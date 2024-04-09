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Автомобиль сбежал от водителя на МКАД

Автомобиль сбежал от водителя на МКАД

Автор:
09 апреля 2024 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без водителя   машина   ручник   
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Видео не новое, прошу сильно не пинать если набаяню. Произошло это ещё 13 ноября на 71 км МКАД. Водитель заехал на АЗС, поставил машину заправляться и отошёл, забыв поставить своё транспортное средство на ручник. Автомобиль покатился с уклона, выехал на МКАД и проехал по всем полосам дороги. Признаюсь, я болел за автомобиль без водителя.
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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без водителя   машина   ручник   
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6  комментариев
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Дмитрий 2 часа назад
Конечно вина хозяина 100% Но тот, который врезался, начал тормозить за 10 метров!!! Где глаза?
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11k
МихА 10 минут назад
Что то тут не то,,, авто начал движение с пистолетом в баке а потом он куда то исчез. И как он четко сам на МКАД левее взял, хотя должен был запрыгнуть на газон и воткнуться в отбойник
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1k
Alexandr 51 минуту назад
Похоже на дистанционный запуск с механической коробкой в куче. Классика, но я думал что подобных долбо.бов уже нет, перевелись.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1333 поста (1352 в горячем)

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