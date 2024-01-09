Хотел сэкономить пару секунд? Теперь станет пешеходом

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В Хабаровске водитель Хонды решил всех перехитрить, выехал на встречную полосу, чтобы объехать стоящие на светофоре машины и в итоге сбил пешехода на пешеходном переходе.
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