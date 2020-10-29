Новое нападение в Ницце. Еще один человек обезглавлен

По данным полиции, три человека погибли в результате ножевого нападения во французском городе Ницца.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сказал, что все указывает на «террористический акт в самом сердце базилики Нотр-Дам».
Полиция сообщила, что в результате нападения одна женщина была обезглавлена, а Эстрози говорил об «исламофашизме». Подозреваемый был задержан вскоре после нападения.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сказал, что все указывает на «террористический акт в самом сердце базилики Нотр-Дам».
Полиция сообщила, что в результате нападения одна женщина была обезглавлена, а Эстрози говорил об «исламофашизме». Подозреваемый был задержан вскоре после нападения.
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Да и акадэмык дотационной республики швыряется сотнями тысяч НАШИХ денег только для того, что бы посмотреть на шоу: назови своего смуглого личинуса в честь педофила с поехавшей кукухой.
Ведь у них у всех примерно одинаково проводки в мозжечках перепутаны.
И замыкает их примерно одинаково. А когда их замыкает, то мы умираем.
Взрываемся, обезглавливаемся, давимся под колёсами их грузовичков и снова взрываемся. Все эти мёртвые, раскуроченные тела. Забитые камнями женщины. Обезглавленные мужчины и мёртвые маленькие дети.
Всё это во имя справедливейшего и вселюбящего оллаха.
Во имя любви к богу, к создателю всего сущего, матери выцарапывают себе ногтями глаза, падая на маленькие гробики с мёртвыми детишками.
Такие новости играют на руку правительству КНР, теперь им не надо придумывать оправдания для существований лагерей "Переподготовки и повышения квалификации" в одном регионе.
Не представляете как жители того региона проклинают таких единоверцев.
Честнее было бы, конечно ,всех мигров не той религии, не вносящих вклад в общество, собрать в кучку и выставить нахрен по месту происхождения с популярным объяснением причин... но это же так не толерантненько...
Задача решения УЖЕ не имеет.
Мэр сообщил журналистам, что подозреваемый «бесконечно повторял« Аллаху Акбар »(Бог величайший), когда его лечили на месте происшествия».
Эстрози сказал, что один из убитых был смотрителем базилики.