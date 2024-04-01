Сколько килограммов денег в Венесуэле нужно привезти в автосалон для покупки нового автомобиля

Веселая страна — Венесуэла. И весёлые в ней деньги. Которые местное население не любит, не уважает, предпочитает ими не пользоваться. Используя американские доллары для любых расчётов, от самых мелких за бутылку воды до покупки автомобиля.
Венесуэльские боливары так активно печатают и в стране уже настолько много, что их уже в последние года национальную валюту многие предприниматели отказываются принимать в качестве оплаты.
А вот сегодня ты продашь бутылку рома за 20 миллионов боливаров, а завтра за эти деньги можно будет купить разве что бутылку воды: такая сильная в стране инфляция.
Правительством постоянно проводит «денежную реформу» и убирает нолики, вот только продолжает также неистово печатать деньги для покрытия бюджетных расходов. И нолики возвращаются с космической скоростью обратно.
К примеру, 2018 году в стране проводили большую деноминацию и убрали сразу 5 нулей, вернув в оборот давно забытые 1, 2, 5 и 20 боливаров. Так сказать, с чистого листа.
Но прошло всего три года, и в марте 2021-го российский Гознак (который печатает деньги для Венесуэлы) отгрузил Каракасу партию совершенно новых банкнот в 200 000, 500 000 и впервые в истории страны купюры 1 миллион боливаров.
И пока новые банкноты перевозили самолетом, распределяли по банковским учреждениям и запускали в обращение, инфляция успела сожрать и их, и правительство начало разработку номиналов уже в несколько миллионов на одну купюру.
У этого человека в руках, целых 3,5 миллиона боливаров. Вроде бы много, человек — миллионер. Вот только этих денег ему хватит только на маленькую пачку чипсов, ведь он держит всего 1 американский доллар!
То есть, венесуэльская банкнота в 1 миллион боливаров меньше 30 рублей!
Если же говорить о самых ходовых банкнотах в стране, то это 50 тысяч и 100 тысяч боливаров. Что равно примерно 1,5 и 3 рубля.
Так что если пользоваться местными деньгами, то за любой покупкой даже в продуктовый магазин нужно идти с рюкзаком или мешком денег.
Из-за такой сумасшедшей инфляции, буквально поедающей деньги в Венесуэле, местный фотограф даже сделал специальный проект, показывая, сколько денег нужно отдать за самые обыкновенные продукты: курицу, пачку риса, килограмм моркови, упаковку муки.
Получались внушительные пачки...
А теперь представьте, что нужно купить … машину!
Я специально посчитал, сколько килограммов денег придётся привезти покупателю в автосалон, если он решит сделать покупку за наличные и в национальной валюте.
К примеру, очень популярный в Каракасе внедорожник Mitsubishi Pajero (только он называется Montero, т.к. по-испански Pajero — очень неприличное слово) стоит 55 тысяч долларов.
Это 192,5 миллиарда боливаров или 192 500 купюр по 1 миллиону. Таким количеством банкнот можно выстелить третью часть футбольного поля!
Одна купюра весит чуть меньше 1 г. В итоге общий вес купюр составит 192,5 килограмма! И в рюкзаке, сумки или даже чемоданах на колесиках одному человеку такое количество денег принести просто невозможно.
Так что придется нанимать пикап или микроавтобус, чтобы привезти 8 больших клетчатых рыночных сумки или 16 коробок от бумаги для ксерокса. Ведь с собой будет 1925 пачек денег.
Если всю сумму в миллионных собрать не удастся, и купюры будут более мелкие, тогда придется в прямом смысле слова нанимать грузовик для перевозки денег в автосалон...
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Проблема с инфляцией решается элементарно: государственный банк, полный запрет на ростовщичество, выча денег под процент, государственная инфраструктура -- энергетика, транспорт, медицина, образование, жильё.
И тогда инфляция будет нулевой.
Инфляция это инструмент грабежа. И всегда инфляция это целенаправленное действия определённого круга лиц, контролирующих общественные ресурсы. Поэтому уровень инфляции это чисто политическое решение.