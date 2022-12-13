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Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного автопроизводителя

Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного автопроизводителя

Автор:
13 декабря 2022 08:57
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   видео   искусство   олдтаймер   ретро авто   
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В Польше в июле этого года на Южном пирсе, сразу за Гдынским аквариумом в Гдыне, появилась загадочная зрелищная инсталляция: автомобиль, подвешенный на огромном кране. Porsche 911T был спрятан под толстым слоем кораллов и ракушек. Акция являлась частью рекламной кампании известного автопроизводителя.

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Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   видео   искусство   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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2k
MPEG-8 2 часа назад
Авторы видео явно вдохновились Малинками.
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Лан не урчи

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