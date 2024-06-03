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Неуверенный "перебег" дороги на запрещающий сигнал светофора

Неуверенный "перебег" дороги на запрещающий сигнал светофора

Автор:
03 июня 2024 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   
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В Улан-Удэ молодой человек решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колёса Ниссана, которым управлял 40-летний мужчина. Пешеход отделался ушибами. Госпитализация ему не понадобилась. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   
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7  комментариев
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Алекс Час назад
Как отделался только ушибами? а ремонт авто кто будет оплачивать?
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26k
Slawa49 Полчаса назад
я лет 15 назад сбил такого бегуна, он из за автобуса выпрыгнул, хорошо скорость где то 30-40 была, я его даже не видел, люди показали куда он побежал. Замена лобовухи и зеркала а также ремонт двери и крыла. он из за автобуса выскочил с бутылкой пива, и влетел в крыло и помял его по инерции снес зеркало, башкой разбил лобовуху и бутылкой поцарапал дверь и свалил))) я потом еще 3 часа гаишников ждал (всегда в таких случаях вызывайте) ибо этот мудель потом обратился в больничку и заявил что я его сбил и скрылся, указав мой номер авто! потом еще проблемы за ложные показания нажил. а если бы я ментов не вызвал и уехал вот тогда проблемы были бы у меня
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26k
Slawa49 Полчаса назад
ну понятно что пешеход идиот, который еще и остановился посередине, НО все же я когда подъезжаю к переходу сбрасываю скорость, так спокойнее, а то из за такого мудака потом еще и за свой счет машину ремонтировать!
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26k
SolomonA Полчаса назад
Я что-то не понял, нахрена его на видео замазали? Или он в плаще невидимке перебегал?
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1k
Леший 44 минуты назад
чего так дёргаться-то....побежал - беги!!!!!!
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344
Ли Харви Освальд 47 минут назад
Идиот какой-то
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Дальнобой
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