Повернуть с левого ряда направо? почему бы и нет!

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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Нет, ща я его во пацански - ВЖУХ!.. и часа четыре стоим, ждем гайцов...
Уже никто, никуда не спешит.
Вот то, что поворачивающий поворотник не включил - косяк.
ПДД. 9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1 , 5.15.2 , 5.15.7 , 5.15.8 , а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.