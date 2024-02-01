Без ДТП. Очередная "у тебя помеха справа"

1520
1
1
Видео из Саранска. "Потерпевший" пытается объяснить автору видео свои правила дорожного движения.
Звук обязателен!
Ссылки по теме:
- Умная электроника ему не помогла
- Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей
- Взорвалось колесо?
- Погоня со стрельбой за мамкиным гонщиком
- Жуткое столкновение Камаза и Туарега
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили без ДТП идиот машина
Новости партнёров
реклама
тут даже близко знаниями теории не пахнет