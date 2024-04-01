Сколько килограммов денег в Венесуэле нужно привезти в автосалон для покупки нового автомобиля

Венесуэльские боливары так активно печатают и в стране уже настолько много, что их уже в последние года национальную валюту многие предприниматели отказываются принимать в качестве оплаты.

А вот сегодня ты продашь бутылку рома за 20 миллионов боливаров, а завтра за эти деньги можно будет купить разве что бутылку воды: такая сильная в стране инфляция.

Правительством постоянно проводит «денежную реформу» и убирает нолики, вот только продолжает также неистово печатать деньги для покрытия бюджетных расходов. И нолики возвращаются с космической скоростью обратно.