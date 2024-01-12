Мгновенная карма наглядно

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Во Владимире водитель автомобиля с видеорегистратором не пожелал стоять на светофоре как цивилизованные люди и устроил ДТП на встречной полосе.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот карма машина
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