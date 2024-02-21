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Без ДТП, но с наказанием

Без ДТП, но с наказанием

Автор:
21 февраля 2024 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   ПАЗ   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   без ДТП   машина   полиция   штраф   
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В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ГИБДД Кузбаса было выявлено событие, связанное с нарушением ПДД. Полицейские привлекли к ответственности водителя автобуса ПАЗ, создавшего аварийную ситуацию на дороге.
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Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   ПАЗ   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   без ДТП   машина   полиция   штраф   
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7  комментариев
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1k
Alexandr Полчаса назад
Долба.б водитель, по такой дороге сотню жать и знать что тормозов нет. Впрочем он там не один такой.
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60k
dima423 7 минут назад
А наказание то кому и где? Вообще рег сам виноват, все было видно все читалось, мог перестроиться левее и проехать спокойно, пог слегка притормозить без проблем... короче сам епанько)
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2k
ОТДЕЛ К 14 минут назад
Какие 1000 рублей? Хватит и 500 лайков под зад!
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649
Александр Богомолов 18 минут назад
Я при проезде съездов (заездов) с мостов, эстакад всегда стараюсь занять левую полосу. Ну их всех на фиг. И мне спокойней и им проще.
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12k
Б.Касторский 50 минут назад
Конечно водитель автобуса редкостное мудло. Но я все равно не могу понять, а зачем кричать у себя же в машине и в итоге виновник ничего не слышит, но крик, мат.
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