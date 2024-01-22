"Гибриды Li Auto превращаются в кирпич после ДТП или разряде аккумулятора"

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Клиенты машин молодой китайской марки столкнулись с непредвиденными проблемами после аварии на дороге и даже разряде аккумулятора.
Российские владельцы китайских гибридных автомобилей Li Auto жалуются на полную блокировку электронных систем автомобиля после ДТП при срабатывании подушек безопасности или же полной разрядке 12-вольтового аккумулятора. Машина превращается в «кирпич»: даже после починки активация электроники не представляется возможной.
По мнению одного из поставщиков Li Auto, в китайской компании тем самым стимулируют клиентов к тому, чтобы они сдавали повреждённые автомобили дилеру и приобретали новые со скидкой. Может быть, для самих китайцев это и нормально, однако для россиян за отсутствием официальных дилеров решение вопроса заключается в доставке обездвиженного авто обратно в Китай, что практически нереализуемо.
Представители фирм, занимающихся поставками запчастей для китайских электромобилей, также признают наличие проблемы с блокировкой машин Li Auto, отмечая тот факт, что в России нет фирменного диагностического оборудования, с помощью которого можно перезагрузить ПО и снять ошибку.
В среднем рыночная стоимость кроссоверов Li Auto в России составляет от 6.5 млн до 10 млн рублей в зависимости от комплектации.
По мнению одного из поставщиков Li Auto, в китайской компании тем самым стимулируют клиентов к тому, чтобы они сдавали повреждённые автомобили дилеру и приобретали новые со скидкой. Может быть, для самих китайцев это и нормально, однако для россиян за отсутствием официальных дилеров решение вопроса заключается в доставке обездвиженного авто обратно в Китай, что практически нереализуемо.
Представители фирм, занимающихся поставками запчастей для китайских электромобилей, также признают наличие проблемы с блокировкой машин Li Auto, отмечая тот факт, что в России нет фирменного диагностического оборудования, с помощью которого можно перезагрузить ПО и снять ошибку.
В среднем рыночная стоимость кроссоверов Li Auto в России составляет от 6.5 млн до 10 млн рублей в зависимости от комплектации.
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Кстати,китайцы что торгуют в Садоводе и тяк Москва сами на авто родного автопрома не ездят.
Мда, отстал я от жизни, впервые слышу про это бренд, хотя уже около десятка разных китайцев знаю...
Если машина побывала в такой аварии, что аж подушки выстрелили, то пусть она лучше постоит, пока сертифицированное СТО не убедится, что её нормально починили, и на ней можно ездить.
не, ну кто бы мог подумать!