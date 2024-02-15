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Кое-где снега уже нет и начинают появляться они...

Кое-где снега уже нет и начинают появляться они...

Автор:
15 февраля 2024 10:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Сочи   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   самокат   
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10-летний спортсмен по случаю отличной погоды в Сочи решил открыть сезон самокатов, но после встречи с Лексусом на время его закрыл и теперь восстанавливается в больнице.
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Метки: Видео   ДТП   Сочи   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   самокат   
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6  комментариев
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20k
Shtoppi Час назад
самокатычники как говно - появляются когда сходит снежный покров.
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11k
kaboza 21 минуту назад
Сбитого оленя вроде как кантовать не надо.
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1
Миша 37 минут назад
"Кое-где снега уже нет " - глупый заголовок для Сочи. Там его и не было..
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1k
Angelpro 59 минут назад
Мальчишке еще повезло, что по касательной так сказать, не дай Бог поперек бы выехал, отдирали бы от асфальта.
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