Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода

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10 января 28-летний водитель на автомобиле БМВ сбил 74-летнюю женщину, переходящую дорогу на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе. Она была госпитализирован. Как пояснили в Госавтоинспекции - за прошедший год водитель более 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, именно: превышение установленного скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе повторный.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Отобрать у этого ублюдка машину в пользу бабули. Тварь эту посадить года на 3 на подумать.
Надеюсь ты с.у.к.а е.б.а.н.ая сидишь на фишках и сейчас это читаешь, знай, ты отброс общества, поганый прыщ на теле земли, мразь и сволота.
Я вообще за сбитого пешехода и пострадавших в ДТП при доказанной вине, предложил бы пожизненное лишение права управлять ТС.
Или там в бмв кто надо ездит и его трогать нельзя???