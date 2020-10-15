Простите великодушно, но какой толк тогда от врачей?

Много я видел в интернете разгромных постов о медиках, написанными «свидетелями ковида», но тут я столкнулся с проблемой лично. Неделю назад подскочила температура и пропало обоняние, я вызвал участкового терапевта, и тут началось…
1. Пришествие №1
В моем городе (живу в небольшом городке в центральном Поволжье), чтобы вызвать врача, нужно сначала пройти квест «Дозвонись до колл-центра поликлиники». На это у меня ушло 1,5 часа. Кстати говоря, за время ожидания соединения со специалистом, мобильный оператор списал с меня деньги.
Спустя небольшое время после вызова, пришла доктор. Послушала, выписала поливитамины, арбидол, обильное питье и была такова… Про тест на коронавирус и направление на КТ даже речи и не шло. На КТ в городских поликлиниках нет квоты, тест на ковид делать смысла нет – «У вас все нормально, я же вижу».
2. Пришествие №2 (несостоявшееся)
Естественно, через пару дней мне стало от этого обильного питья только хуже. Еще раз вызвал врача, но на этот раз он просто не пришел. На «Горячей линии» мне подсказали, что скорее всего ко мне придут только в ближайшие несколько дней, так как они там все очень заняты.
3. Берем все в свои руки
Вот тут отдельное спасибо другу из Роспотребнадзора за тест (он, кстати говоря, показал положительный результат) и знакомому главврачу частной клиники за КТ. Да, он мне и с лечением подсказал (какие таблетки купить).
А если у меня не было бы таких знакомых? У большинства людей же их нет… Что делать? Сидеть дома на обильном питье и терять здоровье? Что за вселенский заговор против человечества?
P.S. Я иду на поправку!
В моем городе (живу в небольшом городке в центральном Поволжье), чтобы вызвать врача, нужно сначала пройти квест «Дозвонись до колл-центра поликлиники». На это у меня ушло 1,5 часа. Кстати говоря, за время ожидания соединения со специалистом, мобильный оператор списал с меня деньги.
×
Спустя небольшое время после вызова, пришла доктор. Послушала, выписала поливитамины, арбидол, обильное питье и была такова… Про тест на коронавирус и направление на КТ даже речи и не шло. На КТ в городских поликлиниках нет квоты, тест на ковид делать смысла нет – «У вас все нормально, я же вижу».
2. Пришествие №2 (несостоявшееся)
Естественно, через пару дней мне стало от этого обильного питья только хуже. Еще раз вызвал врача, но на этот раз он просто не пришел. На «Горячей линии» мне подсказали, что скорее всего ко мне придут только в ближайшие несколько дней, так как они там все очень заняты.
3. Берем все в свои руки
Вот тут отдельное спасибо другу из Роспотребнадзора за тест (он, кстати говоря, показал положительный результат) и знакомому главврачу частной клиники за КТ. Да, он мне и с лечением подсказал (какие таблетки купить).
А если у меня не было бы таких знакомых? У большинства людей же их нет… Что делать? Сидеть дома на обильном питье и терять здоровье? Что за вселенский заговор против человечества?
P.S. Я иду на поправку!
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До сих пор обоняние ни к черту.
Ломало жутко, но в больничку не пошёл. Чего и всем желаю.
Альцгеймер. Если не чувствуешь запах мочи значит, Короновирус
А от вируса на сегодняшний день есть только одно подтвержденное лекарство - это кажется тамифлю, остальное - фуфломицын. И виус никого не убивает и еще ни одного человека не убил - смертельны бывают только осложнения.
Да, еще забыл. Нам тут в Москве собакин наш бесплатно раздает лекартсво от коронавируса, что в аптеках по 36 000р за курс. Объяснять надо, что это за лекарство и почему бесплатно? Могу. А то идиотов огромное число "треклятые москвичи все им нахаляву отдельное государство на нашей шее"....
Ну или идите в ближайшее облезлое отделение путинской дристушки, логово тараканов и крыс, и ложитесь на карантин. Трехразовое питание и 5 звезд вам обеспечено. Вылечите ковид подхватите туберкулез и гепатит от местных там больных алкашей и бомжей.
А врачи - выполняют свою работу в силу своих возможностей и отношения к описанным трудностям имеют минимальное. Систему чиновники так выстроили.
Но это не касается Товарища Сталина, которому Минздрав от всей души желает долгих лет жизни и крепкого здоровья!
В рецензируемом научном журнале "Практическая пульмонология" опубликована статья специалистов нашего госпиталя по изменениям легких у больных ковидом через 1,5 месяц после болезни", - пишет в Facebook заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко.
"Несколько любопытных фактов:
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже (и это результаты не только наших наблюдений, но и многочисленных наблюдений коллег), курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело.
Цитата: "Соотношение составляло:
некурящие - 24 (75%)
бросившие курить - 8 (25%)
курящие на момент обследования -0".
Это из 32 больных со средне-тяжелым и тяжелым течением.
P.S. Предчувствуя схватку курящих и некурящих, проясню свою позицию:
1). Я просто констатирую факт, получающий научное подтверждение.
2). Не стоит начинать курить, пытаясь защититься от ковида. Курение это причина десятков опасных для жизни заболеваний, а ковид, скорее всего, через пару лет станет сезонным насморком".
Вот Вам и толк от врачей.
Нет. реально подозреваю что в медвузах все учились по разному ,были и отличники энтузиасты и лодыри пофигисты . Но на одном случае с собой любимым судить о ненужности профессии таки слишком.
Вот блохеры точно не нужны - по статистики -кого не возьми 3.14дрила и 3.14дриллой погоняет .
Тест а С19 взяли -хотя вообще никаких симптомов не было . В организациях вообще у всех берут ,даже не контактных .
А так бардак в больницах наблюдается . Оно и понятно у нас в октябре вызовов скорой в 3 раза больше чем месяц назад. Даже в платных поликлиниках появились очереди, чего раньше не было .
Не надо самолечения...