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Приехала из Сочи с коронавирусом и вышла на работу

Приехала из Сочи с коронавирусом и вышла на работу (1 фото)

Автор:
18 сентября 2020 17:36
Сообщество : Истории
Метки: COVID-19   интересное   истории   как поступить. коллега   коронавирус   рассказ   
2247
1
Многим настолько уже приелся этот COVID-19, да и усталость от всевозможных ограничений уже на максимуме. На этом фоне мы совершаем такие глупости, что мама дорогая…

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Метки: COVID-19   интересное   истории   как поступить. коллега   коронавирус   рассказ   
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24k
Snork Snorkoff 2 часа назад
От конторы еще сильно зависит. У нас под расписку обязали всех уведомить работодателя если покидаешь регион. По возвращению, тест на коронавирус за счет конторы. Дважды в день тетка стреляет температуру и если что, сразу нах на выход.
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13k
motorocker 3 минуты назад
А чего сдать анализ на "корону" не судьба? Идешь к дежурному врачу, тот даёт справку, потом в "прививочный" на мазок, на следующий день забираешь результаты, делов то на два дня.
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225
С миру по нитке 24 минуты назад
Царю не забудьте письмо написать !
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1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Вот сука,сдала подругу,
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6k
Sania 37 минут назад
Проблема созданная жадными работодателями, кои не идут на встречу работникам. Сам сталкивался ни один раз с ситуацией, когда шантажом вынуждали выходить на работу, при температуре 38, угрожая уволить по статье за появление в нетрезвом виде. Но есть и оборотная сторона, когда работники именно по этой причине каждый второй понедельник неожиданно болеть начинают.
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2k
Max Lu 42 минуты назад
на такие случаи есть правила от фирмы и их надо соблюдать

мне корона тоже уже не интересна и я не носил бы маску, новости надоели, но я не эксперт и возможно другие люди сложно перенесут заболевание. так зачем мне их специально заражать?

у нас на работе после отпуска на удалёнке, если был в "опасных" местах, то удалёнка дольше. это в германии и в кажой фирме по-своему. кстати был интересный случай: заболел сотрудник, звонят в мед учереждение (минздрав что ли по-русски) и спрашивают что делать? больного послали домой, а остальные? ведь с ним контачили, теперь всех слать домой? вообщем ПАМАГИТЕ. они позвонили каждому коллеге и спросили не находился ли он вблизи заражённого менее чем на 1,5 местра и продолжительностью 15 минут. если нет, то тогда всё ок. то есть если я с заражённым в кофейне толкался 10 минут, то всё ок... и это от людей, которые должны лучше всех знать. на фоне страшных новостей и всё новых запретов и предложений от политиков
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258
Nane First NameLast 48 минут назад
Меня больше бесит, когда дятлы и дятлихи ходят с ОРЗ на работу. Нет бы отсопливится дома на больничном 2-4 дня. Так НЕТ. Эти деятели наглотаются аптеки против симптомптомов и потом сидят чихают и кашляют - "Это пыль! У меня температуры нет!". С.у.к.а.б.л.я.д.ь зимой пыль. Потом спустя пару дней я беру больничный себе, ибо ОРЗ.

А потом начик спрашивает меня - что ты такой болезненный? Мол, есть которые ни разу за зиму не болеют. И что я должен начику говорить?
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286
Константин Nane First NameLast 21 минуту назад
Много дебилов вокруг. Есть знакомая, двое детей. В прошлом году старшей 5, младшему год с копейками - т.е. сидит в декрете. Муж повел старшую в садик - медсестра отправила домой - температура, кашель - ОРЗ.
Так знакомая возмущалась: "Вообще обнаглели. Я что теперь должна с двумя сидеть? Мне это не нужно.Им какая разница." и т.д.
Самое интересное - эта знакомая медработник... И должна знать, как распространится инфекция, что из-за того, что ей "тяжело" заболеют в группе многие, что, соответственно, создаст проблему другим родителям...
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435
Андрей Александрович 53 минуты назад
Идите на куй со своим короновирусом!
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225
С миру по нитке Андрей Александрович Полчаса назад
сразу видно достали человека
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8k
Великий Кормчий Час назад
"я не стукачка, но подругу слила по полной"....
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2k
Борис Карабанов Час назад
Бред! Никакого коронавируса, кроме как в воображении, нет! Это всё коронабесие. Маски не нужны. Прививка - чипирование 5G. Врачи, в том числе мёртвые, все врут в рамках заговора Сороса.
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328
20 cm Час назад
но один фиг = 2-3 дня инкубация... т.е. нет признаков - но ты заражаешь окружающих....
скоро народ поприезжает с отпусков и все начнется снова)
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78k
Taras Kozalupko Час назад
Это колл центр откуда звонят от сбера? Так упеньтесь совсем!
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17k
Карлсончек Taras Kozalupko 13 минут назад
У тех вроде отпусков не бывает.
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6k
Дарья Час назад
Ковид определяют по анализам, а не по симптомам любой простуды. КГ/АМ.
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7k
Dabus Дарья 5 минут назад
1) Тест на ковид работает с точностью 50%, т.е. из двух сданных вами тестов (при том что вы на 100% больны ковид) один может показать отрицательно, второй положительно. Более того, при начальных стадиях заражения он не находится в слизистой носа долгое время, он там развивается а потом уходит оттуда в глубины организма и мазок его наличия уже может не показать вообще.
2) Отшибание нюха (наглухо) при недавних и почти прошедших симптомах простуды, сейчас это на 90 процентов реальный признак ковида
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328
20 cm Час назад
у нас на входе охрана с термометрами... правда толку - 0, я пока с утра, при температуре 8-13 градусов прошелся от метро - показывает что температуры тела у меня нет... труп пришел на работу.... как то так.
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388
Наталья Час назад
В следующий раз она вам из Индии оспу привезет или из Египта лепру или Эболу откуда нибудь. Будьте хорошими и сидите молчите..а то обидется
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327
Ося 2 часа назад
Сосросята ипучие из каждого утюга за КОВИД вещают.
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Если бы об этом не п....ли, с каждого утюга, то на это ОРВИ, ни кто не обращал бы внимание, если помните до этого коронабесия, многие туристы приезжали с насморком, и температурной, а связано это было со сменой климата, из холода в тепло, и наоборот, из тепла в холод
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7k
Dabus Азат Баширов 2 минуты назад
Только не многие на ИВЛ потом ложились. А у моего знакомого только в его фирме с марта по июнь 4 человека умерли от ковид и ещё пятерых на ИВЛ в реанимации откачивали. А так да, обычный насморк ...
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694
Kariya 2 часа назад
Если правильно понимаю, переболеть она уже успела, заразить больше не могла. Но у страха глаза велики.
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1k
Роман Kariya 2 часа назад
В воскресенье заболела, в понедельник явилась на работу. Переболеть точно не успела.
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265
МИХАН Kariya 2 часа назад
Я вот на прошлой недели заболел темпр и т.д. Думал все отправят в спецприемник и т.д. Позвонил в поликлиннику что делать ..Идите к врачу ..Пошел 7 часов отсидел под чиханья и т.д толпы Думал тест сделают ..НЕТ дали больничный и ВСЕ !
Надеюсь ,что у меня просто ОРЗ ! Хотя организм и иммунитет работает тьфу тьфу ..
Вот такой карантин и т.д.
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694
Kariya Роман 2 часа назад
В воскресенье она написала коллеге, что на отдыхе появилась температура, а на обратном пути исчезло обоняние. Нет данных, была ли все еще температура, а по ковиду говорили, что обоняние отбивает уже как постфактум болезни, а не во время. Из этого сделал вывод, что переболеть уже успела. Но в чем-то могу ошибаться.
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24k
Fat Lynx МИХАН Час назад
сделай ПЦР, делов-то!
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1k
Роман Kariya 20 минут назад
Исчезновение обоняния называют одним из симптомов. Болезнь продолжается в среднем 1 - 1,5 месяца.
По некоторым данным, выздоровевший еще некоторое время может оставаться заразным.
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