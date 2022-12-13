Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного автопроизводителя

В искусственный риф автомобиль превратили при помощи натуральных ракушек и их копий, изготовленных методом 3D-печати. На фестивале Porsche 911T демонстрировали, подвесив на кране над водой. Тем самым создавалась иллюзия, что автомобиль действительно только что подняли со дна. После выставки с купе сняли все добавленные компоненты и вернули владельцу.