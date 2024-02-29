Миниатюрная копия трассы "Формулы-1"

Модель в масштабе 1:87 сделана при поддержке Porsсhe, которая предоставила 3D-модель города и документацию по болидам (чтобы создателей миниатюр не засудили другие команды - все машины в модели от "Порше").

Максимальная скорость машин на круге может достигать 85 сантиметров в секунду (соответствует реальной 266 км/ч). Болиды двигаются по трассе на магнитах (как в советской игре "За рулем") - и могут кататься как автономно, так управляться (можно устроить реальную гонку).

За год создателям модели поступили 3 предложения "продать модель после экспонирования" или просто "продать прямо сейчас" — два от "анонимных представителей шейхов" и одно от российского бизнесмена, решившего сделать такой подарок своему 13-летнему сыну и его друзьям. Естественно, всем было отказано.

По просьбе зрителей и посетителей создатели моделей добавляют милые мелочи - например, топлес-девушек с пивом в руках на яхте или мужчину в халате, смотрящего на гонку с балкона отеля.