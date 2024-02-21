Без ДТП, но с наказанием

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В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ГИБДД Кузбаса было выявлено событие, связанное с нарушением ПДД. Полицейские привлекли к ответственности водителя автобуса ПАЗ, создавшего аварийную ситуацию на дороге.
На съемках видно, как водитель, управляя пассажирским транспортом, совершил выезд со второстепенной дороги на главную, не убедившись в безопасности маневра, не уступив при этом дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, и спровоцировал своими действиями аварийную ситуацию.
Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" провели проверку по данному сигналу и установили водителя автобуса. В отношении него полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ "Нарушение правил проезда перекрестков". В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей".
Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" провели проверку по данному сигналу и установили водителя автобуса. В отношении него полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ "Нарушение правил проезда перекрестков". В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей".
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