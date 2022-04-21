Путешествие гонщика Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на боевой машине Формулы-1

...Я считаю Майами идеальным местом для Формулы-1 – интересный город, в котором ощущаешь его энергию. Трасса тоже выглядит потрясающей, так что я с нетерпением жду встречи с болельщиками. На этапе в Остине я всегда чувствую себя, как дома – думаю, и в Майами будет то же самое».