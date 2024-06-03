Неуверенный "перебег" дороги на запрещающий сигнал светофора

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В Улан-Удэ молодой человек решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колёса Ниссана, которым управлял 40-летний мужчина. Пешеход отделался ушибами. Госпитализация ему не понадобилась. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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