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Что случается при перегреве двигателя

Что случается при перегреве двигателя

Автор:
07 мая 2024 15:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   поломка   
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Перегрев двигателя - серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту или даже полной поломке двигателя. На опубликованном видеоролике подробно показаны последствия перегрева мотора.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   поломка   
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6  комментариев
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Почто толмача в кипятке сварили?
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17k
Kostick Полчаса назад
ржу в голосину)) перевели с английского на немецкий, потом на русский? и дали на коррекцию блондинке)
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21k
anpetrof 38 минут назад
https://www.marpravda.ru/news/strana-i-mir/zhenshchina-proekhala-bolee-200-kilometrov-na-pervoy-peredache/https://www.marpravda.ru/news/strana-i-mir/zhenshchina-proekhala-bolee-200-kilometrov-na-pervoy-peredache/
Правда, попадалась статья, что это была не женщина, а мужчина и вообще это неправда
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14k
Святослав 56 минут назад

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7k
Старичок Час назад
похоже в коррекционной школе открыли кружок автомобилистов.
так доходчиво и простыми словами мало кто может объяснить перегрев двигателя.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1260 постов (1252 в горячем)

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