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Путешествие гонщика Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на боевой машине Формулы-1

Путешествие гонщика Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на боевой машине Формулы-1 (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 14:50
Метки: Red Bull   авто   автомир   автомобили   автоспорт   видео   гоночный болид   формула 1   
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От штрафов в Нью-Йорке до аллигатора на пути во Флориду: Серхио «Чеко» Перес пережил множество приключений на пути к гоночной трассе, на которой Майами дебютирует в этом сезоне Формулы-1.

Источник:

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5  комментариев
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356
HalloFreeSpace 2 часа назад
Отличное видео , все в стиле RB
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9k
wild cat 58 минут назад
на одном баке доехал? :)
пытаются поднять упавшую ниже пола популярность гиперполиткорректной, и беспощадной, в своей абсурдности, некогда реально фановой, серии f1?
идите к чиОрту!
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2k
Pill 58 минут назад
Шикарный ролик, Концовка - жара!!!
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11k
Sergey Час назад
Дороги в Нью-Йорке - говно.
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300
Просто прохожий Sergey Полчаса назад
Они в мире везде говно и примерно одинаковы, просто на постсоветском пространстве у либерастни принять считать что там всё идеально.
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