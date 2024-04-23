Остановился помочь и погиб

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9 километре автодороги Новочеркасск-Багаевская в Ростовской области водитель автобуса Нефаз совершил наезд на неисправный автомобиль ВАЗ-2112 и Дэу Нексию.
Как оказалось, 20-летний водитель Дэу Нексии с другом остановились, чтобы помочь водителю Лады со сломанной машиной. В этот момент в Ладу въехал автобус.
20-летний пассажир Дэу, находившийся между машинами, погиб на месте. Водитель Дэу, а также 20-летний водитель «Лады» и его 19-летний пассажир были госпитализированы. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор.
20-летний пассажир Дэу, находившийся между машинами, погиб на месте. Водитель Дэу, а также 20-летний водитель «Лады» и его 19-летний пассажир были госпитализированы. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор.
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Конечно зло высказались, вроде у людей был хороший позыв. Но ситуация конечно такая, что некого винить, кроме их самих.