Встретились на дороге "учитель" и "преподаватель"

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Видео из Башкирии. Один что-то забыл в левом ряду, попутно чуть не угробив Форд Фьюжн, а второй очень любит подставлять свою попу. Наконец-то они нашли друг-друга.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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