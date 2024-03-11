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Без ДТП, но с уголовным делом

Без ДТП, но с уголовным делом

Автор:
11 марта 2024 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ПДД   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   дрифт   машина   
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Трое жителей Владивостока устроили дрифт в самом центре города. Из-за опасной езды чуть не произошло несколько ДТП. Кадрами заинтересовались в полиции, следственном комитете и прокуратуре. Итог: два из трёх гонщиков найдены, получили штрафы и уголовные дела, по которым грозит до 7 лет лишения свободы. Третьего гонщика ищут.

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Метки: Видео   ДТП   ПДД   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   дрифт   машина   
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6  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
А за что уголовные дела? Интереса ради.
Я конечно не против. Но вот на ум не приходит.
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1k
pka2004 10 минут назад
Три ведра с дeбилaми внутри
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78k
Viktor Час назад
И правильно, у нас дрифт запретили на законодательном уровне, прибавив к ним езду на заднем колесе у драндулетчиков!
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