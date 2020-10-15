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Простите великодушно, но какой толк тогда от врачей?

Простите великодушно, но какой толк тогда от врачей? (1 фото)

Автор:
15 октября 2020 20:14
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   врач   история   карантин   коронавирус   медицина   пандемия   
4063
1
Много я видел в интернете разгромных постов о медиках, написанными «свидетелями ковида», но тут я столкнулся с проблемой лично. Неделю назад подскочила температура и пропало обоняние, я вызвал участкового терапевта, и тут началось…

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Метки: covid19   врач   история   карантин   коронавирус   медицина   пандемия   
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993k
Сергей 2 часа назад
Простите великодушно, но какой толк тогда от врачей?
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5k
АлександрЧестный 2 минуты назад
Знакомый заболел (тест показал, вкус итд пропали), температура не сильно большая была, кашлял. Неделю с ним ездил в машине. Сдал тест все чисто. 7 лет уже как не могу даже насморк получить. Странно...
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713
master_luga 15 минут назад
Всем здоровья ! Берегите себя и близких!
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8k
Великий Кормчий 19 минут назад
В апреле отстрелялся.
До сих пор обоняние ни к черту.
Ломало жутко, но в больничку не пошёл. Чего и всем желаю.
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109k
arek14 50 минут назад
Анализ мочи бесплатно: пописать под дерево. Если приползут муравьи высокий сахар. Если налетят мухи воспаление. Если быстро высыхает- много соли. Если есть запах мяса- много холестерина. Если забыл снять трусы -
Альцгеймер. Если не чувствуешь запах мочи значит, Короновирус
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3
Bomber 50 минут назад
Если , тока от врачей, ходи к шамана или к годалкам, че ты к врачу в частную клинику поперся? Пошел бы целителям ауры ,чакры бы поправил....
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860
enot-begemot-y 51 минуту назад
В Москве, кстати, ровно такая же фигня. До скорой по 103 тоже фиг дозвонишься. Наверное, где-то в Москве прибегают по свистку, дезактивируют и сажают на карантин весь подъезд, но бывает и так, что просто всем пофигу. Врача вызывают, вызов принят, а врач не приходит.
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787
Рихарт Круспе 52 минуты назад
в моём городе бардак с медициной был и до ковида19! поликлиника это целый квест который порой крайне трудно пройти и выжить, но простые врачи не виноваты, так как рыба всегда гниёт с головы!
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481
Konstantin Anisko Час назад
Повезло, что не в Москве... Тут бы мигом прилетели, надели бы ошейник и посадили в тюрьму. Причем не только тебя - но и все окружение. При этом этим мразям пофиг что ты потеряешь работу - авось на помойке подберешь что пожрать...
А от вируса на сегодняшний день есть только одно подтвержденное лекарство - это кажется тамифлю, остальное - фуфломицын. И виус никого не убивает и еще ни одного человека не убил - смертельны бывают только осложнения.
Да, еще забыл. Нам тут в Москве собакин наш бесплатно раздает лекартсво от коронавируса, что в аптеках по 36 000р за курс. Объяснять надо, что это за лекарство и почему бесплатно? Могу. А то идиотов огромное число "треклятые москвичи все им нахаляву отдельное государство на нашей шее"....
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12k
Владислав Грецов Час назад
таблеток от ковида увы нет....
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−62
Максим Час назад
Вам же ясно слуги народа сказали как и чем лечиться, корой дуба и бояркой.
Ну или идите в ближайшее облезлое отделение путинской дристушки, логово тараканов и крыс, и ложитесь на карантин. Трехразовое питание и 5 звезд вам обеспечено. Вылечите ковид подхватите туберкулез и гепатит от местных там больных алкашей и бомжей.
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16k
babuby 2 часа назад
Да кто-ж тебе поверит!? Тут куева туча людей, которые тебя дерьмом обольют за твой рассказ! Пока сами с местной медициной не столкнутся. Как столкнутся - "язык в жопу и молчок".
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Автор ты только это китайским врачам не рассказывай.Их медицине уже 4.000 лет. И за те таблетки что тебе прописали - они советчика ,была бы их воля ,на костре сожгли.
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2k
Alex König 2 часа назад
Кто эти посты строчит? Производители масок? Пять человек знакомых с подтвержденным Ковидом, ни у одного похожих симтомов не было.
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20k
Vazari Alex König Час назад
Я посты строчить не буду. Даже врача не вызывал. Сижу без обоняния. Отшибло напрочь. Был страшный озноб пару день,и по ощущениям-температура опускалась ниже 36.Остальные симптомы-слабее обычного ОРВИ. Периодически беру бутылку растворителя и нюхаю.Мозг отказывается верить в отсутствие запаха)))
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565
gogy171 Vazari Час назад
Ага. И можно пить чай с уксусом вместо лимона. Забавное ощущение.
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20k
Vazari gogy171 Час назад
Нет. Вкусы сохранились, как нистранно. Я думал, они зависят от запахаов намного сильнее.А вот запахов нет вообще. Как будто они исчезли во всем мире.
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565
gogy171 Vazari Час назад
Странно, у многих, в том числе и у меня, пропадал вкус. Остались лишь простейшие вкусы: соленое, сладкое, кислое, горькое. Острое тоже не чувствовал, главное халапенью не есть тазиками, а то язык потом болит. Почти у всех прошло за несколько дней. Но у одной дамы нет вкуса уже почти полгода.
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1k
kosterok 2 часа назад
Тут надо спасибо говорить чиновникам из Минздрава, которые дооптимизировались так, что за 20 лет лечебных учреждений стало в 2 раза меньше (коек для пациентов где-то в 3 раза меньше), а за счёт снижения покупательной способности зарплат врачей и сведения их работы к заполнению как можно большего количества бумаг, количество и качество специалистов в этой области (в бесплатной медицине) неуклонно снижается. Все делается чтобы как можно больше людей платили за любые виды мед. услуг и тем самым не отвлекали средства из бюджета на действительно "важные" вещи - например распил бюджета.
А врачи - выполняют свою работу в силу своих возможностей и отношения к описанным трудностям имеют минимальное. Систему чиновники так выстроили.
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30k
Опаньки 2 часа назад
Минздрав предупреждает - Курение опасно для Вашего здоровья!
Но это не касается Товарища Сталина, которому Минздрав от всей души желает долгих лет жизни и крепкого здоровья!
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2k
HAL 9001 Опаньки Час назад
Не все так однозначно.

В рецензируемом научном журнале "Практическая пульмонология" опубликована статья специалистов нашего госпиталя по изменениям легких у больных ковидом через 1,5 месяц после болезни", - пишет в Facebook заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко.

"Несколько любопытных фактов:

Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже (и это результаты не только наших наблюдений, но и многочисленных наблюдений коллег), курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело.

Цитата: "Соотношение составляло:
некурящие - 24 (75%)
бросившие курить - 8 (25%)
курящие на момент обследования -0".
Это из 32 больных со средне-тяжелым и тяжелым течением.

P.S. Предчувствуя схватку курящих и некурящих, проясню свою позицию:

1). Я просто констатирую факт, получающий научное подтверждение.
2). Не стоит начинать курить, пытаясь защититься от ковида. Курение это причина десятков опасных для жизни заболеваний, а ковид, скорее всего, через пару лет станет сезонным насморком".
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9k
кира 2 часа назад
Возможно, все зависит от города/района. У меня болела знакомая, был кашель, потеря обоняния, высокая температура. Вызвали НЕОТЛОЖКУ. Было подозрение на корону. От госпитализации она отказалась. На следующий день пришли специалисты, сделали тест, результат был положительный. Поскольку температуру сбить не удавалось, отвезли в больницу. В больнице четко прописан и отработан протокол лечения, все медикаменты, уколы, капельницы. Подключили на кислород, сделали КТ, установили поражение 50% легких. Прописали диету. 3 дня на кислороде. Температура спала, через неделю повторное КТ на динамику легких, далее переливание плазмы. Всего в больнице она провела 12 дней. Здорова, дома.
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3k
aleksei кира 2 часа назад
Я думаю от региона зависит, мою маму и на КТ отправили, и тест уже два раза сделали
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373
пенс aleksei Час назад
Просьба озвучить регионы.
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9k
кира пенс Час назад
СПб
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373
пенс кира 53 минуты назад
Спасибо.
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3k
dampfer 2 часа назад
"...спасибо... знакомому главврачу частной клиники за КТ. Да, он мне и с лечением подсказал (какие таблетки купить)..."

Вот Вам и толк от врачей.
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19k
Виталий Касандров 2 часа назад
Кстати говоря, за время ожидания соединения со специалистом, мобильный оператор списал с меня деньги-По мне основная мыль поста .
Нет. реально подозреваю что в медвузах все учились по разному ,были и отличники энтузиасты и лодыри пофигисты . Но на одном случае с собой любимым судить о ненужности профессии таки слишком.
Вот блохеры точно не нужны - по статистики -кого не возьми 3.14дрила и 3.14дриллой погоняет .
Тест а С19 взяли -хотя вообще никаких симптомов не было . В организациях вообще у всех берут ,даже не контактных .
А так бардак в больницах наблюдается . Оно и понятно у нас в октябре вызовов скорой в 3 раза больше чем месяц назад. Даже в платных поликлиниках появились очереди, чего раньше не было .
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2k
KL11 Виталий Касандров 2 часа назад
3.14здешшш. У нас чтоб сдать анализ нужно квест пройти круче чем в дум2
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19k
Виталий Касандров KL11 2 часа назад
Да у Вас на 404 черт ногу сломит.
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770
Lovels Travel 2 часа назад
Сейчас везде так. Люди боятся, и народ стал звать врачей даже из-за обычной простуды, к которой еще год назад бы спокойно отнеслись.
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601
sam 2 часа назад
Так а что именно знакомый врач с лечением подсказал? Многие же с тем же могут столкнуться
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11k
Corvus Corax sam 2 часа назад
Jedem das Seine
Не надо самолечения...
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3k
AlekseiTFS sam 2 часа назад
Вот тут целая ветка поклонников правильного самолечения. https://www.facebook.com/groups/1532793936802776/
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16k
babuby Stan from Russia 2 часа назад
Хрен ты найдёшь Арбидол в аптеках! Хотя если ты в Москве или Питере, тогда возможно.
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5k
Владимир Stan from Russia 56 минут назад
Очень странный знакомый главврач. Амоксиклав - мощный антибиотик, арбидол - всем известный фулфомицин, цетрин - противоаллергическое, мирамистин - антисептик, аквалор - средство от насморка, которого при ковиде не бывает, линекс - желудочное с недоказанной эффективностью. Вопрос - причем здесь ковид?
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2k
fryazino Владимир 23 минуты назад
Stan from Russia живет в канаде и обсирает всё,что связано с Россией,он про таблетки просто вбросил,глумится!
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