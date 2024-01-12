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Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода

Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода

Автор:
12 января 2024 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10 января 28-летний водитель на автомобиле БМВ сбил 74-летнюю женщину, переходящую дорогу на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе. Она была госпитализирован. Как пояснили в Госавтоинспекции - за прошедший год водитель более 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, именно: превышение установленного скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе повторный.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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14  комментариев
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, ну сколько ещё надо времени, чтобы внести жёсткие поправки относительно системных нарушителей? Получил три дырки - права долой.
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88k
Доктор Джонс 3 минуты назад
Лишить пожизненно прав на управление ТС, машину конфисковать, преступника - на нары...
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2k
Сергей Викторович 17 минут назад
50 раз привлекался - и что, эт его остановило? Таких остновит только тюрьма. Поэтому за определенное количество нарушений (в том числе зарегистрированных в автоматическом режиме), надо лишать прав, причем без суда, в уведомительном порядке. А если сел за руль без прав - сажать в тюрьму.
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3k
STRiX Полчаса назад
Так бл.ят.ь, а я не понял, с какого х.у.я. эта гнида поганая за рулем ездит. Если эта мразота конченная за год 2 раза привлекался за проезд на красный. Первое нарушение насколько помню 800 или 1000р, если в течении года проехал красный второй раз это уже лишение (через год попытки обнуляются).
Отобрать у этого ублюдка машину в пользу бабули. Тварь эту посадить года на 3 на подумать.
Надеюсь ты с.у.к.а е.б.а.н.ая сидишь на фишках и сейчас это читаешь, знай, ты отброс общества, поганый прыщ на теле земли, мразь и сволота.
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8k
Андрей Полчаса назад
Блин, он и не собирался тормозить. Судя по мерцанию знаков над дорогой он ещё и моргал там всем. У таких действительно надо права отбирать надолго
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24
ya da 38 минут назад
Столько сук@ нарушений и все с правами, конченая система
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4k
solovei7 49 минут назад
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20k
anpetrof 54 минуты назад
Ну, теперь отъездился на долго. А то и сядет...
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4k
Walther Час назад
Опять штоль на гей-парад опаздывал?
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6k
pinbalist Час назад
Медицина здесь бессильна. На опыты.
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6k
Александр Час назад
Вот, сцуко, из-за таких ушлёпков на всех БМВшников вешают ярлык! Этого козла натурально усыплять надо...
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12k
Б.Касторский Час назад
Вот камеры это очень удобно. Нас (водителей) стали много реже тормозить и тем самым мешать и нарушителю, и главное потоку, с целью наказать за нарушение. Но есть и минус. Раньше был ряд нарушений, при повторном нарушении за которое можно было лишиться прав. Сейчас за нарушение на камеру такого не предусмотрено. Вот и закономерный итог. Некоторые не учатся на своих ошибках.
Я вообще за сбитого пешехода и пострадавших в ДТП при доказанной вине, предложил бы пожизненное лишение права управлять ТС.
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18k
Toxictofa 2 часа назад
50 раз привлекался, в том числе за проезд на красный повторно, и все еще с правами???
Или там в бмв кто надо ездит и его трогать нельзя???
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