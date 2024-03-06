Полиция нашла украденный в 1995 году Ferrari гонщика "Формулы-1"

В 1995 году Ferrari F512M угнали с парковки отеля в Имоле. Воры не испугались владельца, стоящего неподалёку от спорткара.

Герхард Бергер, который в итоге занял третье место на Гран-при Сан-Марино, погнался за преступниками на Volkswagen Golf своего друга, но безрезультатно.