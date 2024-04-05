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Кого признают виновным?

Кого признают виновным?

Автор:
05 апреля 2024 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Водитель китайского автомобиля Хавал Дарго решил, что он не тошнот и пошёл на обгон. Что из этого вышло - смотрите на видео. Остаётся открытым вопрос - был ли включен поворотник у автора видео и что там вообще со светофорами?
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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7k
satra Час назад
Зачем усложнять, причем тут светофор? Это другая ситуация.
После 24 секунды уже следующая ситуация.

Рег решил повернуть, не убедившись в безопасности маневра.
Тошнот, не тошнот - лирика, к делу не относящаяся.
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11k
Дмитрий 21 минуту назад
Надо смотреть регистратор на второй машине! Ситуация такая..... спорная. И да. Действительно, всякие обведения кружочком светофора, вообще ни при чём. Про перекрёсток , на котором стоят автомобили можно вообще забыть.
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40k
albedo 23 минуты назад
Если один напишет, что включил поворотник.
Второй что не включил.
И нет видеоматериалов.

Тогда обоюдка.
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Хавал скажет, что рег на включил поворотник (возможно ,это так и есть). Доказать нельзя, если хавал скажет, что регистратора у него нет.
Однако, что ему мешало просто затормозить? Может - превышение скорости?..
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2k
Duke_kir 42 минуты назад
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5k
Slv01 54 минуты назад
надо смотреть рег второго авто! если рег включил поворот после начала обгона, то рег виноват, если рег включил поворот, а второй начал обгон... второй и виноват
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Если не было касания то Хавал.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1324 поста (1342 в горячем)

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