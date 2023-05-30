Bugatti построит жилой дом с пляжем и лифтом для машин

Проект разрабатывался дизайнерами Bugatti в содружестве с архитектурным бюро одного из самых известных местных застройщиков Binghatti. 46-этажное здание с необычным округлым дизайном будет состоять из 11 пентхаусов в верхней части и 171 обычных апартаментов.



Обещано, что каждая из резиденций получит уникальную планировку и внутренний дизайн. Компания уверяет, что при разработке стилистики интерьеров дизайнеры вдохновлялись образами прибрежных городов Франции — например, Каннами и Сен-Тропе. Поэтому, в частности, некоторые апартаменты будут включать частные бассейны.



Помимо традиционных элементов роскоши наподобие консьерж-сервиса и услуг водителя в здании появятся и необычные «опции». В башне оборудуют искусственный пляж с натуральным песком и проложат лифтовые шахты из подземного гаража в пентхаусы: держать собственный суперкар можно будет прямо в квартире. Кроме того, дом получит собственный сервис-центр, о котором разработчики предлагают думать как о «VIP-спа для автомобилей» — он рассчитан на обеспеченных коллекционеров.



Цены на дизайнерскую недвижимость пока не называются, но приём заявок на приобретение апартаментов уже открыт.