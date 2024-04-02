FISHKINET
Сообщество Аварии 7847 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Встретились на дороге "учитель" и "преподаватель"

Встретились на дороге "учитель" и "преподаватель"

Автор:
02 апреля 2024 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1002
1
1
Видео из Башкирии. Один что-то забыл в левом ряду, попутно чуть не угробив Форд Фьюжн, а второй очень любит подставлять свою попу. Наконец-то они нашли друг-друга.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ron 40 минут назад
самого интересного и нет ( продолжил ли свой путь преподаватель? что сказал учитель, когда вышел? что сказали доктор и полицейский? тут явно нужен второй сезон ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
Blink 10 минут назад
немного не понял откуда фольц вылез но наверное фора не дала обогнать, и он решил так проучить, на этом месте ставим минусы мне! Фольц зря начал учить его, т.к водятлы фур тупо не видят куда прут и как обгоняют! Случаи у меня, догоняю 2 машины 2 фуры, пытаюсь сделать двойной обгон т.к втречка оч далеко и я на легковой успею и разметка и знаки позволяет, НО У ВОДЯТЛА ФУРЫ другое мнение, я даю поворот и УЖЕ еду по встрече КОГДА ВОДЯТЕЛ просто подрезает меня РАВНЯЕТСЯ С ПЕРВОЙ ФУРОЙ И ТУПО ТВАРИНА ОБОГНАТЬ ЕЕ НЕ МОЖЕТ!!!!!!! (я то по своей уде еду и наблюдаю сие великолепие) По итогу водятел возвращается на свое место при этом не дав мне обогнать и еще подрезав, после пропуска встречки, я даю поворот и обгоняю 2 фуры И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ВОДЯТЕЛ ПРОСТО ЕДЕТ ЗА ПЕРВОЙ ФУРОЙ!!!!!! ААААА ЗАЧЕМ ОН ПЫТАЛСЯ ОБОГНАТЬ? он первый день за рулем 10-ти тонника? И такое просто постоянно, они тупо обогнать не могут а пыжаться! Го минусить! бедненькие водятлы фур!!!!! Защищайте их!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
BarOb Полчаса назад
Для таких ушлёпков отменили определение опасное вождение, теперь ему вряд-ли что-то можно предъявить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1308 постов (1327 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике
В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике
Небезынтересное развитие событий, однако
Небезынтересное развитие событий, однако
Набирающие популярность в сообществах
Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва стриптизом, но его не оценили
Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва стриптизом, но его не оценили
Ужасы СССР в британском сериале: "Джентльмен в Москве"... пожизненное заключение в "Метрополе"
Ужасы СССР в британском сериале: "Джентльмен в Москве"... пожизненное заключение в...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#аварии#Юмор#Прикол#кот#люди#удивительно#Индия#новости
#машина#автомир#ДТП#в мире#история#интересно#позитив#Автовсячина#истории#улыбнуло
#автомобили#забавно#авто аварии#факты#интересное#кино#СССР#красота#милота#война
Второй попытки у него уже не будет Второй попытки у него уже не будет Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП Катастрофа с автобусом без тормозов в Курске Катастрофа с автобусом без тормозов в Курске Неужели пристегнулись? Неужели пристегнулись? Заблокировал дорогу для скорой и настучал кулаками на уголовное дело Заблокировал дорогу для скорой и настучал кулаками на уголовное дело

На что жалуетесь?

Вернуться