу, религии и пр.

Регулярно издаются десятки печатных изданий пропагандирующих ненависть феминисток к мужчинам.

Десятки фемсайтов пропагандируют фемидеи ненависти к другому полу.

И никто ничего не делает, всем пох...й. УК не работает. Никто даже не блокирует эти ресурсы, хотя возможности все на 100% есть, ведь Яндекс это не Ютуб.

Так что в благие намерения не особо верится, просто личные разборки и обидки Симоньян.
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−2
Виталий Касандров 3 часа назад
Решение то правильное,давно назревшее и необходимое .Но блин сначала создайте альтернативу данным ресурсам а потом блокируйте. А так только хомяков в кому вводить.
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200
Alex 3 часа назад
Мой товарищ, переехавший на ПМЖ в Польшу и помогающий мне разбираться с сервером удалённо, пророчил ещё в 2018 году что к концу 2020 года нас отключат от всемирной паутины. Неужели был прав?
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10k
Максим Азиз Ниязов 2 часа назад
да,лучше смотреть соловьева
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26k
Aleks Максим Полчаса назад
На выбор - сосать член или смотреть соловьева... Что выберешь?
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7k
Maestro Aleks 18 минут назад
это одно и тоже слушать соловьева что сосать
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31
маленький вовочка Aleks 7 минут назад
это все перспективы россии в будущем с такой властью
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26k
Aleks маленький вовочка 3 минуты назад
Ну тебе то виднее...
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2k
Outcast 3 часа назад
Сначала удалите всё незаконное, потом ааааа блокируют но не то. А вообще сами виноваты что нет у нас своих ютубов, твитеров и фейсбук. Так ка заместо помощи своим интернет ресурсам начали заниматься грабежом.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Законопроект наверняка пролоббирован старлинк. Такими темпами окажется, что это необходимость
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1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
пусть соловьев на метровых радиоволнах вещает))) %уй заблокируешь)))
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3k
Денис Колосов 3 часа назад
Это как с телеграмом блокировать будут? -) или торренты? -) но по факту западные компании выполняют законы своих стран, им деваться то некуда. По поводу блокировки Беслана, не понял, он у меня всегда доступен был..
Ссылка www.youtube.com

там просто предупреждение, что "материалы могут шокировать, продолжить?"
Собственно Крым 24 тоже открыт
https://www.youtube.com/channel/UCcJWPB_ecJW9R2Yo7pzU3Qwhttps://www.youtube.com/channel/UCcJWPB_ecJW9R2Yo7pzU3Qw
по поводу рейтинга, то да, в топ попадают помойки типа Крым.Реалии, если набрать новости по Крыму.
Политика..
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7k
Mauritanien Денис Колосов 3 часа назад
Спасибо за ссылку про Беслан. Не смотрел.
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987
Kariya 3 часа назад
Из сайтов не получается сделать политико-сми-шную хрень, сопротивляются, гады! Надо их запретить!
Иностранщину тот же ютуб так же охотно блокирует пачками или ограничивает, когда оно не соответствует его требованиям, одна только музыка чего стоит. Но русскую политику не трожь, "это другое"?
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25k
Антон 3 часа назад
Россия - размещает свой пропагандистский антиамериканский контент на американских площадках. Американские площадки, ужаснувшись при виде вечернего мудозвона блокируют контент. Россия охреневает и требует от американских площадок разрешит свой мудозвонный контент, в котором она обсирает американцев.
Плятский цирк...
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2k
Азиз Ниязов Антон 2 часа назад
Из цикла, а нас то за шо?)))
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
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