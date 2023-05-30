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Bugatti построит жилой дом с пляжем и лифтом для машин

Bugatti построит жилой дом с пляжем и лифтом для машин

Автор:
30 мая 2023 10:31
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Автовсячина   Дубай   авто   автомир   автомобили   дом   лифт   машина   пляж   суперкар   
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Компания Bugatti обнародовала эскизы жилой башни, которую планирует построить в престижном районе Business Bay в Дубае. Роскошное жилое здание получит собственный искусственный пляж, а в пентхаус можно будет подняться, не выходя из автомобиля. Строительство здания займёт от трёх до трёх с половиной лет.
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Метки: Bugatti   Автовсячина   Дубай   авто   автомир   автомобили   дом   лифт   машина   пляж   суперкар   
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