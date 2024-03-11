Без ДТП, но с уголовным делом

Трое жителей Владивостока устроили дрифт в самом центре города. Из-за опасной езды чуть не произошло несколько ДТП. Кадрами заинтересовались в полиции, следственном комитете и прокуратуре. Итог: два из трёх гонщиков найдены, получили штрафы и уголовные дела, по которым грозит до 7 лет лишения свободы. Третьего гонщика ищут.



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