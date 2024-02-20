Хорошо, что в забор, а не в людей

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В Омске пьянь на Хюндае, удирая от патрульного автомобиля ДПС, не справилась с управлением и врезалась в бетонный забор. 46-летний водитель был задержан. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина пьянь
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Смотрю, он минус поставил...
)))