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Эпичное приземление мотоциклиста

Эпичное приземление мотоциклиста

Автор:
01 апреля 2024 09:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Парагвай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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ДТП произошло в Парагвае 28 марта. Мотоциклист по непонятной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с пикапом. Приземление получилось очень эпичным. О здоровье мотоциклиста не сообщается.
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Метки: Видео   ДТП   Парагвай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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2  комментария
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1k
surgy 40 минут назад
Байкеру нужно не в кузов приземляться, а в ямку и еще самозакапываться
Хотя в целом к байкерам отношение крайне позитивное, к профессиональным байкерам ))
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Сергей Викторович 15 минут назад
Теперь прямиков в лесок и закопать.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1302 поста (1320 в горячем)

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