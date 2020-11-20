В ГосДуму внесли закон о блокировке YouTube, Twitter и Facebook

×

Документ, подготовленный депутатами «Единой России» и КПРФ и опубликованный (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058572-7) в четверг в единой базе нижней палаты парламента, вводит в законодательство статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».Этот статус сайтам сможет присваивать Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ, если выявлено ограничение доступа к «общественно важной информации» на территории России по признакам национальности, языка (русского или любого языка народов России), происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против России или российских граждан.Речь идет не только об ограничениях на показ контента, но и введении любых иных «ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».Реестр платформ-нарушителей будет вести Роскомнадздор. Он же сможет вводить санкции: штрафы, замедление доступа и полную блокировку. Для этого будет использоваться оборудование, установленное на сетях связи по закону о «суверенном интернете».Первые кандидаты на такие меры - Twitter, Facebook и Youtube, где за последние полгода было «зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации» российских редакций, говорится в пояснительной записке к проекту.«Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА Новости, Крым 24», - пишут депутаты.В частности, YouTube заблокировал телеканал «Царьград» в связи с санкциями против его основателя Константина Малофеева, который находится в «черных списках США.Возмутило российские власти и то, что канал «Соловьев LIVE» на YouTube, который ведет известный госпропагандист Владимир Соловьев, перестал попадать в тренды. С требованием вернуть «Соловьева» в рекомендации для пользователей к YouTube обратился Роскомнадзор. «Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», - заявили в ведомстве.В сентябре YouTube также ограничил доступ к документальному фильму Александра Рогаткина «Беслан», выложенному на канале «Россия 1». Компания сообщила, что ввела возрастные ограничения из-за сцен насилия, но Роскомнадзор посчитал это цензурой, напоминает Forbes.Телеканал RT ранее жаловался, что Facebook блокирует видео, сделанное на основе его документального фильма об «Исламском государстве» (запрещенная в России террористическая организация). RT также сообщал, что YouTube пометил фильм телеканала об американских радикальных группировках и уличных протестах как «неприемлемый и оскорбительный».Ранее YouTube также удалил аккаунт телеканала «Крым 24», объяснив решение формулировкой «за нарушение условий использования YouTube». Глава республики Крым Сергей Аксенов тогда сказал, что рассматривает действия платформы как «демонстративный и враждебный шаг, как проявление неуважения к многотысячной аудитории канала и наглую цензуру».Решение о мерах против иностранных интернет-платформ будут принимать по согласованию с МИД, объяснил РИА Новости источник (https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585280620.html), близкий к подготовке законопроекта. «Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД», - подчеркнл он.Технически реализовать законопроект будет затруднительно, хотя возможно, заявил «Интерфаксу» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Результатом, по его словам, станет «деградация интернета» и риски для сторонних сервисов и всей работы сети.