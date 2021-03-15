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Жизненные и веселые демотиваторы

Жизненные и веселые демотиваторы (20 фото)

Автор:
15 марта 2021 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Понедельники   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   приколы   смех   юмора   
3893
20
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Метки: Понедельники   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   приколы   смех   юмора   
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42  комментария
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3k
Виктор Штурмаревич 59 минут назад
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Тот,кто вывел эту породу будет в аду вечно ходить в ссаных тапках.
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12k
Вася Александрович 8 минут назад
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Смешно, но нет.

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86
Vladimir Lyagera 9 минут назад
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Stairway to haven
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12k
Вася Александрович 10 минут назад
Комментарий к фото
Одно другому не мешает
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10k
paranoid Вася Александрович 5 минут назад
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Месье теребонькает поглаживая кота?
месье знает толк
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517
Оксид Бетона 11 минут назад
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На глазах у детей съели коня,
Злые татары, в шапках киргизских!
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12k
Вася Александрович 13 минут назад
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Когда неправильно настроили 3D-принтер.
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1k
Кер Реев Полчаса назад
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Образец дизайнерский. Не продаётся....
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1k
Кер Реев Полчаса назад
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Пер Гюнт уже не в тренде...
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1k
Кер Реев Полчаса назад
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А как они поют....
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247
onna.a Кер Реев 17 минут назад
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Я девочка! ))) Просто я никак этот ужас ночной забыть не могу!!
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739
Лучший Друг Кер Реев 15 минут назад
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Поют, как будто коз дерут....
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1k
Кер Реев onna.a 14 минут назад
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Уважаемый участник! Я абсолютно понял, что вы - девочка. Не усугубляйте.
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247
onna.a Кер Реев 10 минут назад
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А чего же пишете "уважаемый"?
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1k
Кер Реев onna.a 7 минут назад
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Вы правы, правы...
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1k
Кер Реев Полчаса назад
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Несчастные котеи...
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1k
Кер Реев Полчаса назад
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Классные сейчас маски нечисти делать научились...Прям вылитый депутат....
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1k
Кер Реев Полчаса назад
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Хорошо, что мордашкой в грязь, а не на бетон...
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1k
Кер Реев Полчаса назад
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Это коррелируется...
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1k
Кер Реев 40 минут назад
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Снежная баба...
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1k
Кер Реев 42 минуты назад
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Юлий...!?!?!?
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4k
samsr 45 минут назад
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Слай ты то куда
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4k
samsr 46 минут назад
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Сожгут они его....
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22k
Мойша 47 минут назад
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Холостяцкая яичница - открыл холодильник, посмотрел, почесал яйцо, и закрыл холодильник для следующей порции.
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4k
samsr 48 минут назад
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Не так уж и плохо
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4k
samsr 50 минут назад
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Конь работорговец?)
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3k
Виктор Штурмаревич 56 минут назад
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Фирма Царапче & Котана.
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4k
samsr Виктор Штурмаревич 41 минуту назад
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Звучит как чешко-японская контора)
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