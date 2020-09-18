Приехала из Сочи с коронавирусом и вышла на работу

Многим настолько уже приелся этот COVID-19, да и усталость от всевозможных ограничений уже на максимуме. На этом фоне мы совершаем такие глупости, что мама дорогая…
Работаю колл-центре крупной компании. В прошлое воскресенье пишет коллега (с мужем была в отпуске в Сочи, в понедельник должна выходит на работу), что скорее всего заболела коронавирусом.
Дело было так, на отдыхе у нее поднялась температура – списала на акклиматизацию, плюс немного обгорела на солнце. А по пути домой напрочь пропало обоняние. Сидит дома, врача вызывать боится, так как думает, что закроют в больничке. А ей никак нельзя, нужны деньги, больничные мизерные ну и так далее.
Я ей и говорю, мол, дура – сиди дома или вызывай врача, но не вздумай появляться на работе. И что вы думаете… Прихожу я в понедельник на работу, а там эта клуша уже на звонки отвечает. Я не стукачка, но до руководителя донесла ситуацию. Ее в итоге попросили удалиться с рабочего места и без справки не возвращаться.
Теперь она на меня в обиде. А что я? У меня ребенок дома, стареньких родителей навещаю. Да, и в одном помещении с ней работает минимум 40 человек. Уверена, что ситуации у них аналогичная.
Бесит, что люди думают только о себе (хотя в этом случае, коллега и о себе не подумала). Правильно я поступила или нет?
Автор /Рыжая/
Дело было так, на отдыхе у нее поднялась температура – списала на акклиматизацию, плюс немного обгорела на солнце. А по пути домой напрочь пропало обоняние. Сидит дома, врача вызывать боится, так как думает, что закроют в больничке. А ей никак нельзя, нужны деньги, больничные мизерные ну и так далее.
Я ей и говорю, мол, дура – сиди дома или вызывай врача, но не вздумай появляться на работе. И что вы думаете… Прихожу я в понедельник на работу, а там эта клуша уже на звонки отвечает. Я не стукачка, но до руководителя донесла ситуацию. Ее в итоге попросили удалиться с рабочего места и без справки не возвращаться.
Теперь она на меня в обиде. А что я? У меня ребенок дома, стареньких родителей навещаю. Да, и в одном помещении с ней работает минимум 40 человек. Уверена, что ситуации у них аналогичная.
Бесит, что люди думают только о себе (хотя в этом случае, коллега и о себе не подумала). Правильно я поступила или нет?
Автор /Рыжая/
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мне корона тоже уже не интересна и я не носил бы маску, новости надоели, но я не эксперт и возможно другие люди сложно перенесут заболевание. так зачем мне их специально заражать?
у нас на работе после отпуска на удалёнке, если был в "опасных" местах, то удалёнка дольше. это в германии и в кажой фирме по-своему. кстати был интересный случай: заболел сотрудник, звонят в мед учереждение (минздрав что ли по-русски) и спрашивают что делать? больного послали домой, а остальные? ведь с ним контачили, теперь всех слать домой? вообщем ПАМАГИТЕ. они позвонили каждому коллеге и спросили не находился ли он вблизи заражённого менее чем на 1,5 местра и продолжительностью 15 минут. если нет, то тогда всё ок. то есть если я с заражённым в кофейне толкался 10 минут, то всё ок... и это от людей, которые должны лучше всех знать. на фоне страшных новостей и всё новых запретов и предложений от политиков
А потом начик спрашивает меня - что ты такой болезненный? Мол, есть которые ни разу за зиму не болеют. И что я должен начику говорить?
Так знакомая возмущалась: "Вообще обнаглели. Я что теперь должна с двумя сидеть? Мне это не нужно.Им какая разница." и т.д.
Самое интересное - эта знакомая медработник... И должна знать, как распространится инфекция, что из-за того, что ей "тяжело" заболеют в группе многие, что, соответственно, создаст проблему другим родителям...
скоро народ поприезжает с отпусков и все начнется снова)
2) Отшибание нюха (наглухо) при недавних и почти прошедших симптомах простуды, сейчас это на 90 процентов реальный признак ковида
Надеюсь ,что у меня просто ОРЗ ! Хотя организм и иммунитет работает тьфу тьфу ..
Вот такой карантин и т.д.
По некоторым данным, выздоровевший еще некоторое время может оставаться заразным.