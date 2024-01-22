"Гибриды Li Auto превращаются в кирпич после ДТП или разряде аккумулятора"

Российские владельцы китайских гибридных автомобилей Li Auto жалуются на полную блокировку электронных систем автомобиля после ДТП при срабатывании подушек безопасности или же полной разрядке 12-вольтового аккумулятора. Машина превращается в «кирпич»: даже после починки активация электроники не представляется возможной.



По мнению одного из поставщиков Li Auto, в китайской компании тем самым стимулируют клиентов к тому, чтобы они сдавали повреждённые автомобили дилеру и приобретали новые со скидкой. Может быть, для самих китайцев это и нормально, однако для россиян за отсутствием официальных дилеров решение вопроса заключается в доставке обездвиженного авто обратно в Китай, что практически нереализуемо.



Представители фирм, занимающихся поставками запчастей для китайских электромобилей, также признают наличие проблемы с блокировкой машин Li Auto, отмечая тот факт, что в России нет фирменного диагностического оборудования, с помощью которого можно перезагрузить ПО и снять ошибку.



В среднем рыночная стоимость кроссоверов Li Auto в России составляет от 6.5 млн до 10 млн рублей в зависимости от комплектации.