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Пешеходу очень повезло

Пешеходу очень повезло

Автор:
26 февраля 2024 10:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   слепой   
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24 февраля в Петрозаводске у дома №37 на Первомайском проспекте столкнулись два автомобиля. Водитель на автомобиле Шевроле Лачетти остановился на перекрёстке, чтобы пропустить пешехода, а этот момент сзади на полной скорости в него влетел автомобиль ВАЗ 2114. К счастью женщина-пешеход уже успела перейти дорогу, машина её не задела. Прибывшие пожарные отключили аккумулятор отечественного автомобиля и оказали помощь одному пострадавшему.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   слепой   
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4  комментария
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Жирный бот 5 часов назад
классика.. мне так 2 раза зад авто разбивали) Пропускаешь пешехода, а тебе сзади влетают..
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381
cmacy 2 часа назад
Мой знакомый скорую пропустил. остался без машины - восстановлению не подлежит
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Дальнобой

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