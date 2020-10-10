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Sexy look: Facebook заблокировала рекламу лука за "избыточную сексуальность"

Sexy look: Facebook заблокировала рекламу лука за "избыточную сексуальность" (5 фото)

Автор:
10 октября 2020 21:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: facebook   запрет на рекламу   лук   прикол   сексуальность   смешно   юмор   
3503
5
Теперь читатели сайта гадают: что в той рекламе могли усмотреть сексуального.
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Метки: facebook   запрет на рекламу   лук   прикол   сексуальность   смешно   юмор   
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25  комментариев
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3k
Алексей 4 часа назад
Теперь мы знаем, где работает Чиполлино.
Теперь мы знаем, где работает Чиполлино.
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1k
Show Must Go On 16 минут назад
Учитывая какие больные набошку либеральные дегенераты сидят сейчас в админах Фэйсбука и какую ересь они творят там с банами и т.д. всех "несогласных" и наоборот, продвигают свою пропаганду, уже не удивлена ничуть подобным ихним кретинизмом.
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17k
Vital Idol Полчаса назад
то есть, все эти инстатиолки в чулках/труселях/верблюжьих лапках - норм?! вот, лук....
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357
qwer Час назад
Всё, пошОл в фейсбук постить фотки лука...
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683
b0r Час назад
Это они ещё морковки не видели)).
Это они ещё морковки не видели)).
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1k
Фрэнд Час назад
Это ещё перец не рекламировали .....
Это ещё перец не рекламировали .....
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729
Педигри Час назад
Да, каждый видит в меру своей испорченности.

Ссылка youtu.be
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522
newegg 2 часа назад
Похоже, ребята из Facebook знают толк в луковках.
Похоже, ребята из Facebook знают толк в луковках.
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4k
SERGADJ 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Просто оставлю ссылку...

https://old.fishki.net/anti/3443122-poshli-vy-facebook-i-twitter-budut-unichtozheny-za-neispolnenie-rossijskogo-zakonodatelystva.htmlhttps://old.fishki.net/anti/3443122-poshli-vy-facebook-i-twitter-budut-unichtozheny-za-neispolnenie-rossijskogo-zakonodatelystva.html
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235
arioh1 3 часа назад
Высосано из пальца, понятно же, все фото обрабатывают специальные алгоритмы, в данном случае скорее всего сработали критерии: телесный цвет, полукруглые формы и только после бана такого фото, если вы напишите в поддержку фото посмотрит живой человек.
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522
newegg arioh1 2 часа назад
Да, алгоритмы. Но прикольно, а это сайт приколов и развлечений.
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1k
Show Must Go On arioh1 13 минут назад
По вашей "логике", там тогда вообще напрочь должны банить всё что связано с кулинарией... Но нет. И там куда пострашнее вещи пишут и постят чем "сексуальные луковицы", но чет ФБ упорно продолжает их НЕ банить, при том что они четко нарушают его же правила пользования и даже после сотен жалоб народа на эти посты. Тут другое...
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2k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Я очень старался,но подрочить на лук не получилось
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30k
Элек Мек 4 часа назад
Sexy look: Facebook заблокировала рекламу лука за "избыточную сексуальность"
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2k
au3 4 часа назад
Блокирует софт типа нейронных сетей натасканный на сисек. Обнаружил что-то похожее по форме и цвету
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6k
Pillin Alex au3 3 часа назад
Семена и сперма могут писаться одинаково. Вэлла Вэлла сладкая сперма. Так себе реклама.
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6k
Пафнутий 4 часа назад
О-о-о!!! Мсье Фейсбук знает толк в извращениях!
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7k
Kucher 4 часа назад
Про разные извращения слыхал, но чтоб с овощами... Видимо у пиндосов скоро ещё один гендер зарегистрируют.
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16k
Ватаку Накомоде 4 часа назад
«Было сложно но я подрочил»
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822
Юрец Ватаку Накомоде 3 часа назад
Сквозь слезы))
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1k
Фрэнд Юрец Час назад
Скорее - "со слезами на глазах" ))
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1k
Ertin 4 часа назад
Было сложно, но я ...всё равно не смог.
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928
The mask 4 часа назад
Ох уж эти амеры! Кто-то возбуджается на яблочный пирог, а кто-то, видать, на пирожок с луком и яйцами.
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8k
ss The mask 3 часа назад
Так с яйцами же!!!
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