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Без ДТП. Очередная "у тебя помеха справа"

Без ДТП. Очередная "у тебя помеха справа"

Автор:
01 февраля 2024 09:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   
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Видео из Саранска. "Потерпевший" пытается объяснить автору видео свои правила дорожного движения.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   
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10  комментариев
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2k
Жирный бот 52 минуты назад
это пугает, что такие ездят по дорогам.. Делаешь маневр перестроения, пропускаешь всех.. Это только при обоюдном перестроении, прав тот кто справа, но тут обоюдного перестроения и близко не было
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1k
Александр 52 секунды назад
По их логике - включил левый поворот и едь - не думай)), думаю кресло водителя надо вправо развернуть, там оказывается всё основное и главное.
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23k
BiZ Минуту назад
да больше половины читать не умеют и соображать. математику наьуй послали в школе, трудно было текст воспринимать. и вырастают такие овощи.
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4k
SmartCat101 17 минут назад
кто таким права выдает?
тут даже близко знаниями теории не пахнет
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1k
Лимонадный Джо 23 минуты назад
Надо что-то делать перед тем, как принимать на учёбу кандидатов на получение прав. Очень много людей, которым руль доверять категорически запрещено.
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31
wikip 48 минут назад
А что насчет приоритетов?
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4k
Илья 49 минут назад
Это сектанты церкви "Помехи справа" .
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14k
..: Атеист :.. Час назад
и сколько же таких идиётов еще за рулем.. емаё
помеха справа.. ага, мля. когда будет падать с моста скажет "ты че, у тебя помеха сверху, че не пропустил". :)
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