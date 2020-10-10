Sexy look: Facebook заблокировала рекламу лука за "избыточную сексуальность"

Увидеть сексуальность в луке - это, конечно, сильно! Тем не менее, алгоритм Facebook, блокирующий обнаженные изображения, рассмотрел что-то неприличное в корзине с овощами, о чем и уведомил Джексона МакЛина, менеджера небольшого хозяйства в Канаде, который хотел на своей странице рекламировать семена лука для продажи.