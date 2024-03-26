30 странных вещей, которые автомеханики нашли во время ремонта

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С чем только не сталкиваются сотрудники автосервисов! На форуме Reddit есть целое сообщество, где автомеханики делятся странными, забавными, абсурдными, а порой и печальными находками в автомобилях во время ремонта. Взглянем на несколько самых ярких примеров.
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2. "Сегодня увидел "машину времени". Проехала 14484 км, а срок действия номера истек в 1983 году
6. "Это уже третий автомобиль, который мы эвакуируем в течение недели из-за того, что он не заводится после заправки на местной АЗС. В их топливе около 96% воды"
15. "Владельцы буксировали это авто за своим домом на колесах. Только проехав много км, они поняли, откуда идёт ужасный шум.."
18. "Представляю вам медузу. Это спущенное колесо от прицепа, которое проехало довольно большое расстояние"
24. Кто-то наклеил, чтобы не забывать, где "Стоп". С этими людьми мы ездим на дорогах каждый день
Источник: — переведено специально для fishki.net
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