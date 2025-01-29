С отечественными авариями сегодня как-то туго, зато в иноземном сегменте какой-то аншлаг. Из этой страны видео всегда с какой-нибудь жестью, но в этот раз хотя бы никто ни в кого не стрелял. Пишут, что один погиб и четыре пострадавших. Бразилия.

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