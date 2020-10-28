Франция запрещает выступления животных в цирках

Как заявила министр Барбара Помпили, глава французского экологического ведомства, запрет связан с низким качеством жизни животных в цирках. Тигры, львы, слоны, которые используются во время цирковых представлений, в природе ежедневно проходят большие расстояния, тогда как в цирках они постоянно находятся в тесных клетках, страдают от неподвижности и часто вынуждены выступать, невзирая на плохое самочувствие. "Восхищаясь красотой диких животных, мы, тем не менее, не должны содержать их в неволе, если это гибельно сказывается на их благополучии", - заявила министр.