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Перестроение не глядя и без поворотников

Перестроение не глядя и без поворотников

Автор:
21 февраля 2024 09:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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На улице Ипподромской в Новосибирске женщина на внедорожнике Мицубиши Паджеро при перестроении столкнулась с ГАЗелью, которую от удара отбросило на Субару Форестер. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора двигавшегося следом автомобиля.

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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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60k
dima423 39 минут назад
Автор ну причем тут перестроение без поворотников? Тут паджеро проепал дистанцию и уходил влево от дтп, резанул газель, а газель резанула субарика... все это цепочка одного дтп, а никакое не перестроение)
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9k
vasilykopkov 20 секунд назад
Праворукий Паджеро уходил от столкновения "в зад".
Газель у него в мёртвой зоне была, в дополнительное зеркало на крыле он её увидел бы, жаль, что им мало кто пользуется.
PS Лучше бы дал по тормозам, убыток был бы меньше.
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118k
Z_Павел Юрьевич_V 4 минуты назад
Телефонистка прощелкала дистанцию и решила покрутить рулём на все деньги!
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