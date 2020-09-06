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Еще задача на знание ПДД, которую не все решают правильно

Еще задача на знание ПДД, которую не все решают правильно (1 фото)

Автор:
06 сентября 2020 20:44
Метки: автолюбители   пдд   помеха справа   секция светоформ   
1721
1
Периодически езжу через такое место со стороны голубой машины. Но почти всегда приходится уступать, чтобы не было ДТП.
Кто еще сталкивался с такой ситуацией?

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Метки: автолюбители   пдд   помеха справа   секция светоформ   
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507
yura stenokardin 2 часа назад
У красной - красный, горит доп. Секция со стрелкой, значит поворот разрешён при условии, что не создаёт помех движению другим ТС.
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3k
Горожанин 8 минут назад
Водитель, что значит приходиться уступать?.. Ну, не уступай, е@бо@@шь тогда, если такой умный. Пешеходам, когда они правила нарушают, тоже не уступаешь? Если так, пора отбирать права и к психиатру.
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1k
Алексей Лыков Полчаса назад
В реальной ситуации встанут оба и поедет первый тот, которому второй моргнёт или рукой махнет. Со стороны обоих водителей они должны уступить. Красный так как по допсекции, а синий так как поворачивает налево и пересекает траекторию красного, а про допсекцию у красного он знать не может, он её не видит
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3k
Александр Д 37 минут назад
13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Красный виноват
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1k
Свирепый Бамбр 37 минут назад
стрелка с красным = уступи дорогу
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95
Ольга 51 минуту назад
У моего зелёный, поэтому он едет первый, а у красного -красный и дополн. зелёный, значит после того, как пропустит синего может ехать. Если бы у красного был зелёный и ещё стрелка горела вот тогда бы он ехал первым.
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471
Kirfuin Час назад
Знаете, друзья, есть такое правило, пешеход всегда прав, пока жив... к водителям, думается, это тоже относится, в какой-то мере, так вот, не проще ли перебдеть и не лезть поперёк движущегося навстречу транспорта, тем более, не видя сигналы светофора, предназначающиеся ему? Может здравый смысл подскажет вам не лезть на рожон? Тогда и ДПС не придётся ваши запчасти по асфальту собирать. А так остановились у перекрёстка, помахали друг другу ручками и проехали, без зарубов на знание ПДД, просто из уважения.
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1k
Дмитрий Час назад
ситуация (как на рисунке) практически невозможная. Ни разу в жизни (24 года стажа) не встречал таких светофоров. Обоим должен гореть красный + стрелка направо одному или обоим. По ПДД синий обязан уступить красному (он уверен, что тому тоже горит зеленый и не знает ни о каких стрелках). Красный должен уступить тем, кто едет слева на зеленый, и обматюкать синего, который (по всей доступной красному информации) валит на красный
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1k
Дмитрий Час назад
..обматюкать, но всё-равно пропустить, т.к. едет по стрелке и пропускает всех)))
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123k
Leff Час назад
У синего горит основной сигнал , стало быть он имеет преимущество
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9k
Schandmaul Час назад
стрелка указывает возможное направление движения, но очередность проезда определяет основной сигнал светофора.
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2k
Max Lu Час назад
неужели правила недоработаны или объясение не полное? не зраю как в РФ, но если интересно могу расказать как в Германии

зелёная стрелка это просто стрелка или дополнительный светофор, для тех кто поворачивает направо? если светофор, то красаня машина может ехать, т.к. никто ему мешать не может. если же просто стрелка, то может ехать, если не создаёт помехи. НО такая стрелка никогда не стотит на сложных перекрёстках, как на картинке. она стоит на простых, где просто надо посмотреть налево,выезжая направо
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13k
Юлия Max Lu 44 минуты назад
Я не заостряла на этом внимание, но по памяти 4 светофора (которые чаще всего по моим маршрутам) со стрелкой на право всегда в паре в перпендикулярном направлении со стрелкой на лево и включаются одновременно. Когда включается основной поток, то стрелка гаснет и включается основной зелёный и там уже как на обычном светофоре.

Я не заостряла на этом внимание, но по памяти 4 светофора (которые чаще всего по моим маршрутам) со стрелкой на право всегда в паре в перпендикулярном направлении со стрелкой на лево и включаются одновременно. Когда включается основной поток, то стрелка гаснет и включается основной зелёный и там уже как на обычном светофоре.
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2k
Max Lu Юлия 38 минут назад
как и в моём объяснении, но в объяснении автора совсем другая ситуация (если не ты автор)
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13k
Юлия Max Lu Полчаса назад
Нет, я не в автор. Я к тому, что по идее такой ситуации в принципе не должно существовать.
Потому что дорожные условия не должны иметь каких то двойных смыслов и подтекстов.
Я склонна к тому, что эти ситуации (а первая ещё более идиотская) выдуманы автором для срача.
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948
slackerr Час назад
так вот вы дал6[мат]ы которые нарушают и думают что они правы , как вы [мат] на дороге
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27k
Минчанин Час назад
Да, видать, много кому правила дорожного движения нужно подучить.

"помеха справа"... Какая, блин, помеха справа, если у красного горит допсекция с запрещающим основным сигналом светофора? Он повернёт только уступив всем.

Правда, рисунок достаточно схематичный. В жизни, в большинстве своём, допсекции устанавливаются на многополосных перекрёстках.

А именно на таком однополосном перекрёстке допсекция не то что не нужна, но ещё и вводит в заблуждение водителей, собирающихся повернуть налево.
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471
Kirfuin Минчанин Час назад
а я про что, как можно увидеть, что там горит у него на светофоре, проще уступить, чтоб не влететь...
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27k
lem02 2 часа назад
В Венской конвенции, которую мы подписали, четко сказано, что подобные ситуации не должны встречаться. Разметка, знаки, правила, должны читаться интуитивно, понятно и без двойного толкования.
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3k
magic32 2 часа назад
"Периодически езжу через такое место со стороны голубой машины. Но почти всегда приходится уступать, чтобы не было ДТП." - правильно, у тебя помеха справа
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1k
ых magic32 2 часа назад
Пункт 13.5.
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559
Hard.NET magic32 Полчаса назад
У красного "стрелка", он должен уступить.
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717
Сергей 2 часа назад
есть ясно написанный пункт ПДД, лень читать?
права куплены?
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471
Kirfuin 2 часа назад
помеха с права, уступает синий, а у красного зелёный на поворот, всё расходимся....
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471
Kirfuin AlexЕЙ 2 часа назад
13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Таким же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
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3k
Пепелац Kirfuin Час назад
Вот если бы у красного горел зеленый, то так бы и было...
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471
Kirfuin Пепелац Час назад
а синий видит, что там горит? может проще перебздеть?
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9k
booz223 AlexЕЙ Час назад
Оно не в бровь, оно прям в глаз... Но на суде возникнет вопрос: а ты уверен, в том что там дополнительная секция?.
А теперь многобукв: Отрихтовал я в свое время "занос 1м" посольскую тачку (иранскому послу не повезло). У меня, мать, классика - якобы не уследил за хвостом (Икарус 280), но у оппонента тоже рыльце в пушку - он решил за мной пристроиться, но "занос 1м" не учёл. Сидим мы в группе разбора, меня снисходительно поливают грязью... Причём, обмер в мою пользу. Инспектор явно издевается, а мне вот на кону премия стоит. так что я не сдаюсь... Дошли до очного. Я свидетелю говорю, "Вы сейчас назад смотрели или читали статью 306 УК РФ
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1k
Alex Trahtenberg Kirfuin Полчаса назад
у вас явно пробема с определением сторон...
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812
Александр 2 часа назад
В данной ситуации тупанули дорожники.......Не должно быть такого хаоса...
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27k
Минчанин Александр 2 часа назад
Стандартная и нормальная ситуация для перекрёсков со светофорами, оборудованными допсекциями.

Правила знать надо. Если основной сигнал - красный, но допсекция разрешает движение - ехать можешь, но уступи всем.
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812
Александр 2 часа назад
Всё понятно - у синего приоритет.Но ...... !!! Откуда ему (синему) знать ,что у красного светофор под цвет его капота ??? Получается синий будет тупить и пытаться пропустить красно,согласно правилу правой руки.....
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471
Kirfuin Александр 2 часа назад
у синего ПОМЕХА С ПРАВА!!!
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25k
Игорь Александр 2 часа назад
Думаю что рисунок упрощён. На самом деле на перекрёстке больше полос и все стоят со стороны красной машины потому что им красный. Синий начинает поворачивать и видит, что туда же поворачивает красный и тут срабатывает правило ДДД. Где уверенность, что водитель в красной машине знает, что поворачивая под стрелку нужно всех пропустить?
Поэтому лучше пропустить красного.
Но тут в красном может тоже оказаться знаток ПДД и тоже остановиться по правилам пропустить синего. Так они и будут стоять под нетерпеливое бибиканье тех кто стоит за ними...
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27k
Макарыч Александр 36 минут назад
Запомните раз и навсегда: на регулируемых перекрестках нет правила"правой руки". Оно возникает только на нерегулируемых перекрестках. У синего приоритет, но помехи справа у него нет.
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82
Sssss 2 часа назад
Главное правило трёх Д... И конечно терпение.
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7k
Александр 2 часа назад
Ситуация странная. Обычно красный горит встречным машинам.
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6k
Doomer Александр 2 часа назад
Да ничего странного. В Питере, например, перекрёстки и регулируемые пешеходные переходы, на которых светофоры для встречных полос "рассогласованы" - не редкость.
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