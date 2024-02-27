Штрафы с камер фотофиксации нарушений достигли рекорда за пять лет

1276
1
В 2023 году сумма штрафов за нарушение ПДД, вынесенных с помощью комплексов фотовидеофиксации, составила 140,9 миллиарда рублей. Это рекордное значение за последние пять лет.
В прошлом году с помощью данных с дорожных камер было вынесено 220,9 миллиона постановлений. По состоянию на конец года из 140,9 миллиарда рублей нарушители оплатили почти 76,5 миллиарда. Для сравнения, в 2022 году по камерам вынесли постановлений на 112,9 миллиарда, в 2021-м — на 104,1 миллиарда, в 2020-м — на 94,2 миллиарда, в 2019-м — на 82,8 миллиарда рублей.
Всего в 2023 году за нарушение правил дорожного движения россиянам назначили 237,6 миллиона штрафов — на 36,4 миллиона больше, чем годом ранее. Общая сумма штрафов — 170,2 миллиарда рублей. Из них на Москву пришлось 41,5 миллиона постановлений на 31,7 миллиарда рублей, на Московскую область — 39,9 миллиона постановлений на 24,4 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что за 2023 год парк дорожных камер в России увеличился на 8,4% — до 29,2 тысячи штук. В то же время число вынесенных с их помощью штрафов выросло на 20,4% — до 220,9 миллиона.
Всего в 2023 году за нарушение правил дорожного движения россиянам назначили 237,6 миллиона штрафов — на 36,4 миллиона больше, чем годом ранее. Общая сумма штрафов — 170,2 миллиарда рублей. Из них на Москву пришлось 41,5 миллиона постановлений на 31,7 миллиарда рублей, на Московскую область — 39,9 миллиона постановлений на 24,4 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что за 2023 год парк дорожных камер в России увеличился на 8,4% — до 29,2 тысячи штук. В то же время число вынесенных с их помощью штрафов выросло на 20,4% — до 220,9 миллиона.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ford Super Duty превратили в военный броневик для дорог общего пользования
- Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну
- Игрушечные автомобили Lamborghini по цене новой Lada Vesta
- 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре
- Mercedes-Benz 600 Pullman, которым владел Джон Ленон выставили на продажу
Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон камера машина штраф
Новости партнёров
реклама
По дороге на дачу у нас 100500 камер и знаки дорожные которые меняются каждые 100 метров с 30 до 90 - это как калейдоскоп и квест а не поездка. Дмитровское направление.
Если кто-то считает что это имеет отношение к "ездите по правилам и все ок будет"- нет!
Это не про это, поверьте. Всю дорогу когда вы только и пытаетесь думать про скорость и знаки и камеры, это еще больше отвлекает от безопасности.
Недавно штраф 5к пришел за то что я оплатила парковку номер которой на противоположной стороне, а на этой стороне - другой. Парковку я оплатила. Деньги не вернули. Штраф оплатила
Другой штраф- 5к в в системе не указалась последяя цифра номера (случайно) при продлении парковки , деньги списали, было написано - парковка оплачена. там все ок. Но пришел штраф
Я показывала все данные и что это ошибка системы и вот квитанции и вот та же самая авто- ответили - нет.
Оплачивайте.
Скажите мне - где это про безопасность??
На оборудованной парковке, с угла, отделяется 15 метров, рисуется желтая разметка, вешается знак и камера. И вуаля, парковка из бесплатной превращается в платную. Никакой необходимости там освобождать несчастные 15 метров нет, просто сбор денег.
А чтоб внимательных было поменьше, снег там не убирают и разметку не видно, а знак загораживают грузовиком.
И пусть хоть один человек мне пояснит, какое отношение это имеет к порядку и безопасности.
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv,sta&ll=37.587504,55.899381&panorama[direction]=291.668292,-2.957501&panorama[full]=true&panorama[point]=37.587754,55.899485&panorama[span]=102.945200,52.793851&utm_source=main_stripe_big&z=17.77https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv,sta&ll=37.587504,55.899381&panorama[direction]=291.668292,-2.957501&panorama[full]=true&panorama[point]=37.587754,55.899485&panorama[span]=102.945200,52.793851&utm_source=main_stripe_big&z=17.77
как видно из панорамы, знак с 15 метрами стоит в стороне и парковка не чищена вообще. то есть разметку тоже не видно. и минимум 2 машины с панорамы тоже получили по 3000 р.