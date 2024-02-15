Кое-где снега уже нет и начинают появляться они...

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10-летний спортсмен по случаю отличной погоды в Сочи решил открыть сезон самокатов, но после встречи с Лексусом на время его закрыл и теперь восстанавливается в больнице.
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Метки: Видео ДТП Сочи аварии авто авто аварии автомир автомобили машина самокат
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