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Решил подрифтовать, но вышло не очень

Решил подрифтовать, но вышло не очень

Автор:
16 мая 2024 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   идиот   машина   
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В Тюмени на Никольском мосту водитель Жигулей решил подрифтовать на дороге, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Фольксваген Поло. У водителя отечественной легковушки медики диагностировали травму головы.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   идиот   машина   
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16  комментариев
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31k
Serg2001 52 минуты назад
Думаю, ничего он не решал... Как-то попал в неуправляемый занос, навыков выхода из которого у него нет от слова СОВСЕМ.
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308
Ли Харви Освальд 46 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Алекс 15 минут назад
У водителя отечественной легковушки медики диагностировали травму головы.
Не. Она и до аварии была.
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31k
Serg2001 19 минут назад
Моя версия: Человек заспал поворот. В последний момент понял, что летит аккурат на достаточно высокий бордюр и резко крутанул руля в лево. Ну и понеслось. Я не эксперт. Просто ИМХО такое.
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41k
АнтонПолднев Полчаса назад
Колёса! Колёса ловите!
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7k
pinbalist 37 минут назад
Травма головы у него была от падения из мамки на пол в роддоме.
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8k
Echo 51 минуту назад
красиво разулся
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4k
kuchipachi 57 минут назад
Не уверен на 100%, но мне кажется он не хотел дрифтить, а попал на неровность дороги при нажатом педали газа и потерял управление
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849
DuckTales 57 минут назад
Таких баранов надо потом обязывать годок ходить с колесом не шее .
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6k
Отвратительный Мужик 59 минут назад
Почему нет пожизненного лишения прав за такие выкрутасы
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11k
Билли Час назад
""У водителя отечественной легковушки медики диагностировали травму головы.""
- Причём еще до ДТП.....
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1483 поста (1503 в горячем)

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