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Перепутал педали?

Перепутал педали?

Автор:
29 января 2025 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутал педали   
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С отечественными авариями сегодня как-то туго, зато в иноземном сегменте какой-то аншлаг. Из этой страны видео всегда с какой-нибудь жестью, но в этот раз хотя бы никто ни в кого не стрелял. Пишут, что один погиб и четыре пострадавших. Бразилия.
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Метки: Авто   Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутал педали   
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Провокатор Час назад
- Я не виноват! Это механики, что то с педалями сделали. Я жал на педаль, а машина продолжала ехать.
- А покажите, на какую педаль вы жали?
- Вот эту.
- Но это педаль газа.
....
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