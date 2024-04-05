Кого признают виновным?

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Водитель китайского автомобиля Хавал Дарго решил, что он не тошнот и пошёл на обгон. Что из этого вышло - смотрите на видео. Остаётся открытым вопрос - был ли включен поворотник у автора видео и что там вообще со светофорами?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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После 24 секунды уже следующая ситуация.
Рег решил повернуть, не убедившись в безопасности маневра.
Тошнот, не тошнот - лирика, к делу не относящаяся.
Второй что не включил.
И нет видеоматериалов.
Тогда обоюдка.
Однако, что ему мешало просто затормозить? Может - превышение скорости?..