я тоже ухожу

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как выглядят жены звезд Comedy Club (33 фото) Как выглядят жены звезд Comedy Club (33 фото) И вновь встаем на честный бой с фейками из сети И вновь встаем на честный бой с фейками из сети Чего нет в Крыму, что есть во всей России: для путешественников и для тех, кто даже не догадывался об этом Чего нет в Крыму, что есть во всей России: для путешественников и... Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти! Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти! Гостья из будущего: старое кино в новом качестве Гостья из будущего: старое кино в новом качестве После массовых протестов власти Башкирии заморозили разработку уникальной горы После массовых протестов власти Башкирии заморозили разработку... «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»: Лукашенко выступил на заводе МЗКТ «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»: Лукашенко... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Вези меня, мразь" из Иркутска: пассажирка такси обвинила водителя в домогательствах "Вези меня, мразь" из Иркутска: пассажирка такси обвинила водителя... Дурацкий Т9: приколы с автозаменой на телефоне Дурацкий Т9: приколы с автозаменой на телефоне Судьба водителя, или с кем столкнулся Цой Судьба водителя, или с кем столкнулся Цой Мужчина сыграл на уличном пианино и удивил прохожих Мужчина сыграл на уличном пианино и удивил прохожих Мистер и миссис Смит по-советски Мистер и миссис Смит по-советски В Сочи задержали отца, который размахивал младенцем в лесу В Сочи задержали отца, который размахивал младенцем в лесу Картинки с надписями Картинки с надписями Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте Мужчина спас собаку, застрявшую на болоте
Новое > Солянка 
я тоже ухожу

я тоже ухожу

Автор:
17 августа 2020 19:37
3
я тоже ухожу. я врал вам всем. я никогда не был усыновлен. все "фотки" из разных заграниц это мой фотошоп, врезка моего фейса в кадр. я придумал себе дурацкую счастливую обеспеченную жизнь с родителями и младшим братом. спасибо вам, что хоть немножко, хоть виртуально я пожил этой жизнью))
еще раз простите все, с кем устраивал срач, кого оскорблял. я тупо играл, простите......

Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Cookridge кот 4 часа назад
Многие уходили уже.
Почти все и возвращаются, кто с новым акком, кто просто.

Кто хочет уйти, тот просто уходит, без драматургии и заламывания рук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Иван Человеков кот Час назад
не уходи. нужен каждый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Абадонна кот 2 часа назад
Не печалься. Будет лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ухтышк кот 2 часа назад
Хм. То есть ты все врал? И зачем?
Я не говорил много правды для тебя тоже, но не все, много не все.
Пиши и мои обьятии для тебя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97k
собака сутулая кот 2 часа назад
я тоже ухожу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Тундра кот 3 часа назад
Да будь ты хоть негр преклонных годов...
Блиииин... Да кому ты нахер нужен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190k
О.П. кот 3 часа назад
Ещё один страдалец... Вернёшся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Рома, просто Рома кот 4 часа назад
Дык, видал раз твое фото с черной собачкой. Что плачешь то, пацан? Тебе уж скоро выписываться с детдома то, с квартирой и баблом на первое время. Совсем скоро свобода то! А собаченок у вас общий? Знатный песик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
кот Автор поста Рома, просто Рома 4 часа назад
мой, только мой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123k
Игорь Надёжный кот 4 часа назад
Бывает.
Под конец правду расскажешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SpoiltNail Игорь Надёжный Час назад
поверишь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123k
Игорь Надёжный SpoiltNail Час назад
Да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
кот

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37025



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов
7
74
Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
3
36
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
﻿
Набирающие популярность
Почему опадают плоды персикового дерева?
0
4
Почему опадают плоды персикового дерева?
С чем нельзя есть дыню?
1
15
С чем нельзя есть дыню?
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото)
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#картинки#смешные#авария#спасение#люди#автомобили#дети
#животные#юмор#природа#хищник#прикольные#интересное#сша#СССР#актеры#дтп
#прикол#история#звери#забавно#на различный вкус#кино#лукашенко#жизнь#белоруссия#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться