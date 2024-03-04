МКАД и опять недолгая "стоянка"

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Ночью ещё можно списать на недостаточную освещённость или усталость, но днём то на оживлённой дороге как не заметить стоящий автомобиль? В итоге перекрыли весь МКАД. Данных о пострадавших пока нет.
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Метки: Видео ДТП Дептранс МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Думаю, что таксисту в крайнем правом очень повезло. Мог бы внепланово переместится на дублер.