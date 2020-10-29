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Новое нападение в Ницце. Еще один человек обезглавлен

Новое нападение в Ницце. Еще один человек обезглавлен (1 фото)

Автор:
29 октября 2020 13:28
Метки: Ницца   теракт   франция   
1224
1
По данным полиции, три человека погибли в результате ножевого нападения во французском городе Ницца.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сказал, что все указывает на «террористический акт в самом сердце базилики Нотр-Дам».
Полиция сообщила, что в результате нападения одна женщина была обезглавлена, а Эстрози говорил об «исламофашизме». Подозреваемый был задержан вскоре после нападения.

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Метки: Ницца   теракт   франция   
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5k
Stray 3 часа назад
Радоваться нечему. В наших городах очень много представителей этой мирной религии из разных бывших и не очень республик.
Да и акадэмык дотационной республики швыряется сотнями тысяч НАШИХ денег только для того, что бы посмотреть на шоу: назови своего смуглого личинуса в честь педофила с поехавшей кукухой.
Ведь у них у всех примерно одинаково проводки в мозжечках перепутаны.
И замыкает их примерно одинаково. А когда их замыкает, то мы умираем.
Взрываемся, обезглавливаемся, давимся под колёсами их грузовичков и снова взрываемся. Все эти мёртвые, раскуроченные тела. Забитые камнями женщины. Обезглавленные мужчины и мёртвые маленькие дети.
Всё это во имя справедливейшего и вселюбящего оллаха.
Во имя любви к богу, к создателю всего сущего, матери выцарапывают себе ногтями глаза, падая на маленькие гробики с мёртвыми детишками.
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16
tj77 10 минут назад
Все идет к войне в Европе. Третья мировая будет именно там, это видимо давно планируется. Весь завоз негров и арабов был не спроста и лобировался США. Завтра мосульмане начнут захватывать власть во Франции и др странах, у них есть ядерное оружее, а все страны будут освобождать бедных лгбтешников.
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1k
MC Автор поста 24 минуты назад
Если все таки начнется все по серьезному Европе будет не легко. В ЕС мусульман ооочень много, а сами европейцы разучились за себя постоять. Если восстанут головорезы полиция не справится, а рядовые граждане пойдут на убой как скот. Развели гомосятину, толеранция, либерализм, мультикультурализм, а в итоге секир башка.
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2k
Frank Borman 46 минут назад
Что то совсем не жалко лягушатников. Французы в 50е очень весело резвились в своей колонии Алжире, населенной муслимами. Совсем недавно они весело бомбили Ливию и Сирию, населенных опять же муслимами. Французские вспомогательные колониальные войска сейчас воюют в Афганистане, как ни странно, против муслимов. А может, лягушатники сами заслужили ненависть муслимов?
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2k
Core Час назад
А с другой стороны макрон красавчик - так легко и непринуждённо сменить общемировую повестку с алешеньки - это надо уметь
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9k
alexis Час назад
Обезглавливание неверных- неотъемлемая часть нашей культуры, не нравится, валите из нашей Франции, чёртовы расисты.

Обезглавливание неверных- неотъемлемая часть нашей культуры, не нравится, валите из нашей Франции, чёртовы расисты.
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12k
робт Час назад
шырли-мырли разродились новой карикатурой?
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4k
Elf_80_Lvl 2 часа назад
Один раз случайность, два уже тенденция.
Такие новости играют на руку правительству КНР, теперь им не надо придумывать оправдания для существований лагерей "Переподготовки и повышения квалификации" в одном регионе.
Не представляете как жители того региона проклинают таких единоверцев.
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932
Lovels Travel 2 часа назад
Новое нападение в Ницце. Еще один человек обезглавлен
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11k
Роберт Шекли 3 часа назад
Варфаламеевская ночь не за горами. Причем с обеих сторон
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29k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
Мэра щаз по быстрому запинают как агента Путина, а обезглавливание назовут высшей формой толерантности.
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1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Ну, "мирные фанатики" предупреждали все время, что не%уй бузить на их религию. Это дико, конечно, но если ты не обеспечил безопасность граждан перед тем, как всякую дичь рассказывать, то виноват в смерти в первую очередь. Известно же, что "алахоакбарци" в большинстве своей массы неадекватны и очень радикальны.
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30k
Опаньки 3 часа назад
усатый эрдруган пукнет и все беженцы которых заботливо приютили отправятся в бар
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140k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Эти жизни полностью висят на совести М.Долботрона
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
религия мира, чо...
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2k
Core 3 часа назад
Не поддерживаю, но ожидаемо и врятли это последняя атака. Когда макрон наезжал на муслимов, то сильно не учёл, а может на это и был расчёт, что за это будут расплачиваться обычные граждане.
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2k
Ухалус Посовиномус Core 3 часа назад
как вариант спровоцировать взрыв толпы и массовые побоища в мусульманско-эмигрантских кварталах. Страна почистится ,а президент как бы и не при чем.
Честнее было бы, конечно ,всех мигров не той религии, не вносящих вклад в общество, собрать в кучку и выставить нахрен по месту происхождения с популярным объяснением причин... но это же так не толерантненько...
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18k
Слепой Пью Ухалус Посовиномус 3 часа назад
Поздно, батенька - чтоб выслать по-быстрому, не хватит всей Эр-Франс, Мистралей и остального флота... Даже на все американские авианосцы погрузить такую орду невозможно. Только травить ДДТ, как тараканов. Дык нетолерастно же!
Задача решения УЖЕ не имеет.
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2k
Ухалус Посовиномус Слепой Пью 2 часа назад
ой, можно подумать газовозы и супертанкеры в мире кончились... Опять же сухогрузами к контейнерах можно.
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11k
Проктолог-иллюзионист Слепой Пью 2 часа назад
Ну почему же не имеет? Просто нужен лидер с яйцами и скепсисом к общепринятым нормам морали.
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1k
MC Автор поста 3 часа назад
Национальная прокуратура Франции по борьбе с терроризмом начала расследование убийства.

Мэр сообщил журналистам, что подозреваемый «бесконечно повторял« Аллаху Акбар »(Бог величайший), когда его лечили на месте происшествия».

Эстрози сказал, что один из убитых был смотрителем базилики.
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MC

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