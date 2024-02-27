FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12571 пост • 850 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Штрафы с камер фотофиксации нарушений достигли рекорда за пять лет

Штрафы с камер фотофиксации нарушений достигли рекорда за пять лет

Автор:
27 февраля 2024 12:36
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
1276
1
В 2023 году сумма штрафов за нарушение ПДД, вынесенных с помощью комплексов фотовидеофиксации, составила 140,9 миллиарда рублей. Это рекордное значение за последние пять лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
97k
7guest 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slawa49 57 минут назад
НЕ НАРУШАЙ! и пох на камеры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slawa49 58 минут назад
я за последнии 3 года, получил 2 штрафа, один за превышение (виноват, разогнался, оплатил) второй за якобы парковку в неположенном месте. Встал на парковке для инвалидов, без знака инвалид. Оспорил в суде! штраф отменен судом. так как знак инвалид на авто сейчас не обязателен, авто должно быть зарегистрировано как транспорт управляемый инвалидом через сайт госуслуг! если авто там не зарегестрирован то желтый знак на стекле не действует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
893
ssl Час назад
Это бизнес а не про безопасность.
По дороге на дачу у нас 100500 камер и знаки дорожные которые меняются каждые 100 метров с 30 до 90 - это как калейдоскоп и квест а не поездка. Дмитровское направление.
Если кто-то считает что это имеет отношение к "ездите по правилам и все ок будет"- нет!
Это не про это, поверьте. Всю дорогу когда вы только и пытаетесь думать про скорость и знаки и камеры, это еще больше отвлекает от безопасности.

Недавно штраф 5к пришел за то что я оплатила парковку номер которой на противоположной стороне, а на этой стороне - другой. Парковку я оплатила. Деньги не вернули. Штраф оплатила

Другой штраф- 5к в в системе не указалась последяя цифра номера (случайно) при продлении парковки , деньги списали, было написано - парковка оплачена. там все ок. Но пришел штраф
Я показывала все данные и что это ошибка системы и вот квитанции и вот та же самая авто- ответили - нет.
Оплачивайте.

Скажите мне - где это про безопасность??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 2 часа назад
Из недавнего. Прилетел мне штраф в 3000 рублей за парковку в неположенном месте. Начинаю соображать, не помню, дожидаюсь фотографию и охреневаю.
На оборудованной парковке, с угла, отделяется 15 метров, рисуется желтая разметка, вешается знак и камера. И вуаля, парковка из бесплатной превращается в платную. Никакой необходимости там освобождать несчастные 15 метров нет, просто сбор денег.
А чтоб внимательных было поменьше, снег там не убирают и разметку не видно, а знак загораживают грузовиком.
И пусть хоть один человек мне пояснит, какое отношение это имеет к порядку и безопасности.
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv,sta&ll=37.587504,55.899381&panorama[direction]=291.668292,-2.957501&panorama[full]=true&panorama[point]=37.587754,55.899485&panorama[span]=102.945200,52.793851&utm_source=main_stripe_big&z=17.77https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv,sta&ll=37.587504,55.899381&panorama[direction]=291.668292,-2.957501&panorama[full]=true&panorama[point]=37.587754,55.899485&panorama[span]=102.945200,52.793851&utm_source=main_stripe_big&z=17.77
как видно из панорамы, знак с 15 метрами стоит в стороне и парковка не чищена вообще. то есть разметку тоже не видно. и минимум 2 машины с панорамы тоже получили по 3000 р.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур 2 часа назад
То есть, речь идёт только о доходах. Безопасность неважна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич 3 часа назад
Золотое дно! И ведь находятся недоумки, которые даже в утыканной камерами Москве нарушают скоростной режим!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Roman 3 часа назад
Вокруг меня водители охренели в край от безнаказанности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25359



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Котёнок стал звездой совещания в Турции
Котёнок стал звездой совещания в Турции
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты
"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные...
Набирающие популярность в сообществах
Старые фото около станций метро Москвы (жёлтая ветка)
Старые фото около станций метро Москвы (жёлтая ветка)
Намешалось
Намешалось
Искусственный интеллект в действии
Искусственный интеллект в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#машина#интересно#ДТП#кино#Автовсячина#Китай#фильм#интересное
#Юмор#автомобили#позитив#факты#люди#забавно#Россия#природа#полиция#нападение
#фото#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#милота#дети#история#Реакция#улыбнуло
Искусственный интеллект в действии Искусственный интеллект в действии 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре Белорус, купивший Tesla Cybertruck поделился своими впечатлениями от автомобиля Белорус, купивший Tesla Cybertruck поделился своими впечатлениями от автомобиля Игрушечные автомобили Lamborghini по цене новой Lada Vesta Игрушечные автомобили Lamborghini по цене новой Lada Vesta Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну Mercedes-Benz 600 Pullman, которым владел Джон Ленон выставили на продажу Mercedes-Benz 600 Pullman, которым владел Джон Ленон выставили на продажу

На что жалуетесь?

Вернуться