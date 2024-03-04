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МКАД и опять недолгая "стоянка"

МКАД и опять недолгая "стоянка"

Автор:
04 марта 2024 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1814
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Ночью ещё можно списать на недостаточную освещённость или усталость, но днём то на оживлённой дороге как не заметить стоящий автомобиль? В итоге перекрыли весь МКАД. Данных о пострадавших пока нет.
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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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78k
Viktor 47 минут назад
И опять этот долбанный "Дептранс"!
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497
А П 18 минут назад
кажись видео от дептранса Москвы?
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7k
Marlboro 22 минуты назад
А все потому что вот так сидят втыкают в телефон, вместо того, чтобы смотреть на дорогу.
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5k
Отвратительный Мужик 23 минуты назад
МКАД и опять тупой питарас без мозгов и недолгая стоянка.
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6k
satra 50 минут назад
"А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?"
Думаю, что таксисту в крайнем правом очень повезло. Мог бы внепланово переместится на дублер.
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1k
Darki Час назад
Дураков на Руси на сто лет вперёд припасено(пословица))))
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