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СМСку писала или красилась?

СМСку писала или красилась?

Автор:
15 мая 2024 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В среду днём во Владивостоке на улице Черняховского девушка за рулем Хонды СРЗ, как сообщается в местных СМИ - "не справилась с управлением" и протаранила припаркованные автомобили. На дорогу, похоже, она совсем не смотрела.

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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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13k
Том Сойер 2 часа назад
В телефон втыкала - 100%.
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pilot66 16 минут назад
Что значит "или"? Они уже давно научились делать это одновременно!
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11k
Сол Гудман Полчаса назад
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мемфрид Час назад
Никогда ещё на Сузуки так быстро не снимали полуось. Премию этому слесарю)
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1479 постов (1497 в горячем)

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