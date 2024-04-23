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Остановился помочь и погиб

Остановился помочь и погиб

Автор:
23 апреля 2024 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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9 километре автодороги Новочеркасск-Багаевская в Ростовской области водитель автобуса Нефаз совершил наезд на неисправный автомобиль ВАЗ-2112 и Дэу Нексию.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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24k
sanchesS80 36 минут назад
Регик и то заметил - тормозить начал заранее. Водитель автобуса чем занимался? Ходил по салону и билеты проверял?
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33k
Юрьевич 2 часа назад
Знак аварийной остановки за 30 метров дал бы хоть какой-то шанс...
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22k
alexis 2 часа назад
Слёт злобных Буратин? Один гонит, другие в повороте без знака встали.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1392 поста (1411 в горячем)

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