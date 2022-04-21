Путешествие гонщика Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на боевой машине Формулы-1

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От штрафов в Нью-Йорке до аллигатора на пути во Флориду: Серхио «Чеко» Перес пережил множество приключений на пути к гоночной трассе, на которой Майами дебютирует в этом сезоне Формулы-1.
Red Bull Racing известна своими запоминающимися рекламными роликами. За несколько недель до первого в истории Гран При Майами команда представила полноценный мини-фильм о том, как Серхио Перес совершил дорожное путешествие из Нью-Йорка в Майами за рулём… машины Формулы-1.
Серхио проехал по городским улицам «Большого яблока», преодолел заболоченную территорию Эверглейдс и закончил путешествие на Hard Rock Stadium, вокруг которого и проложена трасса Формулы-1.
Серхио Перес: «Я получил удовольствие от своего первого дорожного путешествия с Red Bull. Помню, как несколько лет назад Даниэль Риккардо проехал по мосту «Золотые ворота» за рулём машины Формулы-1, но я никогда не думал, что сам поучаствую в чём-то подобном...
...Я считаю Майами идеальным местом для Формулы-1 – интересный город, в котором ощущаешь его энергию. Трасса тоже выглядит потрясающей, так что я с нетерпением жду встречи с болельщиками. На этапе в Остине я всегда чувствую себя, как дома – думаю, и в Майами будет то же самое».
Источник:
АНТИФИШКИ
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