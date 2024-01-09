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Хотел сэкономить пару секунд? Теперь станет пешеходом

Хотел сэкономить пару секунд? Теперь станет пешеходом

Автор:
09 января 2024 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Хабаровске водитель Хонды решил всех перехитрить, выехал на встречную полосу, чтобы объехать стоящие на светофоре машины и в итоге сбил пешехода на пешеходном переходе.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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19  комментариев
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6k
Babangdida 56 минут назад
Нечего на ноги вставать! Отполз с полотна, сразу вызывай скорую и ментов. И постарайся телефоны свидетелей собрать, да номер нарушителя зафиксировать. Воспитание рублём помнится очень долго.
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15k
Объект реальности 15 минут назад
А челик с хонды говорит "Пойдем перед моей соской будешь извиняться, за то что перед машиной вылез"
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2k
Андерсен 18 минут назад
На других сайтах пишут, что там девка была за рулем. Даже не вышла из машины, только разглядывала, чем все кончится.
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272
bambooworm 19 минут назад
Занятный букет у хондовода расцвел. Встречка, красный и наезд. Долго пешком ходить.
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9k
Александр 24 минуты назад
Про бмв комменты будут?
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812
Sexxxton 24 минуты назад
Кто-нибудь будет писать, что пешеход обязан переходить, а не перебегать пешеходный переход?
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1k
Михаил Полчаса назад
Каждому такому удаку по бетонному столбу!
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33k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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20k
Александр 44 минуты назад
Придурошный, на красный, по встречке, ещё и на переходе.
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