В ГосДуму внесли закон о блокировке YouTube, Twitter и Facebook

В ГосДуму внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ, ограничивающих доступ к материалам российских СМИ.
Документ, подготовленный депутатами «Единой России» и КПРФ и опубликованный (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058572-7) в четверг в единой базе нижней палаты парламента, вводит в законодательство статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Этот статус сайтам сможет присваивать Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ, если выявлено ограничение доступа к «общественно важной информации» на территории России по признакам национальности, языка (русского или любого языка народов России), происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против России или российских граждан.
Речь идет не только об ограничениях на показ контента, но и введении любых иных «ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».
Реестр платформ-нарушителей будет вести Роскомнадздор. Он же сможет вводить санкции: штрафы, замедление доступа и полную блокировку. Для этого будет использоваться оборудование, установленное на сетях связи по закону о «суверенном интернете».
Первые кандидаты на такие меры - Twitter, Facebook и Youtube, где за последние полгода было «зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации» российских редакций, говорится в пояснительной записке к проекту.
«Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА Новости, Крым 24», - пишут депутаты.
В частности, YouTube заблокировал телеканал «Царьград» в связи с санкциями против его основателя Константина Малофеева, который находится в «черных списках США.
Возмутило российские власти и то, что канал «Соловьев LIVE» на YouTube, который ведет известный госпропагандист Владимир Соловьев, перестал попадать в тренды. С требованием вернуть «Соловьева» в рекомендации для пользователей к YouTube обратился Роскомнадзор. «Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», - заявили в ведомстве.
В сентябре YouTube также ограничил доступ к документальному фильму Александра Рогаткина «Беслан», выложенному на канале «Россия 1». Компания сообщила, что ввела возрастные ограничения из-за сцен насилия, но Роскомнадзор посчитал это цензурой, напоминает Forbes.
Телеканал RT ранее жаловался, что Facebook блокирует видео, сделанное на основе его документального фильма об «Исламском государстве» (запрещенная в России террористическая организация). RT также сообщал, что YouTube пометил фильм телеканала об американских радикальных группировках и уличных протестах как «неприемлемый и оскорбительный».
Ранее YouTube также удалил аккаунт телеканала «Крым 24», объяснив решение формулировкой «за нарушение условий использования YouTube». Глава республики Крым Сергей Аксенов тогда сказал, что рассматривает действия платформы как «демонстративный и враждебный шаг, как проявление неуважения к многотысячной аудитории канала и наглую цензуру».
Решение о мерах против иностранных интернет-платформ будут принимать по согласованию с МИД, объяснил РИА Новости источник (https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585280620.html), близкий к подготовке законопроекта. «Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД», - подчеркнл он.
Технически реализовать законопроект будет затруднительно, хотя возможно, заявил «Интерфаксу» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Результатом, по его словам, станет «деградация интернета» и риски для сторонних сервисов и всей работы сети.
Этот статус сайтам сможет присваивать Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ, если выявлено ограничение доступа к «общественно важной информации» на территории России по признакам национальности, языка (русского или любого языка народов России), происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против России или российских граждан.
Речь идет не только об ограничениях на показ контента, но и введении любых иных «ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».
Реестр платформ-нарушителей будет вести Роскомнадздор. Он же сможет вводить санкции: штрафы, замедление доступа и полную блокировку. Для этого будет использоваться оборудование, установленное на сетях связи по закону о «суверенном интернете».
Первые кандидаты на такие меры - Twitter, Facebook и Youtube, где за последние полгода было «зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации» российских редакций, говорится в пояснительной записке к проекту.
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«Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА Новости, Крым 24», - пишут депутаты.
В частности, YouTube заблокировал телеканал «Царьград» в связи с санкциями против его основателя Константина Малофеева, который находится в «черных списках США.
Возмутило российские власти и то, что канал «Соловьев LIVE» на YouTube, который ведет известный госпропагандист Владимир Соловьев, перестал попадать в тренды. С требованием вернуть «Соловьева» в рекомендации для пользователей к YouTube обратился Роскомнадзор. «Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», - заявили в ведомстве.
В сентябре YouTube также ограничил доступ к документальному фильму Александра Рогаткина «Беслан», выложенному на канале «Россия 1». Компания сообщила, что ввела возрастные ограничения из-за сцен насилия, но Роскомнадзор посчитал это цензурой, напоминает Forbes.
Телеканал RT ранее жаловался, что Facebook блокирует видео, сделанное на основе его документального фильма об «Исламском государстве» (запрещенная в России террористическая организация). RT также сообщал, что YouTube пометил фильм телеканала об американских радикальных группировках и уличных протестах как «неприемлемый и оскорбительный».
Ранее YouTube также удалил аккаунт телеканала «Крым 24», объяснив решение формулировкой «за нарушение условий использования YouTube». Глава республики Крым Сергей Аксенов тогда сказал, что рассматривает действия платформы как «демонстративный и враждебный шаг, как проявление неуважения к многотысячной аудитории канала и наглую цензуру».
Решение о мерах против иностранных интернет-платформ будут принимать по согласованию с МИД, объяснил РИА Новости источник (https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585280620.html), близкий к подготовке законопроекта. «Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД», - подчеркнл он.
Технически реализовать законопроект будет затруднительно, хотя возможно, заявил «Интерфаксу» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Результатом, по его словам, станет «деградация интернета» и риски для сторонних сервисов и всей работы сети.
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В том-то и дело. Россиянам и без того мозги промывают хорошо. В данном случае пропагандисты хотят распространять свою пропаганду и за пределы страны.
Регулярно издаются десятки печатных изданий пропагандирующих ненависть феминисток к мужчинам.
Десятки фемсайтов пропагандируют фемидеи ненависти к другому полу.
И никто ничего не делает, всем пох...й. УК не работает. Никто даже не блокирует эти ресурсы, хотя возможности все на 100% есть, ведь Яндекс это не Ютуб.
Так что в благие намерения не особо верится, просто личные разборки и обидки Симоньян.
там просто предупреждение, что "материалы могут шокировать, продолжить?"
Собственно Крым 24 тоже открыт
https://www.youtube.com/channel/UCcJWPB_ecJW9R2Yo7pzU3Qwhttps://www.youtube.com/channel/UCcJWPB_ecJW9R2Yo7pzU3Qw
по поводу рейтинга, то да, в топ попадают помойки типа Крым.Реалии, если набрать новости по Крыму.
Политика..
Иностранщину тот же ютуб так же охотно блокирует пачками или ограничивает, когда оно не соответствует его требованиям, одна только музыка чего стоит. Но русскую политику не трожь, "это другое"?
Плятский цирк...