Еще задача на знание ПДД, которую не все решают правильно

Периодически езжу через такое место со стороны голубой машины. Но почти всегда приходится уступать, чтобы не было ДТП.
Кто еще сталкивался с такой ситуацией?
Кто еще сталкивался с такой ситуацией?
Авторский пост
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Красный виноват
зелёная стрелка это просто стрелка или дополнительный светофор, для тех кто поворачивает направо? если светофор, то красаня машина может ехать, т.к. никто ему мешать не может. если же просто стрелка, то может ехать, если не создаёт помехи. НО такая стрелка никогда не стотит на сложных перекрёстках, как на картинке. она стоит на простых, где просто надо посмотреть налево,выезжая направо
Потому что дорожные условия не должны иметь каких то двойных смыслов и подтекстов.
Я склонна к тому, что эти ситуации (а первая ещё более идиотская) выдуманы автором для срача.
"помеха справа"... Какая, блин, помеха справа, если у красного горит допсекция с запрещающим основным сигналом светофора? Он повернёт только уступив всем.
Правда, рисунок достаточно схематичный. В жизни, в большинстве своём, допсекции устанавливаются на многополосных перекрёстках.
А именно на таком однополосном перекрёстке допсекция не то что не нужна, но ещё и вводит в заблуждение водителей, собирающихся повернуть налево.
права куплены?
А теперь многобукв: Отрихтовал я в свое время "занос 1м" посольскую тачку (иранскому послу не повезло). У меня, мать, классика - якобы не уследил за хвостом (Икарус 280), но у оппонента тоже рыльце в пушку - он решил за мной пристроиться, но "занос 1м" не учёл. Сидим мы в группе разбора, меня снисходительно поливают грязью... Причём, обмер в мою пользу. Инспектор явно издевается, а мне вот на кону премия стоит. так что я не сдаюсь... Дошли до очного. Я свидетелю говорю, "Вы сейчас назад смотрели или читали статью 306 УК РФ
Правила знать надо. Если основной сигнал - красный, но допсекция разрешает движение - ехать можешь, но уступи всем.
Поэтому лучше пропустить красного.
Но тут в красном может тоже оказаться знаток ПДД и тоже остановиться по правилам пропустить синего. Так они и будут стоять под нетерпеливое бибиканье тех кто стоит за ними...