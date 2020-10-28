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Франция запрещает выступления животных в цирках

Франция запрещает выступления животных в цирках (5 фото)

Автор:
28 октября 2020 12:17
Сообщество : Животные
Метки: Шапито   выступления   животные   запрет   защита животных   права животных   франция   цирк   
340
5
Во Франции запретили использовать животных в цирковых представлениях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шапито   выступления   животные   запрет   защита животных   права животных   франция   цирк   
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2k
Max Lu 2 часа назад
"...тигры, львы, слоны, которые используются во время цирковых представлений, в природе ежедневно проходят большие расстояния, тогда как в цирках они постоянно находятся в тесных клетках, страдают от неподвижности..."

это и к зоопаркам относится. их бы я тоже закрыл. там тоже их выставляют, чтоб люди любовались!
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51
Лингам Max Lu 2 часа назад
Я с Вами согласен, тем более что есть природные парки, где животные, находящиеся под угрозой исчезновения, живут в условиях приближенных к естественным, а не в клетках на потеху публике.
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2k
portroy 22 минуты назад
Насколько я знаю, животных в цирке люто п...дят в процессе дрессировки. Плюс вольеры там очень "компактные", и пока животное не на арене оно страдает в маленькой клетке, особенно в мобильных шапито и в старых цирках в центре городов. Так что да, наверное мера правильная. Альтернатива - это огромные природные парки, где люди перемещаются на авто, а животные ходят на больших территориях. Был в таком в Штатах - впечатления только позитивные и детям понравилось.
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957
Walther Полчаса назад
В свете последних событий, Франция сама по себе цирк..
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7k
Кыся Полчаса назад
А у них там на улицах животных дохрена. Но в основном одного окраса - ближе к черному. Их бы в цирк, но не берут, говорят, вообще не дрессируются.
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27k
LEPA 40 минут назад
Франция запрещает выступления животных в цирках
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5k
Bhaal 41 минуту назад
У нас надо тоже запретить. Это пережиток античности.
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6k
Артур 57 минут назад
УРА!
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1k
Ослик Иа на позитиве Час назад
Скоро запретят содержание домашних животных...
Может просто более строго подходить к контролю за содержанием цирковых животных?.. Улучшать их содержание. Скажем: что бы переехав из одного цирка в другой, они содержались не в клетках, а в вольерах.
Хотя номера с хищниками, такими как: львы, тигры - где явно видна составляющая насилия, я бы и сам запретил.
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1k
Kozlodoev Час назад
Категорически приветствую такое решение. Дрессура животных в цирке связана напрямую с их страхом, страданиями и выбором между побоями и лакомством. А теснота и антисанитария- не приходящие.
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4k
Roman Kozlodoev Час назад
Действительно, пусть лучше сдохнут без работы. А ещё лучше выпустить и порадовать браконьеров.
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1k
Ослик Иа на позитиве Час назад
- Бабушка, а лошадки в цирке будут?
- Конечно внученька.
- Бабушка, а лошадки в цирке будут? - Конечно внученька.
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790
Инквизитор РФ Час назад
В цирках давно пора показывать фриков, а не бедных животных
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1k
andreas Час назад
правильно, давно пора! Зверюшек лучше в заповедник пристроить!
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19k
Ратибор Час назад
>> Франция запрещает выступления животных в цирках

Ну правильно, им же надо как-то трудоустроить понаехавших арабов.
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Правильно сделали..
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2k
Core 2 часа назад
А люди что, не животные?) почему они могут выступать?
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5k
Bhaal Core 42 минуты назад
Человек сам решение принимает, а животных заставояют
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25
wr2x2 Bhaal Полчаса назад
возможно что не которых заставляют, как на работе
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