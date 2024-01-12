Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода

10 января 28-летний водитель на автомобиле БМВ сбил 74-летнюю женщину, переходящую дорогу на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе. Она была госпитализирован. Как пояснили в Госавтоинспекции - за прошедший год водитель более 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, именно: превышение установленного скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе повторный.

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