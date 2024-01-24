Видимость ноль - иду на обгон!

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В Удмуртии на автодороге Воткинск—Чайковский водитель Волги решил пойти на обгон в условиях почти нулевой видимости и столкнулся со встречным автомобилем. Происшествие попало в объектив видеорегистратора попутной машины.
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