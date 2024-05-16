Решил подрифтовать, но вышло не очень

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В Тюмени на Никольском мосту водитель Жигулей решил подрифтовать на дороге, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Фольксваген Поло. У водителя отечественной легковушки медики диагностировали травму головы.
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Не. Она и до аварии была.
- Причём еще до ДТП.....