Автомобиль сбежал от водителя на МКАД

Видео не новое, прошу сильно не пинать если набаяню. Произошло это ещё 13 ноября на 71 км МКАД. Водитель заехал на АЗС, поставил машину заправляться и отошёл, забыв поставить своё транспортное средство на ручник. Автомобиль покатился с уклона, выехал на МКАД и проехал по всем полосам дороги. Признаюсь, я болел за автомобиль без водителя.

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