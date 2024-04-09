Автомобиль сбежал от водителя на МКАД

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Видео не новое, прошу сильно не пинать если набаяню. Произошло это ещё 13 ноября на 71 км МКАД. Водитель заехал на АЗС, поставил машину заправляться и отошёл, забыв поставить своё транспортное средство на ручник. Автомобиль покатился с уклона, выехал на МКАД и проехал по всем полосам дороги. Признаюсь, я болел за автомобиль без водителя.
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