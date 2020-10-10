Sexy look: Facebook заблокировала рекламу лука за "избыточную сексуальность"

Теперь читатели сайта гадают: что в той рекламе могли усмотреть сексуального.
Увидеть сексуальность в луке - это, конечно, сильно! Тем не менее, алгоритм Facebook, блокирующий обнаженные изображения, рассмотрел что-то неприличное в корзине с овощами, о чем и уведомил Джексона МакЛина, менеджера небольшого хозяйства в Канаде, который хотел на своей странице рекламировать семена лука для продажи.
МакЛин рассказал, что заплатил Facebook за рекламу, которую собирался разместить на своей странице, но через время получил отказ от сайта и просто рассмеялся.
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Вот та самая картинка, которую Фейсбук посчитал излишне сексуальной
"У вас должно быть довольно активное воображение, чтобы посмотреть на это и найти что‑то сексуальное", — недоумевает он. После общения с администрацией сайте бан был отменен.
Не, если бы морковку воткнули, тут бы любой порнографию увидел))— Павлик Карпусь (@artonvs34) October 10, 2020
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