Приехала из Сочи с коронавирусом и вышла на работу

Работаю колл-центре крупной компании. В прошлое воскресенье пишет коллега (с мужем была в отпуске в Сочи, в понедельник должна выходит на работу), что скорее всего заболела коронавирусом.



Дело было так, на отдыхе у нее поднялась температура – списала на акклиматизацию, плюс немного обгорела на солнце. А по пути домой напрочь пропало обоняние. Сидит дома, врача вызывать боится, так как думает, что закроют в больничке. А ей никак нельзя, нужны деньги, больничные мизерные ну и так далее.



Я ей и говорю, мол, дура – сиди дома или вызывай врача, но не вздумай появляться на работе. И что вы думаете… Прихожу я в понедельник на работу, а там эта клуша уже на звонки отвечает. Я не стукачка, но до руководителя донесла ситуацию. Ее в итоге попросили удалиться с рабочего места и без справки не возвращаться.



Теперь она на меня в обиде. А что я? У меня ребенок дома, стареньких родителей навещаю. Да, и в одном помещении с ней работает минимум 40 человек. Уверена, что ситуации у них аналогичная.

Бесит, что люди думают только о себе (хотя в этом случае, коллега и о себе не подумала). Правильно я поступила или нет?



Автор /Рыжая/