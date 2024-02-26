Пешеходу очень повезло

24 февраля в Петрозаводске у дома №37 на Первомайском проспекте столкнулись два автомобиля. Водитель на автомобиле Шевроле Лачетти остановился на перекрёстке, чтобы пропустить пешехода, а этот момент сзади на полной скорости в него влетел автомобиль ВАЗ 2114. К счастью женщина-пешеход уже успела перейти дорогу, машина её не задела. Прибывшие пожарные отключили аккумулятор отечественного автомобиля и оказали помощь одному пострадавшему.

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