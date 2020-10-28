Франция запрещает выступления животных в цирках

Во Франции запретили использовать животных в цирковых представлениях.
После многочисленных протестов зоозащитников Франция приняла закон, запрещающий использовать животных в цирковых номерах. Таким образом, Франция присоединилась к более чем 20 европейским странам, где уже жействует подобный запрет.
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Как заявила министр Барбара Помпили, глава французского экологического ведомства, запрет связан с низким качеством жизни животных в цирках. Тигры, львы, слоны, которые используются во время цирковых представлений, в природе ежедневно проходят большие расстояния, тогда как в цирках они постоянно находятся в тесных клетках, страдают от неподвижности и часто вынуждены выступать, невзирая на плохое самочувствие. "Восхищаясь красотой диких животных, мы, тем не менее, не должны содержать их в неволе, если это гибельно сказывается на их благополучии", - заявила министр.
Запрет коснется также и французских дельфинариев - они должны быть закрыты, а животные - переведены в морские заповедники и национальные парки.
Переходный период перед окончательным введением новых правил продлится несколько лет. Для поддержки сотрудников цирков и зоопарков, которые могут остаться без работы, правительство выделит 8 миллионов евро. Эти средства помогут им найти новую работу. "Циркам придется разрабатывать новые концепции, искать себя в новых условиях, - говорит Помпили. - Мы понимаем, для них это будет трудный период. Но мы будем рядом и окажем всю необходимую помощь".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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это и к зоопаркам относится. их бы я тоже закрыл. там тоже их выставляют, чтоб люди любовались!
Может просто более строго подходить к контролю за содержанием цирковых животных?.. Улучшать их содержание. Скажем: что бы переехав из одного цирка в другой, они содержались не в клетках, а в вольерах.
Хотя номера с хищниками, такими как: львы, тигры - где явно видна составляющая насилия, я бы и сам запретил.
- Конечно внученька.
Ну правильно, им же надо как-то трудоустроить понаехавших арабов.