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Неформалы и лузеры наших дней

Неформалы и лузеры наших дней (1 фото)

Автор:
11 октября 2020 10:01
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Либерализм   толерантность   юмор   
594
1
Формула либерализма: "Каждый человек свободен и на всё может иметь свою точку зрения, совпадающую с либеральной, иначе он подлежит уничтожению!"

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Метки: Либерализм   толерантность   юмор   
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15  комментариев
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1k
uuid 2 часа назад
опять геи виноваты в ваших обсосанных подъездах и неграмотности))))
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 16 минут назад
напомнило
напомнило
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1k
V2.Smirnov 20 минут назад
Я подобную картинку ещё при СССР в Крокодиле видал. Там пара пенсионеров в джинсах и с бумбоксом ругали молодёж в кринолинах и смокингах.
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500
Мистер Фикс V2.Smirnov 6 минут назад
А Ералаш?
- Как безнадежно устарел ваш хеви-метал...
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518
Gayrat V2.Smirnov 2 минуты назад
Не было бумбокса, адидас был: №7, март 1987 )))
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