Превысил скорость и прилетел в дом

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Инцидент произошёл недалеко от Сан-Бернардино,Калифорния. По информации СМИ, в результате инцидента в общей сложности были повреждены четыре автомобиля. Сам каскадёр смог самостоятельно выбраться до прибытия спасателей и был госпитализирован с травмами средней тяжести. По словам очевидцев, водитель пытался повернуть, но не справился с управлением и влетел в дом.
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