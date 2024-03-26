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30 странных вещей, которые автомеханики нашли во время ремонта

30 странных вещей, которые автомеханики нашли во время ремонта

Автор:
26 марта 2024 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Разное   авто   автомеханик   автомеханики   автомобили   машина   машины   подборка   ремонт авто   
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С чем только не сталкиваются сотрудники автосервисов! На форуме Reddit есть целое сообщество, где автомеханики делятся странными, забавными, абсурдными, а порой и печальными находками в автомобилях во время ремонта. Взглянем на несколько самых ярких примеров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   авто   автомеханик   автомеханики   автомобили   машина   машины   подборка   ремонт авто   
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2  комментария
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54k
Aleksandr Час назад
с последним всё очевидно-кто-то ездил пострелять из пневматики
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5k
Elen Elen 40 минут назад
На предпоследнем - работа бобра.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1639 постов (1582 в горячем)

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