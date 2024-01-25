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Повернуть с левого ряда направо? почему бы и нет!

Повернуть с левого ряда направо? почему бы и нет!

Автор:
25 января 2024 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1584
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Видео из Самары. Прямо какой-то стиль БМВ получается.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Зачем на опережение пошел? Погодный условия - швах! Впереди какая-то йухня творится, машина тормозит... может там какой дебил на дорогу выпал...
Нет, ща я его во пацански - ВЖУХ!.. и часа четыре стоим, ждем гайцов...
Уже никто, никуда не спешит.
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2k
Никита Сергеевич 16 минут назад
А рег какого хрена справа начал ускоряться?! Тот поворотник влево не включал. В общем, тут оба, в большей или меньшей степени, бараны.
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738
Андрей Граф 24 минуты назад
е.б.л.а.н
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4k
Еркен Час назад
Так большинство с кольца и выезжают с левого ряда направо, это же классика )))
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2k
Провокатор 2 часа назад
Чисто из любопытства, а как автор определил что там двух рядное движение?
Вот то, что поворачивающий поворотник не включил - косяк.
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5k
ЛеонидТерехов 2 часа назад
При чем тут стиль БМВ .. это стиль головного мозга водятла .. и такие сидят в разных машинах а не только в БМВ!
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
У нас во Владивостоке так процентов 70 ездят
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