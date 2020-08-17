я тоже ухожу. я врал вам всем. я никогда не был усыновлен. все "фотки" из разных заграниц это мой фотошоп, врезка моего фейса в кадр. я придумал себе дурацкую счастливую обеспеченную жизнь с родителями и младшим братом. спасибо вам, что хоть немножко, хоть виртуально я пожил этой жизнью))
еще раз простите все, с кем устраивал срач, кого оскорблял. я тупо играл, простите......
еще раз простите все, с кем устраивал срач, кого оскорблял. я тупо играл, простите......
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Почти все и возвращаются, кто с новым акком, кто просто.
Кто хочет уйти, тот просто уходит, без драматургии и заламывания рук.
Я не говорил много правды для тебя тоже, но не все, много не все.
Пиши и мои обьятии для тебя
Блиииин... Да кому ты нахер нужен?
Под конец правду расскажешь?