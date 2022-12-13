Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного автопроизводителя

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В Польше в июле этого года на Южном пирсе, сразу за Гдынским аквариумом в Гдыне, появилась загадочная зрелищная инсталляция: автомобиль, подвешенный на огромном кране. Porsche 911T был спрятан под толстым слоем кораллов и ракушек. Акция являлась частью рекламной кампании известного автопроизводителя.
Художники-концептуалисты из Польши Ада Зелинска и Рафаль Доминик создали на базе Porsche 911T арт-объект под названием Sunken Romance («Затонувший романс»). Объект искусства, изображающий автомобиль, много лет проведший под водой, был показан на фестивале Gdynia Design Days. Однако позже по инициативе Зелинска был снят фантастический художественный фильм с тем же названием, иллюстрирующий воображаемую историю затонувшего Porsche.
Арт-объект был создан при поддержке польского подразделения компании: оно, в частности, помогло художникам найти для проекта Porsche 911T выпуска 1973 года и договориться с его владельцем.
В искусственный риф автомобиль превратили при помощи натуральных ракушек и их копий, изготовленных методом 3D-печати. На фестивале Porsche 911T демонстрировали, подвесив на кране над водой. Тем самым создавалась иллюзия, что автомобиль действительно только что подняли со дна. После выставки с купе сняли все добавленные компоненты и вернули владельцу.
Художественный фильм рассказывает трагическую историю любви путешественника и русалки, в результате которой спорткар, принадлежащий путешественнику, навсегда оказывается под водой.
Фильм о несчастной любви русалки и путешественника
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