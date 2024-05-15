СМСку писала или красилась?

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В среду днём во Владивостоке на улице Черняховского девушка за рулем Хонды СРЗ, как сообщается в местных СМИ - "не справилась с управлением" и протаранила припаркованные автомобили. На дорогу, похоже, она совсем не смотрела.
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