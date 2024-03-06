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Полиция нашла украденный в 1995 году Ferrari гонщика "Формулы-1"

Полиция нашла украденный в 1995 году Ferrari гонщика "Формулы-1"

Автор:
06 марта 2024 09:26
Сообщество : Автомир
Метки: ferrari f512m   Герхард Бергер   авто   полиция   угон   формула 1   
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Найден красный Ferrari F512M Testarossa, похищенный у Герхарда Бергера после Гран-при Сан-Марино почти 30 лет назад. В январе итальянский автопроизводитель сообщил британской полиции, что проверка Ferrari, находящегося в процессе продажи американскому покупателю через британского брокера, показала, что автомобиль краденый.

Сотрудники отдела по борьбе с угонами вскоре выяснили, что этот спорткар принадлежит австрийскому пилоту автогонок Бергеру. Автомобиль, способный разгоняться до 315 км/ч, всё это время находился в Японии, пока в конце прошлого года его не переправили в Великобританию.

Полицейские изъяли автомобиль стоимостью 444 000 долларов (более 40,4 млн рублей), прежде чем его успели продать и передать американскому покупателю.

В 1995 году Ferrari F512M угнали с парковки отеля в Имоле. Воры не испугались владельца, стоящего неподалёку от спорткара.

Герхард Бергер, который в итоге занял третье место на Гран-при Сан-Марино, погнался за преступниками на Volkswagen Golf своего друга, но безрезультатно.

Примерно в то же время у напарника Бергера по команде Жана Алези похитили серебристый Ferrari 355. Этот автомобиль так и не был найден.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ferrari f512m   Герхард Бергер   авто   полиция   угон   формула 1   
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1  комментарий
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livaneth 2 часа назад
Тогда, 30 лет назад воры получили своё, заказчик кражи своё, а Бергер получил страховку (или не получил). Тепрь финансовые потери в 440.000$ лягут на совсем других людей. Справедливость - она такая.
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