Перестроение не глядя и без поворотников

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На улице Ипподромской в Новосибирске женщина на внедорожнике Мицубиши Паджеро при перестроении столкнулась с ГАЗелью, которую от удара отбросило на Субару Форестер. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора двигавшегося следом автомобиля.
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Газель у него в мёртвой зоне была, в дополнительное зеркало на крыле он её увидел бы, жаль, что им мало кто пользуется.
PS Лучше бы дал по тормозам, убыток был бы меньше.