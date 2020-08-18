Кир булычев как советский жюль верн: он предсказал часы apple watch, планшеты и "БЕЗУМНОЕ" мороженое

Действие "Ста лет тому вперед" разворачивается в 2082 году – через 104 года после публикации повести Кира Булычева. Но многие вещи, описанные в ней, вошли в наш обиход уже сейчас. Пожалуй, в истории литературы лишь Жюлю Верну удалось так точно описать будущее с его субмаринами и полетами на Луну.



За оставшиеся пять с лишним десятков лет человечеству осталось всего ничего: наладить связь с жителями иных планет, освоить телепортацию, оснастить города летающими автомобилями и научиться развивать интеллект детей так, чтоб 12-летняя девочка могла считаться серьезным ученым. Ну и так устроить экономику, чтоб мороженое бесплатно раздавалось на улицах. Прочее уже есть.



"Умные часы" (типа Apple Watch). Гуляя по улицам будущего, Коля спрашивает у пенсионера: "Который час?" Старик в ответ протягивает к нему руку. "На запястье старика был браслет, широкий, но без всяких изображений. Вдруг на браслете вспыхнули слова и цифры:



«Время 10:12:36 t 15C. Дождя не будет.»



Мороженое из березовых почек.

Им Колю хотят угостить в 2082-м. Уже в 2015-м в Москве можно было попробовать мороженое со вкусом хвои, маракуйи, розового шампанского, ревеня, свеклы, бородинского хлеба, оливкового масла, огурцов... Ресторатор Анатолий Комм готовит мороженое со вкусом борща, винегрета и селедки под шубой. А в специализированных кафе можно найти мороженое из сирени, из крымского трюфеля с пуэром, из корня горной орхидеи, из лосиного молока и, конечно, из березового сока.



Гибель бумажных изданий и торжество интернет-СМИ.

Бумажных газет в будущем не существует. Над улицами летают перламутровые шары, которые по первому требованию выдают прохожим "черные штуки, похожие на портсигары" (в сущности, Булычев описывает планшеты). Это – газеты. Если нажать кнопку, экран станет разноцветным, а новости можно будет не только читать, но и слушать.



Скоростроящиеся дома.

У Булычева дом можно возвести с помощью бактерий. Те работают по принципу кораллов, веками строящих рифы – только гораздо быстрее. Нужно построить каркас дома, заполнить его бактериями, полить специальным раствором – они начнут размножаться, быстро умирая и затвердевая: два-три дня, и дом готов.



Без помощи бактерий, но не менее эффективно работают строители в Китае: благодаря специальной технологии компания Broad Sustainable Building возводит дома-конструкторы из готовых блоков. В провинции Хунань только что построили 57-этажный дом за 19 (!) дней. В пересчете на этажи получается не медленнее, чем в повести – хотя, конечно, процесс более трудоемкий.



Строения в километр высотой. В повести Останкинскую башню окружают три других, выше нее в два раза (т.е. больше километра в вышину). Уже существует небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, его высота – почти 830 метров. В городе Джидда (Саудовская Аравия) "Башня королевства", высота которой 1007 метров.





Велосипеды.

Старичок, встреченный Колей в будущем, едет на одноколесном велосипеде. Сейчас хорошо продаются, например, одноколесные средства для передвижения Airwheel. Это чудо техники с дизайном, который еще несколько лет назад назвали бы футуристическим, представляет собой колесо с подставками для ног. Едет оно само, пассажир просто стоит и легкими поворотами тела задает направление. Со стороны выглядит довольно страшно – кажется, что риск навернуться на нем огромен. Но это работает, и фанатов у Airwheel все больше.



Робот-уборщик.

В повести нет робота Вертера, он появляется только в экранизации. Вместо него Коля встречает в будущем робота-уборщика – "пылесос на ножках". "Головы у уродца не было, зато многочисленные ручки прижимали к бокам и спине листочки, сор, а круглые щётки выскакивали из-под карлика и, вертясь, обмахивали перила и ступеньки". Пылесосы-уборщики, которые ползают по квартире и сами тихо собирают пыль, сейчас продаются во всех крупных магазинах электроники. Рук у них пока нет, но и до 2082-го время еще осталось.



Генная инженерия.

"Бананы — пища будущего" — говорит один из персонажей повести. – Только их надо обогатить". Обогащают их в специальной лаборатории, в которой запросто создают также фрукты типа "мангодыни" (манго, обогащенное вкусом дыни, с легко отделяющейся от мякоти косточкой). Из пшеницы и хлебного дерева можно создать растения, на которых растут бублики. До бубликов пока далеко, но в Британии, например, представлен гибрид томата и картофеля: сверху у этого растения растут помидоры, а под землей одновременно зреют клубни.



Морская вода в Москве.

Коля поражен, увидев в Москве будущего бассейн с синтетической морской водой и дельфинами. Сейчас уже трудно кого-то поразить не только "морскими" бассейнами в фитнесс-клубах, но и океанариумами. Они есть в торговых центрах.



Космические туристы. Космопорт в 2082 году полон туристов. Космический туризм сегодня – редкость, и дальше орбиты Земли не улетишь, но все-таки он есть. Для полета необходимы хорошее здоровье и много денег – порядка 20 миллионов долларов. Пользуются этой услугой, в частности, звезды шоу-бизнеса – в 2009-м в космосе побывал основатель "Цирка дю Солей" Ги ЛаЛиберте.



САМЫЙ ОБИДНЫЙ ПРОМАХ БУЛЫЧЕВА



Русские подростки, которых встречает Коля в будущем, запускают спутник, чтобы... иметь постоянный канал связи с австралийскими школьниками-натуралистами: "в любой момент можно будет поговорить, обменяться опытом, показать, какие у нас достижения". Стоит ли говорить, что "в любой момент поговорить с Австралией" уже в первом десятилетии XXI века можно было при помощи скайпа, и запускать для этого отдельный спутник не приходилось.



МИНУТА СКЕПСИСА



Любопытно, что сам Кир Булычев, скончавшийся в 2003-м, утверждал, что будущее предсказать нельзя. "Мы не можем погоду предсказать, а будущее тем более. Сегодяшнее будущее - это мышонок, о котором мы не знаем, что из него вырастет. В тридцатых годах о компьютерах никто не думал, все думали о лучах смерти. Иногда говорят, будто Жюль Верн много предугадал. Ничего он не предугадал! Жюль Верна был интеллигентный человек, который читал научно-популярную литературу. Очень был хорошо знаком со знаменитым воздухоплавателем Нодаром, от него он получил информацию и придумал корабль Робура-завоевателя. Это все было написано, просто не все еще было построено! Но никому не приходит в голову почитать те научные журналы, которые читал Жюль Верн.



Если взять любой фантастический роман и попытаться по нему воссоздать сегодняшнюю ситуацию, ничего не получится. Никто сто лет назад не угадал ничего, и я не отношусь к этому с ужасом".