FISHKINET
Сообщество Аварии 7906 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Превысил скорость и прилетел в дом

Превысил скорость и прилетел в дом

Автор:
16 апреля 2024 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
840
1
3
Инцидент произошёл недалеко от Сан-Бернардино,Калифорния. По информации СМИ, в результате инцидента в общей сложности были повреждены четыре автомобиля. Сам каскадёр смог самостоятельно выбраться до прибытия спасателей и был госпитализирован с травмами средней тяжести. По словам очевидцев, водитель пытался повернуть, но не справился с управлением и влетел в дом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1367 постов (1383 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58782



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить
13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить
"Остановку починили! Хватит оскорблять!": вандалы из Нижнего Новгорода, разгромившие павильон, недовольны травлей
"Остановку починили! Хватит оскорблять!": вандалы из Нижнего Новгорода, разгромившие...
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Вышел трейлер сериала по "Денискиным рассказам" Виктора Драгунского от Сарика Андреасяна
Вышел трейлер сериала по "Денискиным рассказам" Виктора Драгунского от Сарика Андреасяна
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомобили#аварии#кот#история#США#милота#факты#дети
#фото#Юмор#автомир#ДТП#забавно#знаменитости#интересное#Спасение#драка#позитив
#Прикол#машина#интересно#авто аварии#люди#Китай#криминал#кино#кошка#сарказм
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире Четверо школьников попали под машину в Волгограде Четверо школьников попали под машину в Волгограде Старый врунишка пытался переложить ответственность Старый врунишка пытался переложить ответственность "Придурок, доездился?". Пьяный водитель, лишённый прав за наркотики, чуть не сбил пешеходов "Придурок, доездился?". Пьяный водитель, лишённый прав за наркотики, чуть не сбил пешеходов Шашечная партия проиграна Шашечная партия проиграна Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом

На что жалуетесь?

Вернуться