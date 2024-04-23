Остановился помочь и погиб

Как оказалось, 20-летний водитель Дэу Нексии с другом остановились, чтобы помочь водителю Лады со сломанной машиной. В этот момент в Ладу въехал автобус.



20-летний пассажир Дэу, находившийся между машинами, погиб на месте. Водитель Дэу, а также 20-летний водитель «Лады» и его 19-летний пассажир были госпитализированы. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор.