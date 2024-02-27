Штрафы с камер фотофиксации нарушений достигли рекорда за пять лет

В прошлом году с помощью данных с дорожных камер было вынесено 220,9 миллиона постановлений. По состоянию на конец года из 140,9 миллиарда рублей нарушители оплатили почти 76,5 миллиарда. Для сравнения, в 2022 году по камерам вынесли постановлений на 112,9 миллиарда, в 2021-м — на 104,1 миллиарда, в 2020-м — на 94,2 миллиарда, в 2019-м — на 82,8 миллиарда рублей.



Всего в 2023 году за нарушение правил дорожного движения россиянам назначили 237,6 миллиона штрафов — на 36,4 миллиона больше, чем годом ранее. Общая сумма штрафов — 170,2 миллиарда рублей. Из них на Москву пришлось 41,5 миллиона постановлений на 31,7 миллиарда рублей, на Московскую область — 39,9 миллиона постановлений на 24,4 миллиарда рублей.



Ранее сообщалось, что за 2023 год парк дорожных камер в России увеличился на 8,4% — до 29,2 тысячи штук. В то же время число вынесенных с их помощью штрафов выросло на 20,4% — до 220,9 миллиона.