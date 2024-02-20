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Хорошо, что в забор, а не в людей

Хорошо, что в забор, а не в людей

Автор:
20 февраля 2024 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пьянь   
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В Омске пьянь на Хюндае, удирая от патрульного автомобиля ДПС, не справилась с управлением и врезалась в бетонный забор. 46-летний водитель был задержан. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пьянь   
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4  комментария
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15k
ron 37 минут назад
Чувака уже отпустили что ли?
Смотрю, он минус поставил...
)))
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8k
Станислав Полчаса назад
Почему ДПС-ник один??? Я был уверен что дежурство в паре всегда проходит. Не стремно?
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58
Голован Щекн Станислав 11 минут назад
абсолютно в точку, учитывая текущие реалии жизни необходимо минимум два, я бы добавил третьего из какого ни будь ОМОНА с хорошим вооружением для особых случаев
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Жаль не сдох
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