Кир булычев как советский жюль верн: он предсказал часы apple watch, планшеты и "БЕЗУМНОЕ" мороженое

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их реакцию на флаг РФ и портрет Путина Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их... В России готов новый повод для изъятия автомобилей в пользу государства В России готов новый повод для изъятия автомобилей в пользу... "Не очкуй, я так сто раз делал". С юмором про слабоумие и отвагу "Не очкуй, я так сто раз делал". С юмором про слабоумие и отвагу Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против COVID-19 Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против... Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину Когда кот любит хозяина больше хозяйки Когда кот любит хозяина больше хозяйки Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху В Мурманской области рабочие поймали маленького рысенка В Мурманской области рабочие поймали маленького рысенка Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки Самозапекание дикого кабанчика Самозапекание дикого кабанчика Ссора в социальной сети закончилась убийством Ссора в социальной сети закончилась убийством Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Ремонт маленькой ванной в хрущевке своими руками Ремонт маленькой ванной в хрущевке своими руками «Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта «Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Лукашенко наградил несколько сотен силовиков «За&nbsp;безупречную службу» Лукашенко наградил несколько сотен силовиков «За безупречную...
Главная > Фото 
Кир булычев как советский жюль верн: он предсказал часы apple watch, планшеты и "БЕЗУМНОЕ" мороженое

Кир булычев как советский жюль верн: он предсказал часы apple watch, планшеты и "БЕЗУМНОЕ" мороженое (1 фото)

Автор:
18 августа 2020 17:21
Метки: будущее   кир булычев   литература   научная фантастика   писатель   предвиденье   фантастика   
1329
1
Вспоминая о "Гостье из будущего", трудно не вспомнить и о книге, на которой она основана. Если перечитать ее – поразишься тому, насколько многое предвидел писатель

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: будущее   кир булычев   литература   научная фантастика   писатель   предвиденье   фантастика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Михаил 10 часов назад
Я бы не называл "Промахом Булычева" спутник, построенный русскими подростками для общения со сверстниками из Австралии. Ведь во времена Булычева детекторные приемники дети собирали не потому-что, не было других приемников, а из спортивного интереса. Так сказать, желание сделать что-то самому. Вот и спутник дети будущего собрали сами из-за такого же желания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
18k
Dobrovit 6 часов назад
Себя "автор" пишет с большой буквы. Кто рядом с ним какие-то булычев или жюль верн?!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Flying Dutchmen. 7 часов назад
Захожу на днях в магазин подержанных товаров в Германии. Смотрю, у входа стоит одноколесный велосипед. И сразу подумал:
- Наверное, старик Павел на нем приехал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 8 часов назад
если всё как в фильме будет это кошмар) Алиса после серьёзной войны прилетела в прошлое))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 8 часов назад
отношусь к этому с ужасом

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 10 часов назад
Отредактируйте название поста: Булычёв с ЗАГЛАВНОЙ буквы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Sherion 9 часов назад
Дурачок????
Тебе совет дали, помочь хотели, а ты в жопу полез.
Ну и сиди там!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Sherion 9 часов назад
Тебе по-хорошему подсказали.
Изменил бы, сказал "спасибо", и разошлись бы на этом.
Можно даже и без "спасибо".
Но название ты так и НЕ отредактировал....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Sherion 9 часов назад
Если ты такой дебил, запоминай!
Булычёв, Жюль Верн.
Напиши в тетради 33 раза и запомни что имена ВСЕГДА пишутся с ЗАГЛАВНОЙ буквы.
Своё-то "Серион" ты написал правильно .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sherion Автор поста Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 6 часов назад
Дурачёк твоя фамилия. Тебя е.бл.ана спрашивал совета? В очко себе его затули, совет свой. Страна советов развалилась и её уже не существует, может ты не в курсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sherion Автор поста Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 6 часов назад
Ты ещё "полиглот" уев и читать то не умеешь. "Серион", не позорился хотя бы, учителя строит из себя тут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Евгений Эдельштейн 10 часов назад
Стругацкие предсказали интернет--БВИ,описали будущий Скайп(общение по телесвязи).Выдумали планету Пандора с диковинными животными и растениями.Описали миникондиционер...А если почитать разных авторов,то [мат]ыло предсказано,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
АнтонПолднев 12 часов назад
В провинции Хунань только что построили 57-этажный дом за 19 (!) дней©
В провинции Хунань только что построили 57-этажный дом за 19 (!) дней©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ув. Алексей Николаевич АнтонПолднев 11 часов назад
Дом, ты устал! Иди домой!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Саша Смирнов АнтонПолднев 11 часов назад
Это намёк на "китайское качество" постройки, что дом упал?
На самом деле рядом с ним вырыли котлован для подземной парковки, слишком близко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Anna Ув. Алексей Николаевич 4 часа назад
можно я тут полежу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Дугал Диксон: человек будущего - это настоящий ад мутантов Дугал Диксон: человек будущего - это настоящий ад мутантов Предсказания Айзека Азимова о будущем, которые сбылись Предсказания Айзека Азимова о будущем, которые сбылись Фантастика под веществами: 10 захватывающих романов Филипа Дика Фантастика под веществами: 10 захватывающих романов Филипа Дика Десять захватывающих произведений о путешественниках во времени Десять захватывающих произведений о путешественниках во времени Американская компания начинает вживлять своим работникам чипы Американская компания начинает вживлять своим работникам чипы
Sherion

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7458



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
2
159
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
3
39
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
﻿
Набирающие популярность
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
0
32
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
Почему опадают плоды персикового дерева?
0
9
Почему опадают плоды персикового дерева?
Где и как это происходит в первый раз
Где и как это происходит в первый раз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#белоруссия#авария#люди#лукашенко#дикие животные#спасение#кино
#факты#интересно#природа#интересное#забавно#россия#путешествия#москва#в мире#комментарии
#животные#история#автомобили#картинки#звери#дтп#хищник#собака#дети#протесты

На что жалуетесь?

Вернуться