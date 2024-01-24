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Видимость ноль - иду на обгон!

Видимость ноль - иду на обгон!

Автор:
24 января 2024 10:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   лобовое столкновение   машина   обгон   
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В Удмуртии на автодороге Воткинск—Чайковский водитель Волги решил пойти на обгон в условиях почти нулевой видимости и столкнулся со встречным автомобилем. Происшествие попало в объектив видеорегистратора попутной машины.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   лобовое столкновение   машина   обгон   
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4  комментария
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3k
Илья 2 часа назад
В Волге скорее всего труп . Считайте это был суицид
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−13
Ли Харви Освальд 43 минуты назад
У водилы Волги шапка на глаза съехала
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61k
Олег 45 минут назад
успел!
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3k
Максим Макашев 59 минут назад
Баржа в своём репертуаре
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