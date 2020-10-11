Неформалы и лузеры наших дней

Формула либерализма: "Каждый человек свободен и на всё может иметь свою точку зрения, совпадающую с либеральной, иначе он подлежит уничтожению!"
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Метки: Либерализм толерантность юмор
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Очень странно видеть одни проблемы и не замечать другие. Плохо это кончиться, ой плохо.
PS А обоссаных подъездов было в разы (если не 10ки раз) больше в "благословенные" 90е. Куда так рьяно нас тащат либерасты разных мастей.
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