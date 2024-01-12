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Мгновенная карма наглядно

Мгновенная карма наглядно

Автор:
12 января 2024 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   карма   машина   
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Во Владимире водитель автомобиля с видеорегистратором не пожелал стоять на светофоре как цивилизованные люди и устроил ДТП на встречной полосе.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   карма   машина   
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8  комментариев
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6k
alex 36 минут назад
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382
mosazer 21 минуту назад
Насколько я понял из видео, там две полосы прямо и полоса поворота направо, отдельная секция стрелка на светофоре. По полосе прямо горит зеленый, рег и ехал прямо... правый ряд стоит ждет зеленую стрелку.
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11k
МихА 23 минуты назад
А зачем РЕГ это выложил??? Послушать какой он 3,14дарас???
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294
Фома Полчаса назад
Виноват тот, кто выезжает со двора.
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
Таких рег-*удаков "лечит" только столб, кювет или встречный КАМАЗ
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