Простите великодушно, но какой толк тогда от врачей?

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1. Пришествие №1В моем городе (живу в небольшом городке в центральном Поволжье), чтобы вызвать врача, нужно сначала пройти квест «Дозвонись до колл-центра поликлиники». На это у меня ушло 1,5 часа. Кстати говоря, за время ожидания соединения со специалистом, мобильный оператор списал с меня деньги.Спустя небольшое время после вызова, пришла доктор. Послушала, выписала поливитамины, арбидол, обильное питье и была такова… Про тест на коронавирус и направление на КТ даже речи и не шло. На КТ в городских поликлиниках нет квоты, тест на ковид делать смысла нет – «У вас все нормально, я же вижу».2. Пришествие №2 (несостоявшееся)Естественно, через пару дней мне стало от этого обильного питья только хуже. Еще раз вызвал врача, но на этот раз он просто не пришел. На «Горячей линии» мне подсказали, что скорее всего ко мне придут только в ближайшие несколько дней, так как они там все очень заняты.3. Берем все в свои рукиВот тут отдельное спасибо другу из Роспотребнадзора за тест (он, кстати говоря, показал положительный результат) и знакомому главврачу частной клиники за КТ. Да, он мне и с лечением подсказал (какие таблетки купить).А если у меня не было бы таких знакомых? У большинства людей же их нет… Что делать? Сидеть дома на обильном питье и терять здоровье? Что за вселенский заговор против человечества?P.S. Я иду на поправку!