Полиция нашла украденный в 1995 году Ferrari гонщика "Формулы-1"

Найден красный Ferrari F512M Testarossa, похищенный у Герхарда Бергера после Гран-при Сан-Марино почти 30 лет назад. В январе итальянский автопроизводитель сообщил британской полиции, что проверка Ferrari, находящегося в процессе продажи американскому покупателю через британского брокера, показала, что автомобиль краденый.
Сотрудники отдела по борьбе с угонами вскоре выяснили, что этот спорткар принадлежит австрийскому пилоту автогонок Бергеру. Автомобиль, способный разгоняться до 315 км/ч, всё это время находился в Японии, пока в конце прошлого года его не переправили в Великобританию.
Полицейские изъяли автомобиль стоимостью 444 000 долларов (более 40,4 млн рублей), прежде чем его успели продать и передать американскому покупателю.
В 1995 году Ferrari F512M угнали с парковки отеля в Имоле. Воры не испугались владельца, стоящего неподалёку от спорткара.
Герхард Бергер, который в итоге занял третье место на Гран-при Сан-Марино, погнался за преступниками на Volkswagen Golf своего друга, но безрезультатно.
Примерно в то же время у напарника Бергера по команде Жана Алези похитили серебристый Ferrari 355. Этот автомобиль так и не был найден.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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