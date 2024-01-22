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Гибриды Li Auto превращаются в кирпич после ДТП или разряде аккумулятора

Гибриды Li Auto превращаются в кирпич после ДТП или разряде аккумулятора

Автор:
22 января 2024 14:51
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   ли   машина   электромобиль   
2852
1
Клиенты машин молодой китайской марки столкнулись с непредвиденными проблемами после аварии на дороге и даже разряде аккумулятора.

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   ли   машина   электромобиль   
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14  комментариев
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50k
Элек Мек 2 часа назад
Всё нормально,китайцы потренируются на Россиянах,а там и научатся машины делать.
Кстати,китайцы что торгуют в Садоводе и тяк Москва сами на авто родного автопрома не ездят.
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20k
anpetrof Полчаса назад
Вот если бы была машина типа Оки или Матиза на аккумуляторах, то я бы купил тысяч за 100, чтобы летом на даче по магазинам ездить. А на большее электромобили не годятся.
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91
Андрей Полчаса назад
То ли дело старый добрый карбюратор. Дунул, плюнул, 20 л на 100 км, но с рыбалки уехал. А уж дома сосед по гаражу разобраться поможет.
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3k
Кирилл 51 минуту назад
версию adb на 4pda обновить надо)))
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16k
куджо Час назад
И только владельцы Тесла после дтп и в мороз гоняют как всегда?
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8k
vasilykopkov Час назад
6-10 лямов - это прям почти люксовая машина.
Мда, отстал я от жизни, впервые слышу про это бренд, хотя уже около десятка разных китайцев знаю...
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166
Кенни Маккормик vasilykopkov 20 минут назад
отстали от цен, люксовая машина это 15-40 лямов уже, если в рублях и в России.
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6k
livaneth Час назад
Это не баг, это фича.
Если машина побывала в такой аварии, что аж подушки выстрелили, то пусть она лучше постоит, пока сертифицированное СТО не убедится, что её нормально починили, и на ней можно ездить.
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7k
alex Час назад
давай ещё
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15k
Antique computer 2 часа назад
"Гибриды Li Auto превращаются в кирпич после ДТП или разряде аккумулятора"

не, ну кто бы мог подумать!
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