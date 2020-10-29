Новое нападение в Ницце. Еще один человек обезглавлен

По данным полиции, три человека погибли в результате ножевого нападения во французском городе Ницца.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сказал, что все указывает на «террористический акт в самом сердце базилики Нотр-Дам».

Полиция сообщила, что в результате нападения одна женщина была обезглавлена, а Эстрози говорил об «исламофашизме». Подозреваемый был задержан вскоре после нападения.

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