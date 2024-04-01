Эпичное приземление мотоциклиста

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ДТП произошло в Парагвае 28 марта. Мотоциклист по непонятной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с пикапом. Приземление получилось очень эпичным. О здоровье мотоциклиста не сообщается.
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Хотя в целом к байкерам отношение крайне позитивное, к профессиональным байкерам ))